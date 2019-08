Pirmais akciju darījums – soli pa solim līdz pirmajam pasūtījumam

Domājat, kur iegādāties akcijas? Filmas mīl parādīt satracinātus tirgotājus, kliedzot rīkojumus uz Ņujorkas biržas grīdas, taču mūsdienās šādā veidā notiek ļoti maz akciju tirdzniecības. Mūsdienās vienkāršākais variants ir iegādāties akcijas tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes biržas mākleru.



Pirmais solis akciju darījumu virzienā ir tiešsaistes brokeru konta atvēršana, tā ir tikpat vienkārša kā bankas konta iestatīšana: Jūs aizpildāt konta pieteikumu, iesniedzat identitātes pierādījumu un izvēlaties konta finansēšanas veidu. Jūs varat finansēt savu kontu, nosūtot čeku vai pārsūtot līdzekļus elektroniski. Aicinām aplūkot vairākus pakalpojumu sniedzējus un izvēlēties sev piemērotāko. Kā jūs atradīsit brokeri, kas ir jūsu cienīgs? Dažas lietas, kas jāņem vērā, atverot kontu, lai iegādātos akcijas. Cik bieži plānojat tirgoties? Tas nosaka, cik ļoti jums vajadzētu ievērot komisijas maksas vai maksu, kuru brokeris iekasē katru reizi, jums pērkot vai pārdodot akciju. Aktīviem tirgotājiem svarīgākas būs zemas komisijas izmaksas – parasti tie, kas mēnesī veic 10 vai vairāk darījumus. Cik lielu atbalstu vēlaties? Apsveriet brokeru piedāvātos izglītības rīkus, norādes par ieguldījumiem, akciju tirdzniecības izpēti un piekļuvi reāliem, dzīviem cilvēkiem, izmantojot tālruni, e-pastu, tiešsaistes tērzēšanu vai filiāles.



Kad konts ir izveidots, atlasiet akcijas, kuras vēlaties iegādāties. Ir pienācis laiks ienākt akciju biznesā. Laba lieta, ar ko sākt, ir izpētīt uzņēmumus, kurus jūs jau pazīstat no savas kā patērētāja pieredzes. Neļaujiet datu pārpilnībai un reālā laika tirgus rādījumiem jūs apbēdināt, veicot pētījumu. Uzturiet mērķi vienkāršu: jūs meklējat uzņēmumus, kuru daļu vēlaties iegūt. Sāciet ar uzņēmuma gada pārskatu – jo īpaši vadības gada vēstuli akcionāriem. Vēstule sniegs jums vispārīgu stāstījumu par to, kas notiek ar biznesu, un sniegs kontekstu pārskata skaitļiem. Pēc tam lielākā daļa informācijas un analītisko rīku, kas jums nepieciešami biznesa novērtēšanai, būs pieejami jūsu brokera vietnē. Lielākā daļa tiešsaistes brokeru piedāvā arī apmācības par to, kā izmantot savus rīkus, un pat pamata seminārus, kā izvēlēties akcijas.

Tālāk – izlemiet, cik akciju pirkt. Jums nevajadzētu izjust spiedienu, lai iegādātos noteiktu akciju skaitu vai vienlaikus visu portfeli piepildītu ar akcijām. Apsveriet iespēju sākt ar mazumiņu – iegādājoties tikai vienu akciju, lai sajustu, kādas ir individuālo akciju īpašumtiesības.



Pēc tam izvēlieties akciju pasūtījuma veidu un optimizējiet savu akciju portfeli. Mēs ceram, ka jūsu pirmais akciju pirkums ir veiksmīga investīciju ceļojuma sākums mūža garumā. Bet, ja viss kļūst sarežģīti, atcerieties, ka katrs ieguldītājs iziet cauri nelīdzenam posmam, kurā viņš daudz iemācās. Galvenais iznākums ilgtermiņā ir saglabāt savu skatījumu un koncentrēties uz lietām, kuras varat kontrolēt, piemēram, pienācīga palīga un biedra izvēle akciju pasaulē.