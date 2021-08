Ko izvēlēties - septiķi vai bio kanalizāciju?

Būvējot mājokli, uzmanība jāpievērš ne tikai skaistai fasādei un interjeram, bet arī komunikāciju sistēmai. Ar komunikāciju sistēmu šoreiz ir domāta tā celtniecības darbu daļa, kas saistīta ar dažādu pievadu un izvadu izbūvi, precīzāk, kanalizāciju. Atkarībā no apdzīvotās vietas, kurā nams tiek būvēts, ir divas iespējas. Viena no tām ir par vienreizēju maksu un pēcāk nelieliem mēneša vai cita perioda maksājumiem, pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas sistēmas. Otrs variants ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izveidot pašu spēkiem, ja pieslēgšanās centralizētajam vadam nav iespējama. Šādos gadījumos ir vairākas iespējas. Viena no tām ir septiķa iebūvēšana zemē un otra ir bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ierīkošana. Tiesa gan, pirms šādu darbību veikšanas, nepieciešams painteresēties pilsētas saistošajos noteikumos par to, vai konkrēto zemes gabalu var izmantot šādām vajadzībām.



Septiķa ierīkošana un cena

Septiķis ir vienkāršākais un arī finansiāli izdevīgākais veids, kā savā īpašumā ierīkot kanalizācijas un notekūdeņu sistēmu. Septiķis tiek ierakts zemē un ūdens filtrēts caur grunts filtru, kas tālāk noplūst gruntī. Piesakot septiķa uzstādīšanas pakalpojumu, tiek piemeklēts piemērotākais, balstoties uz ēkas tipu un to, cik daudz cilvēku lietos kanalizācijas sistēmu ikdienā. Piemēram, viesu namam paredzēta septiķa izmaksas būtiski atšķirsies no septiķa cenas parastai privātmājai, kurā dzīvo 4 cilvēki, un cenas atšķirība ir vairāki tūkstoši eiro. Vienkāršs, dzīvojamai mājai paredzēts septiķis kopā ar uzstādīšanu izmaksās nedaudz virs 2000 eiro.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izveide

Atšķirībā no septiķa, Bio kanalizācija darbojas ar elektrības palīdzību, taču patēriņš ir pavisam niecīgs. Viens no lielākajiem plusiem bio kanalizācijai ir tas, ka tās darbošanās gala produkts ir tehniskais ūdens, ko var lieliski izmantot dārza laistīšanā un citos saimnieciskajos darbos. Bio kanalizācija ir ērts risinājums gan uzstādīšanai, gan tālākai apkalpošanai un tīrīšanai. Vēl nedrīkst nepieminēt to, ka filtrēšanas process ir tik iedarbīgs, ka ūdens tiek attīrīts pat no sadzīves ķīmijas, kas tiek lietota ikdienā. Bio kanalizācijas sākuma cena ir vidēji līdzīga septiķim - sākot no pāris tūkstošiem eiro.