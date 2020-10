Māja - tie ir cilvēki vai ķieģeļi?

Saka, ka māju veido tās iedzīvotāji, nevis tās ārējais izskats un iekārtas. Tev var piederēt milzīga villa, taču ja tās istabās neviens nedzīvos, tad tās ātri vien apputēs un arī Tu pats kā saimnieks nemaz tur uzturēties negribēsi. Bagātie ātri vien saprot, ka liela māja bez cilvēkiem ir bezjēdzīga padarīšana. Taču kā ir tiem, kuriem cilvēku mājās pietiek, taču tās naudas ir tā pamazāk? No cilvēkiem atbrīvoties, protams, nevajadzētu, taču par resursiem padomāt vairāk gan nāksies.

Ja vēlaties realizēt jaunas mājas projektu, bet līdzekļi ir ierobežoti, tad vēlos Jūs pabrīdināt, ka ir lietas, kurās naudu žēlot tomēr nevajadzētu. Tie, protams, pirmkārt, ir materiāli no kā māja tiek būvēta. Otra specifika - enerģijas apgāde - apkure, karstais un aukstais ūdens, ventilācijas sistēmas un elektrības apgāde.

Ja nedomājat māju būvēt, tā teikt, pilnīgā nekurienē, tad pievilkt elektrību sarežģīti nebūs. Savukārt pārējās lietas var uzticēt vienai kompānijai. Latvijā šobrīd pamatīgi attīstās apkures sistēmu, siltumsūkņu, kondicionieru, saules kolektoru uzstādītāji un dziļurbumu racēji Commodus: https://commodus.lv/. Commodus piedāvā gan dažnedažādas iekārtas, gan to uzstādīšanu, gan arī apkopi.

Commodus piedāvā ne tikai tādas iekārtas, kas enerģiju ražo, to patērējot, bet arī tādas, kas spēj to saražot no dabas resursiem un turklāt vēl to arī uzglabāt priekšdienām. Šai rakstā pastāstīšu par Commodus galvenajiem darbības virzieniem - apkures katli, siltumsūkņi un dziļurbumi.

Kaķis aukstumā nemurrās

Mūsdienu trīsdesmitgadnieki un varbūt arī vēl divdesmitgadnieki vēl zina un atceras mājas ar 2 krāsniņām - viena virtuvē, lai gatavotu ēst un apsildītu arī blakus istabu, un otra - podiņkrāsns vēl citā istabā. Retās lauku mājās un muižās šādi joprojām tiek apsildītas telpas. Taču ko tas nozīmē praksē? Rudenī un ziemā katru rītu agri celties, lai tās iekurinātu. Turklāt tās jākurina vismaz 2 reizes dienā. Siltums ir patīkams, varbūt pat vēl mājīgāks nekā kurinot ar kokoglēm.

Taču ne visi ir tik bagāti ar laiku, lai tādas uzturētu arī savās mājās. Mūsdienās ir izdomāti daudzi citi veidi, kā māju apsildīt ātrāk. Pirmkārt, tās ir malkas un granulu apkures krāsnis. Apkures katli galvenokārt tiek veidoti no tērauda vai čuguna. Tērauda katlos kurināmais sadeg ar lielāku energoefektivitāti nekā čuguna katlos, taču čuguna katlu mūžs ir lielāks. Tad beigu beigās izmaksās abi ir vienlīdzīgi.

Čuguna vai tērauda katlu?

Taču kā tie atšķiras pēc citām īpašībām? Čuguna apkures katlus vairāk izmanto mazāku ēku apkurei - privātmājās, nelielu daudzdzīvokļu mājās, birojos un veikalos, savukārt, tērauda apkures katli tiek izmantoti arī daudzstāvu dzīvokļu mājās un rūpnīcās. Čuguna, tāpat kā tērauda apkures katlos, kā kurināmo var izmantot visu cieto kurināmo – koks, skaidu briketes, ogles. Čuguna katlā var likt arī mitrāku malku. Kopumā tas katlu nebojās, taču uz katla sienām tā rezultātā var rasties papildus darvas nosēdumi.

Visi, kas kaut reizi rokā ir paņēmuši čuguna pannu, zina, ka tas nav nekāds vieglais metāliņš. Tas ir smags un ļoti siltumizturīgs materiāls, kurā sakausēts dzelzs un ogleklis. Čugunu neskar korozija jeb rūsa, tādēļ tas ir ļoti izturīgs pret deformācijas iespēju - pareizi to apkopjot, čuguna katlu varēsiet lietot pat līdz 30 gadiem. Tērauds, protams, arī ir spēcīgs materiāls, taču šāda veida apkures katlu varēsiet izmantot divreiz īsāku laika posmu - apmēram 15 gadus.

Lai arī čuguna katlu varēsiet lietot ilgāk, tam tomēr nav tik augsta energoefektivitāte kā tērauda apkures katlam. Tas tāpēc, ka čuguna katliem ir īsāks dūmgāzu ceļš nekā tērauda katliem. Taču čuguna katliem ir vieglāka un lētāka uzstādīšana nekā tērauda katliem. Galu galā ir visai grūti noteikt, kurš no šiem abiem ir izdevīgāks ilgtermiņā. Taču par šo un vēl daudz ko citu noteikti varat aprunāties ar Commodus uzņēmuma konsultantiem.

Alternatīvā apkure - siltumsūknis

Ja vēlaties izvēlēties modernāku un alternatīvāku ūdens vai mājas apsildes veidu, tad Commodus piedāvā arī dažādu veidu siltumsūkņus. Tiek izšķirti 3 siltumsūkņu veidi - ‘’gaiss-gaiss’’, ‘’gaiss-ūdens’’ un zemes siltumsūknis. Viss atkarīgs no tā, no kurienes siltums tiek ražots un kur tas tiek novirzīts.

Ļoti lielām mājām atmaksājas uzstādīt zemes siltumsūkni. Šāda veida siltumsūkņa uzstādīšana ir visdārgākā no visām, taču lielām platībām un ilgtermiņā tas ir labākais variants. Siltumsūkņi, kas darbojas pēc principa ‘’gaiss-gaiss’’ un kuru uzstādīšana norit vien dažās stundās, piemēroti mazāka izmēra mājām vai vasarnīcām. Savukārt, vismaz 3 bērnu ģimenes mājai vislabāk izvēlēties ‘’gaiss-ūdens’’ siltumsūkni. Būs vēl izdevīgāk, ja pirmajā stāvā uzstādīsiet apsildāmās grīdas. Commodus piedāvā konkrētus aprēķinus mājaslapas izmaksu kalkulatorā vai konsultācijā uz vietas veikalā.

Kāpēc siltumsūknis ir alternatīvais enerģijas ieguves veids? Tāpēc, ka tas izmanto vēl pagaidām jebkuram cilvēkam pieejamo resursu - gaisu vai zemes enerģiju. Es to sauktu par alternatīvu arī tādēļ, ka siltumsūknis ne tikai sasilda ūdeni un māju, bet spēj gādāt arī par kvalitatīvu gaisu mājinieku elpceļos tad, kad ārā ir vasara. Proti, ir tādi siltumsūkņi, ko var izmantot arī kā kondicionierus. Tie ne tikai padara mājas telpas vēsākas, bet gaisu arī attīra. Dzīvojot blīvi apdzīvotā vietā, tas var būt īpaši svarīgi.



Vistīrākais ūdens nāk no zemes dzīlēm

Priecīga ziņa visiem zaļi dzīvojošajiem enerģijas taupītājiem - commodus piedāvā izrakt arī 20 m dziļu bedri Tavā pagalmā. Ne jau lai ierīkotu lielāko smilškasti rajonā, bet gan lai Tu savā jaunajā mājoklī saņemtu pats savas zemītes ūdeni. Turklāt Tev nebūs kā senos laikos tas jāstiepj no akas uz māju, bet firmas profesionāļi to izraks tik dziļi, ka ūdens pats radīs pietiekamu spiedienu kā rezultātā caur trubām tas nonāks virtuves ūdens maisītājā un citur, kur tev vien iepatiksies. Šāda veida bedres ir dziļurbumi.

Šādu artēzisko aku jeb dziļurbumu nedrīkst rakt ikviens, kuram tas ienāk prātā. Vissvarīgākā lieta ir zināt, kur tieši drīkst rakt. Šim nolūkam ir izveidota speciāla datu bāze, kura profesionāļiem noteikti ir pieejama. Tāpat, pirms iejaucaties šādos zemzemes dabas procesos, ir jāizņem speciāla licence un jāsagatavo arī urbuma pase.

Gadu gaitā ir noskaidrots, ka artēzisko aku ūdens ir daudz tīrāks nekā no virszemes slāņa ņemtais. Ja Jūsu mājās tiks veidots šāds urbums, tad Commodus apņemsies veikt arī jauniegūtā ūdens ķīmiskās/bakteriālās analīzes. Tiks uzstādīts arī ūdens filtrs un jums nebūs nepieciešams zvanīties pa dažādām iestādēm, lai saņemtu šos papildus pakalpojumus.

Kad ierīkojām siltumsūkni paši savā mājā, bijām ļoti apmierināti, ka telpu siltumu varējām kontrolēt pat atrodoties vēl tikai ceļā uz mājām. Taču tāpat kā mums katru dienu ir jātīra zobi un jāmazgājas, tāpat līdzīga apkope ir nepieciešama arī jebkurai iekārtai, arī siltumsūknim. Arī šādu palīdzību jālūdz no speciālistiem. Commodus komanda ir ieguvusi personīgu pieredzi ar katru no pārdodamajām iekārtām, tādēļ serviss būs 100 % kvalitatīvs.