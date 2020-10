Ādas stāvoklis ir ne vien labsajūtas un estētikas jautājums, bet arī veselības spogulis. Sejas ādas problēmas var atspoguļot nopietnākus traucējumus. Iespējams, izsitumus uz ādas rada neatbilstošs uzturs, kas izraisa alerģisku reakciju. Tāpēc nereti nepieciešams ne vien piemeklēt īstos kopšanas līdzekļus, bet arī pārskatīt ēdienkarti un atteikties no visa liekā - to visu sakārtot var palīdzēt dermatologs.

Turklāt laikus veikts dermatologa apmeklējums var pasargāt arī no nopietnām saslimšanām, kuras, atklājot agrīnā stadijā, ir ārstējamas. Tā, piemēram, vasaras sauļošanās sezonā vajadzētu pievērst uzmanību, vai neparādās jaunas dzimumzīmes - ja negaidīti uz ādas uzmetas jauna dzimumzīme, to vajadzētu pārbaudīt. Zem jaunu dzimumzīmju rašanās var maskēties ādas melanoma, kas ir viens no agresīvākajiem audzējiem.

Ādas veselību nevajadzētu novērtēt par zemu. Kopta un tīra āda ilgtermiņā ietekmē pašapziņas līmeni un palīdz uzturēt pārliecību par sevi. Pat, ja uzmetusies viena kārpa un paša spēkiem neizdodas no tās atbrīvoties, arī tā ir pietiekami svarīga problēma, lai to neatstātu neatrisinātu. Piededzinot kārpu ar šķidro slāpekli, šo nejauko izaugumu var likvidēt pāris sekunžu laikā.

Lai uzlabotu ādas stāvokli, var būt nepieciešama pacietība un apņēmība, kā arī rūpīgi jāseko dermatologa sniegtajām vadlīnijām ārstniecības procesa laikā. Turklāt labākie dermatologi nav pieejami tikai galvaspilsētā vien. Prof. J. Ķīsis - labākais dermatologs - piedāvā konsultācijas arī citās Latvijas pilsētās, dodoties ikmēneša izbraukumos gan Talsos, gan Liepājā.

Prof. J. Ķīsis - labākais dermatologs

Lai arī citās lielākās Latvijas pilsētās par dermatologu trūkumu sūdzēties nevar - tiem, kas vēlas pieteikt vizīti pie atzīta dermatologa, konsultācija pie profesora J. Ķīša - labākā dermatologa, var būt drošākā izvēle, kas garantē gan kompetenci, gan zināšanas, gan pieredzi. Ja nozīmīgs faktors ir ārsta reputācija, tad izvēli par labu var veikt prof. J. Ķīsim, kas dibinājis Jāņa Ķīša estētiskās dermatoloģijas klīniku.

Izbraukumos Talsos un Liepājā konsultējošais ārsts ir pats profesors - tā ir lieliska iespēja rast atbildi uz interesējošo jautājumu pie augsta līmeņa speciālista. Tāpat arī pieejams plašs atsauksmju klāsts internetā, kur var pārliecināties par citu klīnikas apmeklētāju gūtajām pozitīvajām pieredzēm un sakārtotajiem ādas veselības jautājumiem.

Plašs specialitātes spektrs

Pie dermatologa var vērsties ne tikai gadījumos, ja parādījušies izsitumi vai pinnes. Tāpat arī situācijā, ja parādījusies jauna dzimumzīme vai uzmetusies kārpa, vislabāk būtu doties pie dermatologa. Kārpas daudz efektīvāk iespējams likvidēt klīnikā, jo mājas apstākļos izmantotie risinājumi bieži vien nesniedz cerētos rezultātus vai turklāt vēl pasliktina stāvokli.

Dzimumzīmju pārbaude būtu jāveic regulāri. Īpaši gadījumos, ja parādījusies jauna dzimumzīme vai kāda no esošajām manāmi atšķiras no citām - tai var būt atšķirīga forma vai krāsa, tā var būt izvirzīta uz āru, tajā var būt ieauguši matiņi vai arī tā, laikam ejot, mainās. Turklāt melanomas dienu ietvaros pārbaudi var veikt bez maksas.

Prof. J. Ķīsis - labākais dermatologs - piedāvā plašu konsultāciju spektru. Viņš ārstē arī tos, kas saskārušies ar seksuāli transmisīvajām - venēriskajām slimībām. Prof. J. Ķīsis ir “Pret seksuāli transmisīvajām slimībām” asociācijas valdes loceklis.

Tāpat pie dermatologa var vērsties arī nagu sēnītes gadījumā - tā arī ir nopietna saslimšana, kuru ielaist nevajadzētu. Jo ātrāk ārstēšanas kurss tiek uzsākts, jo veiksmīgāk var uzvarēt cīņā ar to. Dermatologs veic nepieciešamās pārbaudes, kā arī nosaka vadlīnijas, kurām jāseko, lai no tās atbrīvotos.

Arī nopietnāku ādas saslimšanu gadījumos, tādos kā, piemēram, psoriāze būtu jāuzmeklē dermatologa palīdzība. Arī nopietnas aknes un izsitumu gadījumā nevajadzētu gaidīt, kad tas pāries pats no sevis. Šādā gadījumā var būt nepieciešama pārdomāta ārstēšana. Lai arī pusaudžu gados ne viens vien jaunietis saskaras ar pūtīšu veidošanos, nopietnākos gadījumos vajadzētu laicīgu konsultāciju - lai vēlāk nepaliktu rētiņas.

Taču tiem, kas vienkārši vēlas konsultēties par savas ādas veselību vai uzlabot ādas stāvokli, dermatologs var palīdzēt, nozīmējot atbilstošas procedūras un sejas kopšanas līdzekļus, kā arī pārskatot ēdienkarti. Dažkārt ādas stāvoklis var pasliktināties, ja trūkst kādu vitamīnu, ir pārmērīgs stress vai bezmiegs. Dermatologs var palīdzēt noskaidrot, kādi vitamīni trūkst organismā.

Āda nereti var norādīt tikai uz kādu citu problēmu. Dažkārt nevis jāizārstē izsitumi, bet gan vispirms jānoskaidro, kāpēc tie parādījušies. Varbūt problēma slēpjas alerģijā, kāda produkta nepanesamībā vai citos orgānos, kas nedarbojas pilnvērtīgi. Un klīnikā prof. J. Ķīsis - labākais dermatologs - palīdz atrast cēloni un to ārstēt, lai pēcāk sakārtotos arī ādas veselības jautājums.

Vesela āda un sirdī miers

Veselība un sirdsmiers ir cieši saistīti. Jau Renesanses laikā Leonardo da Vinči bija atklājis, ka veselības saglabāšanai, pirmkārt, nepieciešams sargāties no dusmām un vairīties no bēdīga garastāvokļa. Diženais meistars aicināja: ”Ļauj atpūsties galvai un allaž saglabā līksmu prātu”. Tāpat, ne mazāk svarīgi - “naktī pienācīgi apsedzies” - arī pats Leonardo bija sapratis laba miega nozīmi.

Tomēr ne vienmēr sagurusi āda un izsitumi liecina par sirds miera, laimes vai miega trūkumu. Dažkārt nepieciešama nopietnāka ārsta konsultācija, analīžu veikšana un rūpīga pārbaude, lai nonāktu pie slēdziena un varētu uzsākt ārstēšanu. Citkārt paša spēkiem nonākt pie atbildes nozīmē doties cauri īstam Aizspogulijas labirintam. Prof. J. Ķīsis - labākais dermatologs, iespējams, pat ar vienas acs uzmetienu atradīs izeju. Un tad arī atnāks gaidītais sirdsmiers un skaidrība, kā rīkoties.

Tāpat kā sekojot trenera sastādītam plānam sporta zālē, nedēļu pa nedēļai iespējams redzēt pārmaiņas ķermenī, tāpat arī pēc dermatologa apmeklējuma, uzsākot nozīmēto ārstēšanu, pamazām var novērot uzlabojumus. Lai arī dažkārt liekas, ka nemaz nav nozīmes, ar kādām ziepēm tiek mazgāta seja, atliek tikai pamēģināt savam ādas tipam atbilstošus mazgāšanas līdzekļus, lai pārliecinātos, ka atšķirība var būt vērā ņemama. Tāpat tas var būt arī ar sejas krēmiem un izvēlēto kosmētiku.

Arī profilaktiskos nolūkos ir vērts apmeklēt dermatologu. Pat ja liekas, ka ādas stāvoklis ir apmierinošs un nesatrauc nekādi citādi manāmi izsitumi, vizītē iespējams pārliecināties par ādas veselības stāvokli un saņemt vērtīgus norādījumus, lai uzlabotu vai sakārtotu citus būtiskus jautājumus, lai āda saglabātu veselību un mirdzumu.



Prof. J. Ķīsis - labākais dermatologs - arī tiešsaistē

Iespējams pieteikties arī attālinātai konsultācijai. Taču tāpat noderīgus padomus var atrast arī profesora izveidotā blogā, kurā tiek apskatītas dažādas dermatoloģiski aktuālas tēmas. Iespējams, arī kādā no ierakstiem https://dermatologs.com/ blogā interesents var gūt atbildi uz interesējošo jautājumu, nepieciešamās pamatzināšanas un priekšstatu par kādu noteiktu ādas veselības jautājumu.

Klātienes konsultācijai iespējams pieteikties zvanot pa tālruni +37128699111. Prof. J. Ķīsis konsultācijas sniedz Celtnieku ielā 18, Liepājā un Lielajā ielā 3, Talsos.