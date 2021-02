PAYRAY izveido kreditēšanas atbalsta programmu lauksaimniekiem

Pagājušajā gadā Latvijas kreditēšanas un faktoringa tirgū ienāca jauna banka, kas izcili labus rezultātus jau ir parādījusi Lietuvā, – “PayRay” banka. Latvijā to pārstāv meitasuzņēmums SIA “PayRay”. Nupat uzņēmums ir palielinājis pamatkapitālu, kā arī noslēdzis sadarbības līgumu ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM par kredītu garantiju nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem. Pēdējais jaunums ir atbalsta programmas izveide Latvijas lauksaimniekiem, un par to uz sarunu aicinājām SIA “PayRay” vadītāju Latvijā Mareku Basankoviču.



Kas šobrīd visvairāk interesē Latvijas lauksaimniekus?



Šobrīd lielākā interese ir par īstermiņa finansējuma iegūšanu tehnikas iegādei, kas nepieciešama saimniecību ilgtermiņa attīstībai: traktoriem, kombainiem, sējmašīnām un to aprīkojumam. Lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieki, kuriem ir savas pārstrādes ražotnes, interesējas arī par energoefektivitātes uzlabošanas investīcijām savu saimniecību modernizēšanai, lai samazinātu elektrības rēķinus un uzņēmumi līdz ar to kļūtu rentablāki. Tā, piemēram, aktuāla ir saules paneļu, vēja turbīnu un siltumsūkņu izbūve. Atjaunojamo enerģijas avotu ieviešanas veicināšanai ir izveidota arī Lauku atbalsta dienesta atbalsta programma.



Tāpat lauksaimniekiem nepieciešams finansējums tādu lielo saimniecisko ēku kā piemēram, kalšu, kūšu, siltināšanas projektiem, apkures sistēmu un ventilācijas modernizācijai utt. Vēl novērojam, ka graudu audzētājiem liela interese ir par graudu kalšu izbūvi. Arvien vairāk zemnieku domā par to, kā pašiem panākt augstāku graudu kvalitāti. Ja pašiem ir iespēja graudus izkaltēt un uzglabāt, pēc tam ir augstākas peļņas iespējas.

Sākoties sezonai, zemniekiem vienmēr ir jārēķinās ar lielām investīcijām. Turklāt var gadīties dažādas neparedzētas situācijas, piemēram, var saplīst tehnika, pēkšņi pārdošanā var parādīties piemērots zemes gabals vai rasties iespēja apstrādāt jaunas nomas zemes. Tāpēc vienmēr ir svarīgi laicīgi nodrošināties ar papildu naudas līdzekļiem šādu situāciju pārvaldīšanai.

Cik viegli vispār šobrīd ir dabūt finansējumu reģionos, jo tradicionālās bankas ir likvidējušas filiāles un ar samazinātu aktivitāti iesaistās projektos ārpus Rīgas un Pierīgas?



Jā, viena no PayRay specializācijām tieši ir finansējuma nodrošināšana maziem un vidējiem uzņēmējiem reģionos, kur bankas samazinājušas aktivitāti. Lietuvas pieredze rāda, ka spējam ļoti veiksmīgi aizpildīt šo pieprasījumu un palīdzēt uzņēmumiem, kas finansējuma pieejamības ziņā ir atstāti novārtā.

Kādas vēl ir jūsu priekšrocības salīdzinājumā ar citām bankām?



Esam veidoti kā moderns finanšu tehnoloģiju uzņēmums, un tāpēc mums ir mazāka birokrātija. Esam daudz elastīgāki un līdz ar to arī daudz ātrāk varam pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu. Citur, lai saņemtu kredītu, ir jāgaida līdz mēnesim vai diviem. Savukārt PayRay lēmumu par kredīta piešķiršanu, pēc visu dokumentu iesniegšanas, pieņem 2-5 darbdienu laikā.

Jāuzsver, ka PayRay kā vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi vajadzību palīdzēt augt vietējam biznesam. Tas reizē ir gan mūsu bizness, gan arī misija, jo daudziem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā līdz šim bija ierobežota pieeja attīstības finansējumam. PayRay strādā ar uzņēmējiem visā Latvijā, tāpēc arī lauksaimnieki no ikviena reģiona var droši pie mums pieteikties nepieciešamā finansējuma saņemšanai.

Lietuvā jau šobrīd esat visstraujāk augošie faktoringa jomā un līdzīgi plāni ir arī Latvijā. Cik pieprasīts ir faktorings lauksaimnieku vidū?



Jā, aktīvi strādājam gan ķīlas, gan bezķīlas kreditēšanas jomā (faktorings), paralēli finansējumam nosedzam pircēju risku. Šobrīd lauksaimniekus vairāk interesē īstermiņa kredīti, savukārt faktorings ir piemērots zemniekiem, kuri veic pārstrādi un nodrošina piegādes mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem. Faktorings ir specializēts kredīts bez ķīlas – finansējums tiek piešķirts uz rēķinu pamata. Piemēram, lauksaimnieks uzņēmumam ir piegādājis preces, bet vēl nav saņēmis apmaksu. Apgrozījums ir, rēķini ir, un uz to pamata iespējams saņemt kredītu – brīvu naudu tālākiem mērķiem, kamēr preces vai pakalpojumu saņēmējs par tiem norēķināsies. Biznesā preču vai pakalpojumu apmaksa bieži nenotiek uzreiz, bet tikai mēneša beigās vai pat pēc vairākiem mēnešiem. Tāpēc norēķinu specifikas dēļ īpaši aktuāls faktorings ir eksportējošiem uzņēmumiem, kuriem sadarbības partneri atrodas citās valstīs.

Kā ir ar kredītu nodrošinājumu uzņēmējiem un lauksaimniekiem reģionos?



Esam noslēguši sadarbības līgumu ar valsts attīstības finanšu institūciju Altum. Līdz ar to visiem klientiem, kuriem pietrūkst nodrošinājuma, šo jautājumu ir iespējams atrisināt ar Altum garantiju, ko palīdzam noformēt. Visbiežāk par nodrošinājumu kalpo vai nu pati jauniegūtā tehnika, vai arī zeme un ēkas. Tomēr tiem zemniekiem, kuri vairāk strādā uz nomātas zemes vai kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts kādam lielākam projektam, droši varēsim palīdzēt sadarbībā ar Altum. Ja nepieciešams nokārtot Altum garantiju, tad jārēķinās, ka kredīta izsniegšanas termiņš var palielināties par aptuveni 2-3 nedēļām. Bet arī tad kopējais kredīta izsniegšanas termiņš, visdrīzāk, nepārsniegs nepilnu mēnesi.

Kāds ir tipiskais finansējuma apjoms, kuram piesakās zemnieki?



Izsniedzam īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumus no 50 000 eiro līdz 6,5 miljoniem eiro vienam klientam. Tā arī ir finansējuma amplitūda, kas ir vispieprasītākā vietējo uzņēmumu un lauksaimnieku vidū.

Eiropas Centrālā banka 2019. gada decembrī finanšu tehnoloģiju un faktoringa kompānijai PAYRAY izsniedza bankas licenci. Baltijā PAYRAY startēja 2018. gada jūnijā, izveidojot faktoringa uzņēmumu Lietuvā, un 2020. gada decembrī bankas meitasuzņēmums uzsāka sniegt pirmos finanšu pakalpojumus arī Latvijā. Latvijā PAYRAY banku pārstāv 100% meitasuzņēmums SIA “PayRay”, kas piedāvā faktoringa pakalpojumus un kredītus mazo, vidējo un lielo uzņēmumu attīstībai.