Kleitas katram gadījumam

Viss vienmēr izskatās labi, kad ir pareizi pielāgota apkārtējai videi - ofisā vienmēr skaisti un eleganti izskatās blūzes, bikses un kostīmi, brīvlaika pavadīšanās laikā ērti un labi var izskatīties sporta kostīmā, pasākumā - protams kleita. Bet kurā pasākumā un kādā kleitā? Katriem svētki savs tēls! Kleitas no pilsetasmode.lv atvieglos izvēles mocības.

Kāzas

Kāzās ir ļoti jauku pavadīt laiku! Tas ir romantisks, juteklisks un jautrs pasākums - visi draugi un radi kopā! Bet ko vilkt uz kāzām?

• Kad kāzās ir krāsu tēma - dreskods, jautājums par kleitu tajā pašā laikā ir gan apgrūtināts, gan atvieglots - nav pašai jāizvēlas kleitu tonis, bet jāmeklē kleita konkrētajā tonī. Bet jums sanāks - vēl neviena līgavas draudzene neatnāca uz kāzām plika.

• Viens no zelta likumiem kāzās - atnākt baltajās vai melnajā drebēs nedrīkst. Tas ir saprotams - šīs divas krāsas ir aizņemtas.

• Saskaņā ar Eiropas tradīcijām uzaicināto dāmu svārkiem jābūt zem ceļa - tas ir tā sauktais Chanel garums. Koko Šanele ceļus uzskatīja par neglītāko ķermeņa daļu un vienmēr tos apsedza. Tādējādi lielās Mademoiselle komplekss kļuva par etiķeti.

• Dāmām nav ieteicams valkāt tērpus, kas atver elkoņus - tradicionāli tie ir jāpārklāj. Pat ja figūra to atļauj, kleita bez piedurknēm joprojām tiek uzskatīta par nepiedienīgu.

• Jums nevajadzētu ģērbties seksuāli agresīvi, ja vien, protams, jūs neuzliekat sev uzdevumu modināt visu klātesošo sieviešu naidu.

• Atteikties no spilgtiem, indīgiem toņiem, tie drīzāk runās par izmisumu nekā prieku par draudzeni.

Neformāla ballīte

Vai jums jāapmeklē ballīte tieši pēc darba laika? Mums ir daži ieteikumi:

• Mežģīnes. Strīdēties ar mežģīņu skaistumu un maigumu, iespējams, ir bezjēdzīgi. Šis apburošais materiāls izskatās patiešām svinīgs un izsmalcināts. Izvēlieties mežģīņu svārkus ar vienkāršu blūzi vai, gluži pretēji, mežģīņu augšdaļu un klusāku, lakonisku apakšdaļu. Vai ofisa kleitu ar mežģiņu elementiem.

• Ja ārā ir silta laiks, droši izvēlējieties kleitu, svārkus vai blūzi ar ziedu printu. Svītras un rūtiņas piešķirs tēlam stingrāku un elegantāku izskatu.

• Āda. Salieciet tēlu ar kādu ādas apģērbu elementu, pluss stilīgie aksesuāri un var braukt no darba pa taisno uz ballīti!

Vakariņas

• Restorānā nekādā gadījumā nevelciet pārāk spilgtas un atklātas lietas. Ir arī nepieņemami doties uz šādu iestādi sporta tērpā, šortos, T-kreklā un ļoti īsos svārkos. Galu galā restorāns ir īpaša iestāde, kurā jums jāievēro noteiktas etiķetes normas.

• Var valkāt biznesa kostīmu, bet atšķaida to ar grezniem aksesuāriem. Piemēram, pat maza eleganta šalle padarīs jūsu apģērbu izsmalcinātu un diezgan pieņemamu restorānam. Bet nepārspīlējiet to ar rotaslietām, lieliski izskatīsies harmoniski saskaņoti auskari un gredzens.

• Protams eleganti izskatīsies mazā klasiskā kleitiņā. Vēl agrāk tika uzskatīts, ka sievietei jāizvēlas melna kleita, taču šodien tās krāsa var būt jebkura.