Pārvietojamā pirts un kubls – ballītei vai veselībai

Kas ir pārvietojamā pirts un kubls?

Aukstie ziemas mēneši rosina vēlmi pēc siltuma un sniegtās baudas. Atpūta pēc nogurdinošas darba dienas vai brīvdienās var būt dažāda - vienatnē, ģimenes lokā vai ar draugiem, pilsētā vai esot pie dabas. Lai ko Jūs izvēlētos, mēs piedāvājam Jums ekskluzīvu SPA pieredzi un lieliski pavadītu laiku.

Atkarībā no mērķa un cilvēku veselības stāvokļa ieguvumi no vannošanās kublā nedaudz atšķirsies, daudz kas būs atkarīgs arī no kubla lietošanas veida – relaksācija vai izklaide ballītē. Tomēr mūsu praksē kā populārākie ieguvumi ir:

Kubla noma

1. Samazināts stress un nogurums. Viena no ievērojamām kubla priekšrocībām ir spēja mazināt stresu un nogurumu.

2. Uzlabots miegs. Romantika, relaksācija un bauda, ko izjutīsiet, atpūšoties karstā ūdens baļļā zem naksnīgas debess, palīdzēs iemigt vieglāk un miegs būs ciešāks.

3. Atslābināti muskuļi. Karsts ūdens un masējošās ūdens strūklas ir patīkams veids, kā atslābināt saspringtu muskulatūru, kā arī mazināt muskuļu sāpes.

Pirts noma Jūsu veselībai

Nav noslēpums, ka ne vien mūsu senči, bet arī citu tautu tradīcijās izsenis dažādi pirts rituāli uzskatīti kā miesiska un garīga attīrīšanās. Tagad varat mobilo pirti iznomāt un to izmantot savās mājās vai paņemt līdzi, dodoties ciemos.

1. Atbrīvošanās no toksīniem. Svīstot ķermenis visefektīvāk un ātrāk atbrīvojas no visa nederīgā. Izvadot toksīnus un slimības no ādas, pat iekšējie orgāni funkcionēs labāk un efektīvāk.

2. Emocionālā labsajūta. Pirts paražas un rituāli līdzsvaro emocionālo labsajūtu. Atbrīvojoties ķermeniski, arī domas norimst, nemiers rimst, satraucošas pārdomas un stress izkūp pirts skurstenī.

3. Asinsrites uzlabošanās. Pirts augstā gaisa temperatūra uzlabo asinsriti, orgāniem un muskuļiem piekļūst vairāk skābekļa.

Daži fakti, kas jāņem vērā:



- Mobilo pirti un kublu no saņemšanas punkta iespējams pārvietot ar “B” kategorijas autovadītāja tiesībām, vai arī pārvietošanu/piegādi uzticēt mums.

- Kubls uzkarst 2 – 3 stundu laikā. Kubla ūdens uzpilde atkarībā no ūdens piegādes spiediena līdz 1 stundai. Pirts uzkaršanas laiks līdz 1 stundai.

- Pirts ir 3.5m gara un tās diametrs ir 2.3m. Panorāmas siena pērtuvē ļauj baudit skatu, kādu Jūs pats esat izvēlējies.

- Pirts lāvas garums ir 2.1m, kas ir ideālais garums, lai apguļoties izbaudītu pirts procedūras.

- Kublam un pirtij nepieciešamo malku iespējams pasūtīt pie mums. Kubla hidromasāžas funkcijas darbināšanai nepieciešams 220V elektrības pieslēgums

Pirts rituāls vai atpūta karstajā kublā ne vien uzlabos labsajūtu un veselību, bet radīs arī baudpilni un neparasti pavadīta laika sajūtu, it īpaši gada aukstajos mēnešos.

Patīkamu atpūtu!

