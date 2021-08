Matu ārstēšana ar PRP plazmas injekcijām klīnikā Rubenhair

Matu transplantācijas klīnika «Rubenhair» piedāvā unikālas matu ārstēšanas un atjaunošanas procedūras gan vīriešiem, gan sievietēm. Klīnika Latvijā darbojās jau astoņus gadus, kopumā tajā veikti vairāk nekā divi tūkstoši veiksmīgu matu transplantācijas operāciju. Klīnikā «Rubenhair» matu transplantācijas operācijas veic sertificēts ķirurgs Andrejs Miļčevskis, kurš ir stažējies dažādu valstu klīnikās ar vairāk nekā 25 gadu ilgu pieredzi.

Matu klīnikā Rubenhair ir iespējams saņemt PRP (Platelet Rich Plasma) injekcijas, kas ir ļoti efektīvs līdzeklis matu augšanas veicināšanai .

PRP procedūra ir ārstēšana ar paša pacienta asinīm, ko injekciju veidā ievada problēmas zonā. Daudz vīriešu un sieviešu dažādās vecuma grupās cieš no matu izkrišanas. Šo problēmu palīdz risināt plazmas ievadīšana, tā ne tikai aptur matu izkrišanu, bet arī veicina matu ataugšanu. Terapija palīdz samazināt matu izkrišanu jau sākot no pirmās procedūras.



INJEKCIJU TERAPIJAS PROCEDŪRAS REZULTĀTI

Matu atjaunošanas procedūras ar plazmu rezultātā tiek novērsta matu izkrišana, atjaunojas to augšana un struktūra. Matu folikuli pāriet atjaunošanās un augšanas stadijā. Normalizējas galvas ādas sviedru un tauku dziedzeru funkcijas. Samazinās ādas baktēriju un sēnīšu iedarbība. Mati kļūst biezāki un spīdīgāki. Atjaunojas mata struktūra, un tie kļūst veseli.

KAS IR PRP?

Platelet Rich Plasma vai PRP (ar trombocītiem bagātināta plazma) ir produkts, kas iegūts no paša pacienta asinīm ar palielinātu trombocītu un citu plazmas bioaktīvo elementu koncentrāciju. Trombocīti veicina augšanas procesus un satur biomolekulas, kas ir dabiski pamatelementi audu dzīšanas stimulēšanai un paātrināšanai.

KĀDUS REZULTĀTUS PACIENTS VAR SAGAIDĪT NO PRP?

• Apturēta matu izkrišana.

• Veicināta matu augšana.

• Efektīvs ārstēšanas veids pret alopēciju.

KĀ NOTIEK ŠĪ PRP PROCEDŪRA?

• No pacienta tiek paņemts asins paraugs un apstrādāts kontrolētos apstākļos.

• Tiek nošķirti asins komponenti un tiek paņemta tā daļa, kurā ir vislielākā trombocītukoncentrācija.

• PRP tiek ievadīts galvas ādā.

• Procedūras laiks: aptuveni 20 minūtes.

CIK DROŠA IR ŠĪ PROCEDŪRA?

PRP tiek 100% iegūts vienīgi no paša pacienta, kas nozīmē, ka nav iespējama slimību izplatīšanās, kā arī nepastāv alerģiju un organisma atstumšanas rekcijas risks. Visas procedūrā izmantotās ierīces ir atbilstoši iepakotas, sterilas un paredzētas vienreizējai lietošanai. Ārstēšana tiek veikta ārsta kabinetā, procedūrās nav nepieciešams izmantot ķirurģiskās iekārtas un tās vienmēr tiek veiktas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

