Logi mājoklim – kādas ir alternatīvas?

Neviens mājoklis nav iedomājams bez logiem – tie sniedz gaišumu telpai, kā arī kalpo par nozīmīgu sastāvdaļu labsajūtas veicināšanai mājoklī. Logi nodrošina gaisa cirkulāciju, kas svarīga, ilgstoši atrodoties telpās gan dienā, gan miega laikā naktīs. Kādas ir alternatīvas un to priekšrocības? Uzzini šajā rakstā!

Kādu veidu logi ir pieejami?

Lai ļautu cilvēkiem izvēlēties savām vēlmēm un situācijai piemērotākos risinājumus, tiek meklētas arvien jaunas alternatīvas logu izgatavošanai. Aktuālie logu veidi šobrīd piedāvājumā ir:



• PVC jeb plastikāta logi. Tā ir visbiežākā klientu izvēle, jo ir ar vislabāko cenas un kvalitātes attiecību, kas nozīmē, ka par salīdzinoši zemām izmaksām var iegūt augstas kvalitātes, energoefektīvus un individuāli izstrādātus logus;

• koka logi. Šāda alternatīva lieliski iederēsies mājokļos, kur nepieciešams iegūt dabīgu senatnes šarmu vai izsmalcinātāku eleganci. Tie radīs mājīguma sajūtu ikvienā telpā un neliks vilties kā mājiniekiem, tā viesiem. Kas ir svarīgi – koka logi mūsdienās ir daudz kvalitatīvāki, ko sniedz uzlabotās tehnoloģijas koka apstrādei, garantējot to ilgmūžību;

• alumīnija logi. Logi, kas izgatavoti no alumīnija, izceļas ar to augsto ilgmūžību – šis risinājums neliks vilties daudzu gadu garumā. Tāpat alumīnija logi tur lielāku slodzi, tāpēc šāda materiāla izvēle ir optimāla tieši lielāka izmēra logiem, kuru stikla pakete ir smagāka. Tāpat jāakcentē iespēja logus radīt ugunsdrošus – to iespējams nodrošināt tikai šāda materiāla logiem.



Pilns logu izgatavošanas un uzstādīšanas pakalpojums – Labo logu aģentūra

Labo logu aģentūra piedāvā uz klienta vēlmēm individuāli izstrādātus risinājumus, kas ļauj saņemt vēlamos logus, pielāgojot to izmērus, formu, dizainu, krāsu un izmantotos materiālus. Kas ietilpst pakalpojumā?

1. Pasūtījuma noformēšana. Ja nepieciešams, uz vietas ierodas Labo logu aģentūras speciālisti, kas veic mērīšanas darbus, tādējādi novēršot nepilnības. Tāpat speciālisti ieteiks piemērotākos risinājumus, kas atbilst konkrētai situācijai.

2. Vienošanās par darbu izpildi. Balstoties uz izcenojumu, klientam tiek nosūtīts izmaksu aprēķins.

3. Logu izgatavošana. Ņemot vērā visus minētos aspektus, tiek izgatavoti vēlamie logi.

4. Tehnoloģiski pareiza logu uzstādīšana. Labo logu aģentūra garantē tehnoloģiski pareizu, kvalitatīvu logu uzstādīšanu. Tas, savukārt, sniedz garantiju tam, ka logi pildīs savas funkcijas pilnvērtīgi.

5. Serviss. Logiem tiek sniegta garantija, kā arī piedāvāts serviss pēc garantijas laika beigām.

Apmeklē Labologuagentura.lv, ieskaties logu specifikācijā un izvēlies sev piemērotāko risinājumu!