Līzings traktoram, kredits lauksaimniecības tehnikai

Līzings traktoram, nopirkt kombainu vai graudus kredītā vai līzingā ar izdevīgiem nosacījumiem. Traktoru un citas lauksaimniecības tehnikas līzinga programma.



Vienkārša lauksaimniecības tehnikas iegāde



Par vieglo automašīnu līzingu zina jau visi un daudzi pat ir paspējuši izmantot šo piedāvājumu. Bet, vērīgi aplūkojot kreditoru līzinga programmas, var ievērot, ka iegādes nosacījumos tiek norādīts ne tikai ierastais transports, bet arī komerctransports. Komerctransporta klāstā parasti ietilpst dažādas kategorijas, piemēram: autobusi, traktori, celtņi, buldozeri, ekskavatori u.t.t. No visas augstākminētās tehnikas līzinga kompānijas un kredītorganizācijas ir sākušas izdalīt tieši traktorus, un ne velti! Traktors – tas ir universāls transporta veids, kas nepieciešams jebkurai vidēja un lielā biznesa kompānijai. Bez šīm struktūrām traktors īpaši nepieciešams lauku saimniecībām, turklāt līzingā iespējams noformēt desmitiem traktoru.

Lai kādi arī mērķi nebūtu jūsu biznesam, iegādāties traktoru līzingā ir daudz izdevīgāk un ērtāk nekā kredītā vai par kompānijas apgrozāmajiem līdzekļiem. Tieši līzings piedāvā atsevišķu transporta veidu: traktorus. Nopirkt šo tehniku līzingā iespējams jebkurā stāvoklī, pircējs var būt ikviens: kompānija vai parasts Latvijas iedzīvotājs.

Ja jūs esat iesācējs lauksaimnieks, tad vairāku traktoru iegāde par skaidru naudu jums būs nepanesama nasta, bet noformēt kredītu tehnikas iegādei jūs nevarēsiet sava nestabilā finansiālā stāvokļa dēļ, tāpēc traktoru līzings kļūs par optimālu risinājumu jūsu start-up.



Viena no galvenajām līzinga priekšrocībām – iespēja iegādāties tehniku tieši šodien, bet maksāt par to nākotnē, kaut arī šāds darījums var neuzlikt jums pienākumu pilnībā izpirkt izmantojamo objektu – viss būs atkarīgs no tā, kādu auto līzinga veidu jūs gribēsiet izmantot.



Līzinga klasifikācija traktora iegādei

Līzings traktoriem ne ar ko neatšķiras no parasta auto līzinga vieglajam transportam, tāpēc šie darījumi tradicionāli iedalās 3 galvenajās kategorijās:

1. Finanšu līzings traktora iegādei – atmaksas perioda laikā klients pakāpeniski atmaksā tehnikas vērtību, un tiklīdz visa summa tiks dzēsta, darījuma objekts kļūs par aizņēmēja īpašumu arī juridiski (traktors tiks reģistrēts CSDD uz aizņēmēja vārda). No kredīta šāds līzings atšķiras tikai ar samazinātiem maksājumiem un īpašuma tiesību pāriešanas brīdi. Kaut arī praksē sastopami tādi kreditori, kas vēl darījuma brīdī reģistrē tehniku uz klienta vārda, piemēram, šādu piedāvājumu var izmantot Nord Auto Līzingā.

2. Operatīvais līzings traktoram – vairāk atgādina tehnikas ilgtermiņa nomu: klients maksā tikai amortizācijas maksu par transporta ekspluatāciju. Līguma darbības perioda beigās iespējams izvēlēties sev vispiemērotāko risinājumu: atgriezt darījuma objektu kreditoram, nodot traktoru lietošanā trešajai personai, pagarināt līgumu vai pilnībā izpirkt tehniku. Operatīvo līzingu traktoram visbiežāk izmanto, ja objekts ir nepieciešams uz neilgu izmantošanas laiku vai tikai darba sezonā.

3. Atgriezeniskais līzings – tam ir līdzīgi mērķi kā kredītam pret ķīlu. Piedāvājuma princips: klients pārdod savu traktoru kreditoram, uzreiz noformē tikko pārdoto tehniku līzingā un turpina to izmantot arī tālāk. Darījuma rezultātā klients nezaudē savu darba instrumentu, bet iegūst pieklājīgu naudas summu.

Juridiskām personām jebkura no līzinga kategorijām ir īpaši izdevīga, jo visi ikmēneša atskaitījumi par tehnikas izmantošanu ietver sevī pievienotās vērtības nodokli, kas vēlāk tiek atgriezts aizņēmējam, pateicoties nodokļu atvilkumam.

Līzinga nosacījumi, pērkot traktoru

Viens no galvenajiem nosacījumiem, izmantojot tehniku līzingā, ir garantija transportam (ja tas ir jauns) vai tehniskais serviss. Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā klients tikpat kā tiek atbrīvots no tehniskām rūpēm un nodarbojas tikai ar objekta ekspluatāciju, attīstot savu biznesu. Gandrīz visiem šī līzinga veida piedāvājumiem ir vienādi nosacījumi, attiecīgi arī noformēšanas mehānisms.

Kā tas notiek UniCredit:

1. Katras situācijas izskatīšana, detalizēta piedāvājuma izstrāde ikvienam pieteicējam.

2. Iespēja iegādāties līzingā objektus, kas netiek reģistrēti, piemēram, arklu vai sējmašīnu.

3. Kreditors bez klienta līdzdalības veic pārrunas ar tehnikas pārdevēju un patstāvīgi sagatavo visus darījumam nepieciešamos dokumentus.

4. Apdrošināšanu nodrošina lielākās Latvijas apdrošināšanas kompānijas.

5. Līzinga atmaksas periods – līdz 7 gadiem.

6. Finansējuma apmērs – ne vairāk kā 90% no tehnikas cenas.

7. Kā jaunu, tā arī lietotu objektu iegāde.

Un tā, līzings traktoram būtībā ne ar ko neatšķiras no ierastā auto līzinga, tāpēc lielās tehnikas noformēšana notiek tikpat ātri un viegli kā vieglo automašīnu līzings.