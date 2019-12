Romantiska dāvana pārim – dažas lieliskas idejas

Mīlestība ir tēma, kas aktuāla vienmēr. Kāzas, kāzu jubilejas un citi svētki, kuros tiek godināta divu cilvēku mīlestība, tiek svinēti visos gadalaikos. Tāpēc arī vajadzība pēc romantiskām dāvanām pārim var kļūt aktuāla jebkurā brīdī – gan tad, kad vēlaties iepriecināt un pārsteigt savu otro pusīti, gan tad, kad vēlaties apsveikt citu pāri.

Dāvanu interneta veikala Lieliskadavana.lv komanda dalās ar dažiem ieteikumiem romantisku dāvanu izvēlē. Iedvesmai daži dāvanu varianti – gan šīs, gan citas lieliskas dāvanas ne tikai pāriem, bet arī citiem dzīves notikumiem un svētkiem varat atrast: https://www.lieliskadavana.lv/davanas-diviem/davanas-parim.

Uzdāviniet pārim kopīgu laiku

Cik daudz kvalitatīva laika jūs pavadāt kopā ar savu otro pusīti? Vai nav tā, ka šī laika ir krietni par maz? It īpaši, ja esat kopā jau ilgāku laiku, ir kopīga sadzīve, bērni, darbs, sabiedriskā dzīve? Bieži vien šajā ikdienas pienākumu ritenī tieši attiecības ir tās, kas cieš, jo tiek atņemts laiks kopā būšanai, jo to taču vienmēr var pārcelt uz citu reizi.

Tomēr tas nav labākais ceļš uz laimīgu un ilgstošu attiecību veidošanu, tāpēc ir svarīgi par spīti visam tomēr atrast laiku, ko pavadīt kopā – jēgpilni un apzināti, bez TV fonā, bez darba e-pastiem un mājas uzkopšanas. Šāds kopīgs laiks var būt romantiska dāvana pārim, ko pasniegt gan jubilejās, gan kāzās, gan citos īpašos notikumos, piemēram, sveicot ar bērniņa piedzimšanu.

Divvientulības baudīšanai kā romantisku dāvanu pārim var izvēlēties, piemēram, atpūtu SPA centrā vai ūdens atrakciju parkā. Varbūt romantiskas brīvdienas viesnīcā, kur varēs atpūsties no visām ikdienas raizēm, laiskoties gultā un pasūtīt maltīti numuriņā.

Skaistuma rituāli pāriem

Tāpat daudzi skaistumkopšanas un SPA pakalpojumu sniedzēji piedāvā atpūtas un skaistuma rituālus tieši pāriem. Abiem kopā iespējams baudīt masāžas, aromterapiju, karsto akmeņu procedūras, baudīt SPA procedūras ar medu, eļļām vai citām dabas veltēm. Pāris var arī kopā izbaudīt īstu pirts rituālu vairāku stundu garumā. Tā būs kopīga atpūta, skaistuma un veselības terapija, kas nāks par labu ķermenim, dvēselei un pāra attiecībām.

Dažādus skaistuma un atpūtas piedāvājumus pāriem plašā klāstā var atrast ne tikai daudzviet Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, kur arī ir daudz SPA pakalpojumu sniedzēju.

Kopīgi piedzīvojumi un aktivitātes

Kurš gan ir teicis, ka romantiska dāvana pārim obligāti saistāma tieši ar SPA un viesnīcām? Katram pārim varbūt sava izpratne par to, kas ir romantika un kāds ir labi un kvalitatīvi pavadīts laiks kopā.

Varbūt romantiska dāvana pārim var būt arī iztrakošanās batutu parkā, sniega prieku baudīšana uz kalna vai kvesta istabas apmeklēšana, lai pārbaudītu savus kopīgos spēkus atjautībā un erudīcijā? Romantiska dāvana pārim var būt arī savu spēku pārbaude aktivitāšu un piedzīvojumu parkā, kur plecu pie pleca būs iespējams pārvarēt pašus trakākos šķēršļus vairākus metrus virs zemes.

Lai arī kāda romantiska dāvana pārim no “Lieliska Dāvana” sadarbības partneru piedāvājumu klāsta būtu jūsu izvēle, varat to iegādāties dāvanu kartes veidā tikai dažu minūšu laikā. Ja pašiem nav iespējas klātienē pasniegt dāvanu, iespējams arī izvēlēties to nogādāt vajadzīgajā adresē ar kurjeru, kas saņēmējiem būs īpaši jauks pārsteigums, jo liecinās par jūsu patiesajām rūpēm.