Sadzīves tehnika nav lēts prieks, līdz ar to mēs iegādājamies jaunas ierīces tikai tad, kad vecās savu laiku nokalpojušas un remonts vairs nelīdz. Viena no svarīgākajām un arī ilgtspējīgākajām sadzīves tehnikas iekārtām ir ledusskapis, taču kā zināt, kad ledusskapis nolietots un pienācis laiks to remontēt vai iegādāties jaunu? Esam apkopojuši galvenās pazīmes, kas liecina, ka laiks iegādāties jaunu ledusskapi!



Ledusskapī veidojas ūdens pilieni jeb kondensāts

Ūdens pilieni jeb kondensāts ir viena no vispamanāmākajām pazīmēm, kas liecina par ledusskapja problēmām – ja novērojat, ka ledusskapja iekšpusē veidojas ūdens pilieni, visticamāk, ledusskapis nespēj efektīvi monitorēt temperatūru jeb tas nepareizi atdziest.

Sākumā varētu likties, ka tas ir sīkums, kas neietekmē pārtikas kvalitāti, tomēr to nevajadzētu ignorēt, jo tas nozīmē, ka ledusskapī nav vienmērīga temperatūra, līdz ar to ēdiens bojājas ātrāk. Rūpīgi apskatiet gumijas blīves – ja tajās ir kondensāts vai pat pelējums, ir laiks iegādāties jaunu ledusskapi!

Ledusskapis ir pārāk skaļš

Ikdienā nevajadzētu pamanīt, kad ledusskapis ieslēdzas un izslēdzas – ja tomēr Jūs to dzirdat, noteikti vajadzētu piesaistīt kādu profesionāli, kas varēs veikt ledusskapja tehnisko diagnostiku. Protams, ledusskapis nav klusākā no ierīcēm, turklāt katram ledusskapim ir noteikts trokšņu līmenis, tādēļ mēs nevaram uzreiz apgalvot, ka ir laiks iegādāties jaunu ledusskapi, taču nevajadzētu riskēt. Jo ātrāk pievērsīsiet uzmanību iespējamai problēmai, jo ātrāk varēsiet to novērst un jo mazāk galvassāpju tas sagādās!

Ledusskapis nespēj uzturēt ēdienu svaigu



Kvalitatīvā ledusskapī ēdienu var uzglabāt aptuveni nedēļu, savukārt, ja ēdiens uzglabājas svaigs vien 2-3 dienas, ar ledusskapi pavisam noteikti kaut kas nav kārtībā. Tāpat ar dzesēšanu – vajadzētu aizdomāties arī tad, ja pamanāt, ka dzērienu atdzišana ledusskapī notiek ilgāk kā parasti. Tas viss varētu šķist sīkums, jo ēdienu var uzglabāt īsāku laiku un dzērienus atdzesēt ilgāku laiku, taču šādam ledusskapim pavisam noteikti ir problēmas ar temperatūras uzturēšanu.

Ja ledusskapis nespēj uzturēt paredzēto temperatūru, pirmkārt, ēdienu nāksies izmest biežāk, otrkārt, tas izmanto lielāku piepūli, tādējādi patērējot vairāk enerģijas un manāmi sadārdzinot ikmēneša enerģijas rēķinu.

Saldētavā ir pārāk bieza ledus kārta

Arī ledus kārta bieži tiek ignorēta – vairums uzskata, ka tas liecina par to, ka ledusskapi nepieciešams atkausēt, un tas atkal būs kā jauns. Zināma patiesība tajā ir, tomēr, ja ledus kārta ir pārāk bieza un tā izveidojas pārāk bieži, neilgi pēc atkausēšanas, visticamāk, ledusskapim ir bojāta izolācija.



