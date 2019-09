Randiņu portāli – vieglākais ceļš uz satikšanos

Mūsdienās mīlestību visvieglāk ir atrast tieši tiešsaistē, jo varam būt vairāk vai mazāk droši par to, ka arī otrs cilvēks ir šeit, lai iepazītos. Latvijā darbojas dažādi portāli, kuros var iepazīties ar vietējiem, tomēr, ja vēlaties sazināties arī ar cilvēkiem no citām pasaules malām, var izmantot arī citu valstu portālus, piemēram, www.Kærlighed247.dk , kas ir Dānijā bāzēta vietne, kura piedāvā iepazīties ar cilvēkiem no visas pasaules.

Daudzi nav pārliecināti par reģistrāciju Kærlighed247.dk un līdzvērtīgos portālos, jo nezina, kā uzsākt sarunu. Lūk, ja jūs izvēlaties rakstīt personām, kurām ar jums ir kopīgas intereses, jūs iegūstat daudz iespēju intriģējošām pirmajām ziņām. Iestatiet meklēšanas parametrus, lai atrastu cilvēku, kuram patīk tie paši autori, TV šovi, filmas vai hobiji kā jums. Tad uzrunājiet izvēlēto cilvēku tieši saistībā ar šo kopīgo īpašību, jo tas ļaus turpināt sarunu un ieinteresēs jūsu partneri. Vai arī, ja abi jūsu profili atklāj patiku pret kādu sporta veidu, padalieties ar īsu anekdoti par šo tēmu, tad pajautājiet, kad viņš vai viņa pēdējo reizi ar to nodarbojās. Ja otra profilā ir ieraksts, ka viņš studē svešvalodu, kurā jūs runājat, uzrakstiet pirmo ziņojumu tieši šajā valodā, jo tas palīdzēs izcelties citu vidū.

Dažreiz ir nepieciešams nedaudz uzlabot savu profilu, lai uzlabotu tā kvalitāti. Ja izskatīga sieviete, kas dzīvo jūsu tuvumā, savā profilā raksta, ka viņai patīk zinātniskā fantastika, dodieties atpakaļ uz savējo un pamainiet savu profilu, lai iekļautu jūsu iecienītākās zinātniskās fantastikas grāmatas vai filmas. Noteikti neiesakām būt negodīgiem – ja jūs ienīstat, piemēram, zinātnisko fantastiku un viņas profils neatklāj neko citu kopīgu, vienkārši pārejiet tālāk pie cita cilvēka profila. Atcerieties, ka nav tādas lietas kā abstrakts “perfektais partneris”, bet noteikti ir kāds, kurš ar jums varētu būt saderīgs ilgtermiņā vai īstermiņā. Veiksmīgu attiecību noslēpums ir uzsvērt līdzīgus uzskatus un kopīgas intereses.

Jūs ne tikai paši izsūtīsiet vēstules, bet arī tās saņemsiet. Sievietes jau kopš bērnības bieži tiek mudinātas būt pēc iespējas vairāk izvēlīgas. Vīriešiem bieži vien šī māksla vēl jāapgūst. Izveidojot profilu šāda veida portālā, tas faktiski var palīdzēt attīstīt šo prasmi. Izvirziet sev skaidru standartu – kas ir tas, ko meklējat, un kāda cilvēka vēstulēm grasāties atbildēt. Nereti var novērot, ka populāru profilu īpašnieki saņem ļoti daudz ziņu, bet atbildēt uz visām būtu ne tikai laika izšķiešana, bet arī veltīgi, jo diemžēl ar lielāko daļu no uzrunātājiem nav pilnīgi nekā kopīga. Protams, ka arī laika apstākļi mūsdienās ir jāprot apspriest, tomēr tā ir tikai laika tērēšana un visticamāk, ka nekur nenovedīs.