Lielākie loģistikas izaicinājumi un risinājumi mūsdienu biznesam

Biznesa attīstība sevī ietver daudz dažādu posmu: no mārketinga stratēģijas līdz preču loģistikai. Attīstot gan mazos, gan lielos uzņēmumus, loģistika kļūst par vienu no pamatfaktoriem. Loģistikas uzņēmumi risina mūsdienu biznesa problēmas, sniedzot inovatīvus un visaptverošus risinājumus, piedāvājot procesu digitalizāciju. Loģistikas uzņēmuma “Baltic Logistic Solutions” eksperti dalās pārdomās, ar kādiem loģistikas izaicinājumiem uzņēmēji saskaras visbiežāk un kādi risinājumi tiek izmantoti problēmu atrisināšanai.

Pieaugošais pasūtījumu skaits un preču plūsmas pārvaldība

Pandēmijas laikā e-komercijas sektors kļuva daudz aktīvāks, sniedzot uzņēmējiem gan lielākas iespējas, gan arī jaunus izaicinājumus. Mainoties apstākļiem, normālais preču pieprasījums lielā mērā pārcēlās uz tiešsaistes vidi, kas izraisīja būtiskas izmaiņas un mudināja uzņēmumus meklēt jaunus veidus, kā pielāgoties esošajai situācijai. Tomēr pieaugošā preču plūsma ir kļuvusi par nopietnu izaicinājumu, ar kuru jātiek galā, nezaudējot klientus. Daži uzņēmumi centās paplašināt loģistikas jomu, lai pielāgotos pārmaiņām, savukārt citi mēģināja atrast jaunus partnerus, kas varētu sniegt inovatīvus risinājumus.

Eksperti ir vienisprātis - pārejot uz elektronisko vidi vai apsverot biznesa attīstību citās valstīs, īpaša uzmanība jāpievērš loģistikas risinājumiem. Mūsdienās tirdzniecības loģistika kļūst aizvien digitālāka, un par vienu no efektīvākajiem loģistikas virzieniem tiek uzskatīts 3PL pakalpojums, kas veido pilnu pakalpojumu komplektu.

3PL ir loģistikas pārvaldības pakalpojums, kas ļauj racionalizēt ne vien noliktavas procesus, bet arī transportēšanu. Lai optimizētu pieaugošo pasūtījumu pārvaldību un ātru preču plūsmu, pakalpojumu paketē ietilpst tādi pakalpojumi kā produktu piegāde, saņemšana, šķirošana, montāža, sagatavošana transportēšanai līdz klientam, grāmatvedības dokumentu noformēšana, kā arī preču atlikumu administrēšana.

Īpašas programmas, kas izstrādātas noliktavas vadībai, ļauj efektīvāk pārvaldīt ne tikai radušās un izejošās preču plūsmas, bet arī noliktavas darbaspēku. Preces tiek sašķirotas pēc atbilstošas sistēmas, kas atvieglo preču meklēšanu pēc pasūtījuma saņemšanas. Visefektīvākie veidi loģistikas problēmu risināšanai rosina preču plūsmu un pasūtījumu pārvaldību nodot profesionālu loģistikas partneru rokās.

Produkti, kuriem nepieciešami atšķirīgi uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi

Lai saglabātu uzglabāto un transportēto produktu vislabāko kvalitāti, īpaša uzmanība tiek pievērsta specifisku kravas apstākļu uzturēšanai. Īpaši svarīga ir temperatūras vadība visos loģistikas posmos. Uzņēmumiem ar šādām vajadzībām speciālisti iesaka izvēlēties loģistikas partneri, kas var piedāvāt gan preču transportēšanas pakalpojumus, gan preču uzglabāšanu noliktavās dažādos temperatūras režīmos. Loģistikas risinājumi, kas uztur nepieciešamo preču temperatūru, mūsdienās ir kļuvuši par vieniem no visbūtiskākajiem un pieprasītākajiem. Tos izmanto ne vien pārtikas, bet arī farmācijas nozarēs.

Kravas drošības nodrošināšana

Digitalizējot loģistikas procesus, īpaša uzmanība tiek pievērsta kravu pārvadājumu modernizācijai. Tā ir būtiska loģistikas sastāvdaļa un tajā pat laikā viens no sarežģītākajiem posmiem, kas ietekmē visu tirdzniecības ciklu. Mūsdienās šis process tiek pārvaldīts ar IT speciālistu palīdzību, kā arī ar īpašu loģistikas transporta vadības programmu izstrādi, kas ļauj reālā laikā uzraudzīt preču pārvadājumus, paredzēt iespējamos šķēršļus, sekot esošajai situācijai un optimizēt maršrutus. Vienmēr ir svarīgi nekavējoties reaģēt uz jaunu kravu pārvadājumu noteikumu pieņemšanu, kam nepieciešama attiecīga resursu pielāgošana. Digitalizētā loģistika palīdz arī šeit - tā atvieglo preču transportēšanu, palīdz izvairīties no preču nepareizas izvietošanas, sajaukšanas vai citām neprecizitātēm, samazina kravas bojājumu risku, palīdz izsekot pazaudētās preces un samazina šādu notikumu atkārtošanās risku.

Loģistikas izmaksu pieaugums bez procesa modernizācijas

Droši vien vislielākais izaicinājums tiem uzņēmumiem, kas nespēj sekot līdzi loģistikas modernizācijas vilnim, ir loģistikas izmaksu optimizācija. Lielākās galvassāpes parasti sagādā transporta izmaksas. Transporta uzņēmumu veiktie aprēķini rāda, ka lielāko gada izmaksu daļu parasti veido degvielas patēriņš. Loģistikas speciālisti iesaka to samazināt, pievēršot lielāku uzmanību kravas automašīnu maršrutu optimizācijai un digitalizētai kravu pārvadājumu izsekošanai. Digitalizēta loģistika ir daudz kas vairāk nekā tikai pareiza kravas pārvadājumu maršruta izvēle. Šo procesu digitalizācija palīdz labāk kontrolēt autovadītāju nostrādātās stundas, tādējādi samazinot degvielas patēriņu un palīdzot izvairīties no iespējamiem sodiem par pārmērīgu autovadītāju slodzi.

Loģistikas procesu digitalizācija aptver visas loģistikas jomas: sākot no noliktavas un krājumu pārvaldības, līdz preču transportēšanai un izplatīšanai. Profesionāls un uzticams loģistikas partneris palīdzēs uzņēmumam pēc iespējas efektīvāk atrisināt visus izaicinājumus šajā jomā - gan piemērojot individuāli pielāgotus risinājumus un samazinot izmaksas, gan veicinot uzņēmējdarbības attīstības efektivitāti.