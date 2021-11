Matu kopšanas līdzekļi, kam jābūt katras sievietes mājās

Rūpes par matiem ir katras sievietes skaistumkopšanas procedūru neatņemama sastāvdaļa, jo skaisti un veselīgi mati ir ne vien vizuālā tēla pamats, bet arī sniedz pārliecību par sevi jebkurā dzīves situācijā. Lielajā matu kopšanas līdzekļu klāstā var ātri apjukt, nesaprotot, kas tad īsti ir vajadzīgs un noderīgs, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Tāpēc esam apkopojuši, kuri ir tie matu kopšanas līdzekļi, kuriem noteikti jābūt sievietes skaistuma produktu plauktiņā, lai nodrošinātu matu ikdienas kopšanu un skaistumu.

▪ Dziļi attīrošs šampūns

Šampūns ir matu kopšanas pamatu pamats, kas protams, ir ikvienā mājā. Tomēr sievietēm īpaši jāpiedomā, kādu šampūnu lieto. Vēlams, lai tas ir ar dziļi attīrošām un kopjošām īpašībām. Vairums sieviešu ikdienā matu veidošanai izmanto gan matu putas, gan laku un citus līdzekļus, tāpēc ir vajadzīgs dziļas iedarbības šampūns, kas spēj kārtīgi attīrīt matus un galvas ādu no veidošanas līdzekļu paliekām. Ja ilgstoši mati tiek mazgāti pavirši un nepietiekami attīrīti, var rasties galvas ādas problēmas, nieze, blaugznas, mati var zaudēt savu veselīgo izskatu. Tāpat arī citi kopjošie līdzekļi, kuriem vajadzētu iedarboties uz matiem, vislabāk savu darbu paveiks, ja tiks ieklāti labi attīrītos un izmazgātos matos. Izvēloties šampūnu, jāizvērtē savu matu tips un stāvoklis, jo pat labs produkts, ja tas neatbilst matu vajadzībām, var nesniegt vēlamo rezultātu.

▪ Kondicionieris vai balzams

Matu kondicionieris vai balzams ir kā uzticams draugs šampūnam. Šiem diviem līdzekļiem vajadzētu darboties saskanīgā tandēmā. Visbiežāk šampūns un balzams vai kondicionieris tiek izvēlēti no vienas un tās pašas produktu līnijas, lai sniegtu labāku iedarbību. Vai var iztikt bez kondicioniera? Varbūt, ja mati nav krāsoti, bojāti ar veidošanas ierīcēm un ir ļoti veselīgi. Tomēr vairumā gadījumu situācija ir pretēja – mati ik dienu saņem karstumu, tiek bieži krāsoti, ietekmēti no apkārtējās vides. Kondicioniera un balzama uzdevums ir matus nogludināt, atšķetināt, padarīt pakļāvīgus, vieglāk ķemmējamus, izlīdzināt to virsmu un atjaunot bojātās vietas. Tomēr jāatceras, ka šo līdzekļu gadījumā ir aktuāls teiciens – kas par daudz, tas par skādi. Balzams un kondicionieris jādozē ļoti uzmanīgi. Ja to matos ieklāj pārāk daudz un pārāk tuvu saknēm, mati var kļūt smagnēji un izskatīties taukaini. Izvēloties šos līdzekļus, arī jāvadās pēc matu vajadzībām, jo produkti parasti tiek radīti kādu problēmu novēršanai un mazināšanai, piemēram, bojātu matu atjaunošanai, krāsotu matu aizsardzībai, sausu matu mitrināšanai utt.

▪ Kopjoša matu maska

Matu maska ir lielisks līdzeklis, kam vajadzētu būt ikvienas sievietes skaistumkopšanas produktu plauktiņā. No citiem matu kopšanas produktiem maskas atšķiras ar to, ka ir ar biezāku konsistenci, taukainākas un ar bagātīgāku sastāvu, kurā koncentrēts daudz aktīvas iedarbības vielu. Tās iekļūst matu dziļākajos slāņos, lai veiktu atjaunojošu un stiprinošu darbu. Matu maskas parasti tiek radītas, lai nodrošinātu kādu konkrētu efektu – mitrināšanu, barošanu, bojājumu novēršanu, krāsas aizsardzību, nogludinošu efektu utt. Lai atrastu saviem matiem piemērotāko masku, nepieciešams novērtēt matu stāvokli un struktūru, jo ražotāji pārsvarā piedāvā maskas, kas paredzētas konkrētu problēmu novēršanai, noteiktam matu tipam. Piemēram, varat iegādāties maskas sausiem un mitrumu zaudējušiem matiem, maskas krāsotiem matiem, maskas, kas palīdzēs intensīvi bojātiem matiem. Pieejamas arī daudzfunkcionālas un kopjošas matu maskas, kas piemērotas visiem.

▪ Līdzeklis aizsardzībai pret karstumu

Vairums sieviešu gandrīz katru dienu izmanto matu veidošanas ierīces – fēnu, taisnotāju, lokšķēres. Karstuma ietekme ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kāpēc mati paliek sausi, aplūzt, zaudē mirdzumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi tos aizsargāt. Speciāls līdzeklis, kuru ieklāt matos pirms veidošanas, ir neaizstājams ikvienas sievietes matu kopšanas produktu klāstā. Šie līdzekļi aizsargās matus no karstuma apstrādes radītiem bojājumiem un bagātinās ar vērtīgām vielām, kas uzlabos matu izskatu. Pieejami arī tādi līdzekļi, kuri pasargā no UV staru iedarbības. Protams, jāatceras, ka matu ieveidošanai jāizvēlas kvalitatīvas ierīces un jāizvairās no pašu karstāko režīmu izmantošanas, kas rada lielākus matu struktūras un izskata bojājumus.

▪ Sausais šampūns

Šajā steidzīgajā un prasīgajā laikmetā sievietēm ir daudz izaicinājumu privātajā un profesionālajā dzīvē, tāpēc vajadzīgi efektīvi “ātrie palīgi”. Sausais šampūns noteikti ir viens no sieviešu slepenajiem ieročiem, jo tas spēj pāris sekunžu laikā matiem, kuri jau sākuši taukoties un pieplakuši pie galvas, atgriezt kuplumu, svaigumu un mirdzumu. Tas notiek, pateicoties sausajā šampūnā esošajām vielām, kas absorbē taukus un netīrumus pie matu saknēm un uz skalpa. Sausais šampūns spēj arī neitralizēt nevēlamus aromātus, kas var būt iesūkušies matos. Tas ir lielisks veids, kā pagarināt laiku starp matu mazgāšanām un arī izglābt situāciju, kad plāni mainās un pāris minūšu laikā jābūt gatavai iet ārā no mājas. Tāpat šis līdzeklis var būt īsts glābiņš arī ceļojumos, kad ne vienmēr vēlamajā brīdī var izmazgāt matus.

