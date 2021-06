Kvalitatīvs kāzu gredzens

Gatavojoties vienam no lielajiem dzīves notikumiem – kāzu dienai – ir būtiski pievērst uzmanību daudzām detaļām, lai svētku diena būtu priecīga un turpmākā kopdzīve – maksimāli ilga un patīkama. Viena no izvēlēm, kas jāizdara, gatavojoties kāzām, ir kāzu gredzena izvēlē. Tā kā tas tiek pirkts ilglaicīgai lietošanai, ir būtiski gredzenu izvēlēties pietiekami izturīgu un kvalitatīvu. Kā atšķirt kvalitatīvu no nekvalitatīva?



Kāzu gredzena materiāls

Viens no būtiskākajiem parametriem, kas nosaka gredzena kvalitāti, protams, ir izgatavošanas materiāls. Iecienītākie gredzenu materiāli, protams, ir zelts un sudrabs, taču beidzamā laikā arvien palielinās pieprasījums arī pēc platīna. Visizturīgākais no minētajiem ir platīns. Par visklasiskāko izvēli tiek uzskatīts zelta kāzu gredzens, šobrīd gan pieejams gan dzeltenais, gan rozā, gan baltais zelts. Savukārt cenas ziņā izdevīgāks būs sudraba gredzens. Domājot par materiāla izvēli, der pievērst uzmanību arī rotas svaram – jo lielāks, biezāks būs gredzens, jo ilgāk tas kalpos.



Gredzena izmērs

Lai arī sākotnēji tas izklausās mazliet mulsinoši, taču nozīme ir arī gredzena izmēram. Ja gredzens būs par lielu vai par stingru, tas radīs neērtības sajūtu un nekalpos tik labi. Der atcerēties, ka arī pirksta apkārtmērs dzīves laikā var mainīties, piemēram, grūtniecības laikā, sportojot utt. Vēlāk, protams, juvelieris var palīdzēt mainīt gredzena izmēru. Tepat jāatgādina arī, ka pat lielāka nozīme nekā izvēlētā gredzena materiālam ir valkātāju dzīvesveidam. Aktīvākiem pāriem iesakām izvēlēties šaurākus gredzenus bez dārgakmeņiem, kas varētu ķerties un ikdienā traucēt. Savukārt pāriem, kuru ikdiena ir salīdzinoši mierīga un ikdienas darbs aizrit, piemēram, birojā, ir iespēja būt drosmīgākiem gredzena vizuālajā izvēlē.



Rotaslietas dizains

Lielākajai daļai cilvēku, izdzirdot vārdu salikumu “kāzu gredzens”, visticamāk, pirmā asociācija ir tieši stīpiņas gredzens bez papildu izskaistinājumiem, kas ir klasika. Patiesībā gredzena izvēlē droši varat atļauties būs drosmīgi – nav nekādu ierobežojumu vai tradīciju, kas liktu izšķirties par labu vienam vai citam dizainam, atliek vien ieklausīties savā gaumē un sajūtās. Varbūt gredzenu ar gravējumu? Bet varbūt ar iestrādātiem nelieliem akmentiņiem?