Mobilo datu viesabonēšana – drošākais risinājums ceļojuma laikā!

Kā jau visi atceramies, tad pirms diviem gadiem Eiropas Savienības telekomunikāciju telpā notika vērienīgas izmaiņas – Eiropas Savienības Padome pieņēma lēmumu pielikt punktu operatoru iespējai uzstādīt saviem klientiem neierobežoti augstus maksājumus par viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, atrodoties ārzemēs. Šāds solis nozīmē, ka mūsdienu aktīvie cilvēki, kuriem ceļošana dažādu vajadzību iespaidā vairs nav retums, var droši izmantot sava Latvijas operatora viesabonēšanas funkcijas, kurās ir iekļauti visi tie paši pakalpojumi, kurus varam izmantot tepat Latvijā: mobilo datu patērēšana, zvani un īsziņu sūtīšana. Jāatzīst, ka šis panākums ievērojami atvieglos samaksas slogu, jo apskatot ārvalstu telekomunikāciju piedāvājumu billig mobiltelefoni, varam secināt, ka Latvijā saņemtie pakalpojumi ir daudz lētāki. Jau no 2017. gada 15. jūnija maksimālais tarifs, kuru var piemērot telefonsarunām visā Eiropas savienībā ir vien 3,2 centi par minūti, īsziņas varat sūtīt par 1 centru, bet internetam veltītas datu apjoma izmaksas vēl tiek pielāgotas, jo vēl turpmākos 3 gadus tām ir jākrītas, lai tās sasniegtu 2,5 eiro par katru ārzemēs patērēto gigabaitu.

Šādas ziņas ir kaut kas lielisks visiem regulārajiem ceļotājiem, tomēr, kā jau ar visiem jaunumiem, arī šim procesam seko pāris šaubas – Latvijas mobilo sakaru operatoru klienti vēl joprojām jūtas satraukti par mobilo sakaru pakalpojumu maksas paaugstināšanos, jo šāds process pēdējo gadu laikā ir noticis gan samērā bieži, gan arī tādēļ, ka cenu celšana Latvija sniegtajiem pakalpojumiem ļautu operatoriem pietuvoties Eiropas valstu cenu līmenim Telefony.dk un iegūt vairāk naudas no klientu maksājumiem. Vienmēr, kad ir notikusi kāda cenu celšana, tas ir noticis bez iepriekšēja brīdinājuma, tādēļ lietotāju uztraukums ir patiešām saprotams. Protams, ka operatori šos notikumus skaidro ar vajadzību pēc jaunām investīcijām un finanšu līdzekļiem uzņēmuma attīstībai, tomēr daudzi jo daudzi attiecīgās jomas lietpratēji atzīst, ka maksas paaugstināšana var būt tiešā veidā saistīta arī ar viesabonēšanas tarifu atcelšanu Eiropas Savienības valstī. Šis process tikai nozīmē to, ka mobilo sakaru operatoriem ir jārod kāds cits veids, kā iegūt naudu, jo nesamērīgas viesabonēšanas maksas piemērošana pēc Eiropas Savienības Padomes lēmuma pieņemšanas vairs nav iespējama. Katram lietotājam būtu jāpārdomā savi mobilo datu un pakalpojumu izmantošanas paradumi un mērķi, kas noteikti katram individuālajam lietotājam nozīmīgi atšķirsies. Tiem, kuri dodas prom tikai uz īsu laiku, visticamāk nevajadzēs mainīt neko, bet tiem, kuri pamet Latviju uz ilgāku laika posmu ir jāizvērtē vai tomēr nav izdevīgāk izmantot kādu no daudzajiem vietējo sakaru sniedzēju pakalpojumiem, kuri ilgtermiņā varētu būt lētāki nekā Latvijas operatoru piedāvājums viesabonēšanas režīmā. Šāds risinājums ir piemērots īpaši tad, ja veiktie zvani ir ne tikai atpakaļ uz Latviju, bet arī uz uzturēšanās valsts vietējiem numuriem un citām valstīm.