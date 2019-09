Pārveido savu mājokli - iegādājies fototapetes pēc pasūtījuma

Iekārtojot mājokļa telpas pirmo reizi, vai arī, veicot pārmaiņas esošajā interjerā, mēs vēlamies, lai vide ap mums būtu pievilcīga un radītu omulīgu atmosfēru. Lai to īstenotu, daudzi īpašu uzmanību pievērš mēbeļu izvēlei, grīdas segumam un paklājiem, mājas tekstilam un interjera dekoriem, taču nedrīkst aizmirst arī sienu apdari, kas atrodas mums visapkārt un ievērojami ietekmē to, kā redzam telpu un kā tajā jūtamies. Mūsdienās vairs nav jāsamierinās ar vienmuļiem sienu segumiem, jo ir pieejamas daudzveidīgas un krāšņas tapetes, tai skaitā, vari izvēlēties arī pilnībā personalizētas fototapetes pēc pasūtījuma.



Ar ko fototapetes atšķiras no citām tapetēm?

Galvenā atšķirība slēpjas dizainā, jo uz tapetes ir uzdrukāts košs, augstas kvalitātes fotoattēls, kas lielajā formātā nezaudē savu pievilcību. Dizainu variācijas mūsdienās ir teju bezlimita, it īpaši, ja iespējams izvēlēties no attēlu bankas ar tūkstošiem un pat miljoniem fotoattēlu. Arī fototapetes izgatavošana nedaudz atšķiras no klasisko tapešu ražošanas procesa. Piemēram, internetveikalā Manatapete.lv pieejamas gan klasiskas tapetes, gan arī fototapetes pēc pasūtījuma. Lai pasūtītu fototapetes, atliek sekot dažiem vienkāršiem soļiem, un jau pēc pāris dienām tapetes būs gatavas un tiks piegādātas Tev ērtā veidā.

Kā iegādāties fototapetes pēc pasūtījuma no Manatapete.lv?

Rūpīgi nomēri platību sienai, uz kuras tiks klāta fototapete, jo tās platums un garums būs jānorāda, veicot pasūtījumu. Fototapetes izgatavošana notiek, vadoties pēc klienta norādītajiem parametriem.

Izvēlies, kuru no veidiem iegādāsies – parastās vai pašlīmējošās fototapetes pēc pasūtījuma. Parastās tiek uzklātas, izmantojot tapešu līmi, savukārt pašlīmējošās darbojas pēc uzlīmes principa – tiek noņemta aizsargplēve, un tapete uzklāta uz sienas.

Ir vairāki varianti, kā izvēlēties fototapetes dizainu –vari piedāvāt savu attēlu, augšupielādējot to, kad veic pasūtījumu, taču raugies, lai fotogrāfijas kvalitāte un izšķirtspēja būtu pietiekami augsta. Ja vēlies zināt minimālo izšķirtspēju attiecīgajam izmēram, droši sazinies ar mums!

Otrs variants fototapetes dizaina izvēlei, ir fotogrāfijas atlasīšana no bagātīgās Shutterstock.com attēlu bankas. Izvēlies, kuru foto gribi redzēt uz sienas, un norādi bildes ID numuru, lai Manatapete.lv komanda varētu atrast īsto foto.

Tā kā dažādos datoru ekrānos fotogrāfijas var izskatīties atšķirīgi, ņem vērā, ka fototapete pēc tās izdrukāšanas var atšķirties no attēla, kādu redzēji monitorā. Manatapete.lv fototapešu izgatavošanas procesā izmanto kvalitatīvas iekārtas, papīru un materiālus, lai radītu lielisku rezultātu, kas iepriecina klientu un atbilst gaidītajam.

Citi tapešu veidi Manatapete.lv

Ja meklē veidus kā atsvaidzināt guļamistabu, virtuvi, viesistabu vai citu telpu ar jaunām tapetēm, ieskaties Manatapete.lv piedāvājumā, jo šeit pieejams arī plašs klasisko tapešu piedāvājums dažādos dizainos, tai skaitā, 3D tapetes. Sortimentā atradīsi gan Pattern tipa tapetes, kur raksts atkārtojas uz loksnēm, gan arī Mural tipa tapetes, kurās vienu attēlu veido vairākas loksnes.