Mūsdienīgi džinsi visai ģimenei

Džinsi pavisam noteikti ir universālākais apģērbs, ko varam atrast savā garderobē. Iecienīti gan pieaugušo, gan bērnu vidū, džinsi ir ikdienā visvairāk valkātais apģērba gabals visā pasaulē. Džinsa auduma bikses un džinsa audums pats par sevi sākotnēji tika radīts kā strādnieku apģērbs, taču, laikam un modei mainoties, ir bijuši pat traki mēģinājumi no tā radīt vakartērpus! Labs džinsa audums ir izturīgs, viegli kopjams, stingrs un no tā šūtie apģērbi ne tikai labi kalpos, bet arī labi izskatīsies.

Kā uzzināt savu džinsu izmēru?



Nemaz ne tik sen, džinsi bija Rietumu pasaules dzīvesveida simbols un pie mums bija atrodami tikai caur pazīšanos. Džinsi pat tika uzskatīti par deficīta preci. Trīsdesmit gadu laikā daudz kas ir mainījies un jebkurā apģērbu veikalā varam atrast džinsa bikses, jakas, kreklus, dažādus aksesuārus un pat apavus. Džinsu izmēri dažkārt var likt apmulst pat visrūdītākajam šopaholiķim. Izmēru tabulā varam atrast mums tik pierastos Eiropā pieņemtos apzīmējumus ar burtiem vai divciparu skaitļiem, piemēram M vai L, 38, 40, utt,, kā arī Amerikā lietotos izmērus, kas nosauc jostas platumu un staras garumu collās, kas uz birkas izskatās, piemēram, 30x32.



Kādi džinsi vislabāk piestāvēs?

Džinsi tiek iedalīti arī pēc to formas, staru garuma un jostas vietas augstuma:

• Skinny džinsi - viens no populārākajiem džinsa bikšu piegriezumiem, izplatīts gan dāmu, gan kungu vidū un mēdz būt dažāda garuma;

• Straight, jeb taisna piegriezuma džinsi, kas beidzas ap potīti;

• Cropped - taisna piegriezuma staras, kas brīvi apņem apakšstilba daļu un garumā beidzas virs potītes;

• Platas staras, jeb wide-leg, kā arī boot-cut griezums - plato staru bikses, kuru paplatinājums sākas no ceļa un bija populāras Disko ēras laikā, ir atgriezušās kā modes tendence. Savukārt boot-cut džinsu biksēm, paplatinājums sākas no apakšstilba, kas padara bikses ērti valkājamas ar zābakiem.

Iespēju iegādāties sev piemērotus, ērtus un kvalitatīvus džinsus nav problēma, turklāt, ja internetā iegādātās bikses nebūs gluži tas, kas gaidīts, darbojas 14 dienu preču atgriešanas noteikumi.