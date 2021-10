Katram automašīnas īpašniekam ir iespējams izvēlēties starp dažāda veida ziemas riepām. No 1. decembra līdz 1. martam jebkurai automašīnai, kas piedalās ceļu satiksmē Latvijā, ir jābūt aprīkotai ar ziemas riepām. Turpretī no 1. oktobra līdz 1. maijam ir atļauts lietot riepas ar radzēm. Laikapstākļi pie mums ir mānīgi. Ja marta vidū šķiet, ka pienācis pavasaris, pēc pāris dienām varam gaidīt sniega segu un apledojušus ceļus. Šī iemesla dēļ katrs autovadītājs zina, ka riepu maiņas laiku nosaka nevis datums kalendārā, bet reālie laikapstākļi aiz loga. Viena no populārākajām izvēlēm Latvijas autovadītāju vidū ir ziemas riepas ar radzēm.

Kāda atšķirība un noteikumi, braucot ar šādām riepām?



Ziemas riepas ir dažādas un atšķiras gan gumijas ķīmiskais sastāvs, gan dažādi to elementi, piemēram radzes.

• Ja parastas ziemas riepas var izmantot visu cauru gadu, riepas ar radzēm drīkst izmantot tikai no oktobra līdz martam. Tas ir tādēļ, ka riepās esošās radzes var bojāt ceļa segumu un kļūt nedrošas, ja tiek braukts pa nepiemērotiem ceļiem. Riepu galvenais uzdevums ir nodrošināt lielisku automašīnas saķeri ar ceļu un nodrošināt komfortablus braukšanas apstākļus.

• Nedrīkst aizmirst arī to, ka vienai automašīnai drīkst uzstādīt tikai viena veida riepas vienlaicīgi, kas nozīmē to, ka nedrīkst būt vienlaicīgi uzstādītas riepas ar radzēm un, piemēram, vissezonu riepas.

• Ja plānojat doties ārpus Latvijas ar savu automašīnu, der noskaidrot vai konkrētajās valstīs ir atļauts izmantot riepas ar radzēm, jo atsevišķās Eiropas Savienības valstīs tām ir uzlikts liegums.

Vai radžotās riepas ir piemērotas manai automašīnai?



Tuvojoties riepu maiņas laikam, autobraucējiem jāpieņem lēmums par to, kādas riepas uzstādīt. Šie paradumi mēdz būt atšķirīgi – citi izvēlas vissezonu riepas, citiem jau ir dažādi riepu komplekti, kurus uzstādīt pēc vajadzības, vēl kāds izvēlas lietotu riepu uzstādīšanu savam auto. Radžoto riepu priekšrocību saraksta augšdaļā noteikti jāmin īsāks bremzēšanas ceļš un laba saķere braucot pa stāvu ceļa posmu, attiecīgi, ja ikdienā saskaraties ar šādiem braukšanas apstākļiem, tad riepas ar radzēm būs tas, kas vajadzīgs.