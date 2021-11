Ko darīt, lai auto akumulators ziemā neizlādētos

Aukstā sezona autovadītājiem nāk ar dažādiem izaicinājumiem. Ir jādomā ne tikai par labām ziemas riepām, bet arī auto kopējo tehnisko stāvokli, lai svarīgi auto mezgli nepieviltu visnepiemērotākajā brīdī. Diemžēl akumulatori ir tie, kuri automašīnām aukstajā laikā mēdz niķoties diezgan bieži. Tāpēc šai detaļai jāpievērš īpaša uzmanība. Kā rīkoties, lai auto akumulatori tik ātri neizlādētos un nesagādātu problēmas brīžos, kad jāsteidzas uz darbu vai jāved bērni uz skolu?



Pirms ziemas jāveic akumulatora uzlāde



Speciālisti iesaka pirms ziemas sezonas veikt akumulatora papildu uzlādi, jo vasaras laikā tas var būt daļēji izlādējies. Bet ar šādu stāvokli sagaidot ziemu, pastāv liels risks, ka pie zemākas temperatūras akumulators pievils. Ja akumulatora un auto kopējais tehniskais stāvoklis ir labs, tad viena papildu uzlāde būs pietiekama, lai ziemā nebūtu jāraizējas par izlādējušos akumulatoru. Ja pēc uzlādes akumulators atkal ātri izlādējas, tad, visticamāk, tas ir nokalpojis un jāmaina pret jaunu. Ja ir pieejams multimetrs, varat veikt akumulatora strāvas pārbaudi. Tās līmenim jābūt virs 12,6 V. Ja mērījums uzrāda zemāku spriegumu, tad akumulators daļēji vai pilnībā izlādējies.



Regulāri jāpārbauda akumulatora stāvoklis

Ziemas laikā ir īpaši svarīgi arī sekot līdzi, kādā stāvoklī ir pats akumulators un ar to savienotās sistēmas. Tāpēc vēlams ik pa laikam veikt vizuālu apskati. Jāpievērš uzmanība, vai nav parādījusies korozija savienojumu vietās un ap klemmēm, kas var traucēt akumulatora darbību. Rūpīgi jāpārbauda, vai akumulatora savienojumu vietas ar vadiem ir stingras un pareizas. Savienojumi var būt izkustējušies vai pat pilnībā atvienojušies. Tāpat jāpārliecinās, ka akumulators ir pienācīgi nostiprināts.

Pārbaudes laikā akumulatoru vēlams arī notīrīt, izmantojot sausu lupatiņu vai speciālus tīrīšanas līdzekļus. Atcerieties, ka tīrīšanas laikā jāievēro visi drošības pasākumi, dzinējam jābūt izslēgtam, jāizmanto cimdi.

Jānovērš faktori, kas veicina izlādēšanos



Akumulatora kalpošanas laiku un veiktspēju ikdienā būtiski ietekmē arī braukšanas stils un dažādi citi paradumi, pat neuzmanības kļūdas, kas var veicināt akumulatora ātrāku izlādēšanos. Lai no tā izvairītos, ieteicams piedomāt pie dažām būtiskām niansēm.

• Vienmēr izslēgt lukturus un salona apgaismojumu.

• Saprātīgi lietot dažādus elektropatērētājus un izslēgt, kad nav nepieciešami.

• Nodrošināt automašīnai garākus izbraucienus, kuru laikā akumulators uzlādēsies.

• Ja iespējams, ziemā turēt auto garāžā vai zem nojumes.

• Izvairīties no auto ilgstošas dīkstāves.

Akumulatori ir jāmaina ik pēc dažiem gadiem



Ne visas auto detaļas ir mūžīgas, daļa no tām ir jāmaina diezgan regulāri. Akumulatori ir vienas no tām detaļām, kas nolietojas jau 3 līdz 5 gadu laikā atkarībā no kvalitātes un lietošanas apstākļiem. Tāpēc, ja pagājuši vairāki gadi, kopš akumulators iegādāts, ir vērts domāt par tā nomaiņu. It īpaši, ja priekšā visa ziema, jo pastāv risks, ka aukstajā laikā šāds akumulators sagādās problēmas.

Varat iegādāties tādu uzticamu ražotāju akumulatorus kā Deta, Exide, Duracell, Tudor, Sznajder, Autostar. Visiem šiem akumulatoriem ir ražotāja garantija 2 vai 3 gadu garumā. Par piemērotākā akumulatora izvēli jūs konsultēs zinoši darbinieki, atliek tikai pateikt sava auto modeli. Iepērkoties interneta veikalā, var izmantot meklētāju, lai atlasītu akumulatorus ar atbilstošiem parametriem. Tas, kuru no modeļiem izvēlēties, ir atkarīgs no pieejamā budžeta, kā arī vēlamā kalpošanas laika. Dārgāki modeļi no augstas klases zīmoliem būs ar izcilu kvalitāti un ilgāku kalpošanas laiku, iespējams, arī ar ilgāku garantijas periodu. Bet arī budžeta klases modeļi uzticami kalpos vairākas sezonas un ziemā nesagādās raizes.