Kas jāņem vērā pirms lēmuma par kredītu

Kredīts ir nopietns lēmums neatkarīgi no tā, cik lielu naudas summu vēlaties aizņemties. Tas būs ieraksts jūsu kredītvēsturē. Tikai jūsu pašu rokās ir tas, kāds būs šis ieraksts – pozitīvs vai negatīvs. Jāatgādina, ka ieraksti kredītvēsturē saglabājas ļoti ilgi, tāpēc neapdomīgs finansiāls lēmums var atstāt negatīvas sekas pat daudzu gadu garumā, traucējot piepildīt savus sapņus un vēlmes, piemēram, par hipotekāro kredītu mājokļa iegādei.

Kredīts ir pakalpojums, par kuru vienmēr būs jāmaksā. Vienmēr būs jāatdod vairāk naudas, nekā esat aizņēmušies. Loģiski, ka vajadzētu izvērtēt visus aspektus un variantus, lai galu galā šo pakalpojumu saņemtu visizdevīgāk un maksātu par to mazāk. Lai to panāktu, pirms lēmuma par kredīta noformēšanu, ir jāapdomā vairāki būtiski aspekti.

Jāizvērtē kredīta nepieciešamība un mērķis

Pirmajā mirklī ikviena vēlme un vajadzība var šķist gana svarīga, lai tās dēļ ņemtu kredītu. Tomēr, kad norimst emocijas, tad var patiesi izvērtēt to, vai kredīta mērķis ir pietiekami nozīmīgs un neatliekams, lai izšķirtos par šādu soli. Nepārdomāts lēmums uzņemties kredītsaistības var novest pie neparedzamām un nepatīkamām sekām.

Protams, ka ir tādi mērķi, kuriem kredīts ir loģiskākais risinājums, ja nav savu iekrājumu, piemēram, īpašuma iegāde, medicīniska operācija vai mājokļa remonts. Summas, kas šādos gadījumos nepieciešamas, var būt pietiekami lielas. Krāšana šādos gadījumos nebūs efektīva, ja situācija jārisina steidzami. Bet citām vajadzībām, kuras varat atlikt uz kādu laiku, varat savlaicīgi sakrāt nepieciešamo naudas summu, izvairoties no nepieciešamības izmantot kredītpakalpojumus.

Kāda ir jūsu darba un finansiālā situācija

Pat tad, ja mērķis un vajadzības ir nozīmīgas, lai varētu uzņemties kredītsaistības, nepieciešama pārliecība, ka finansiālā situācija tam ir atbilstoša. Lūk, daži aspekti šajā sakarā, par ko jāpārliecinās.





Darba vieta ir stabila un darba attiecības ilgst jau vairāk nekā pusgadu.

Kopējie ienākumi ir lielāki nekā izdevumi.

Jums nav vairāki citi aizdevumi, par kuriem ik mēnesi jāmaksā. Kopējai kredītu summai nevajadzētu pārsniegt 30% no ienākumiem.

Pēc visu izdevumu veikšanas paliek pietiekami daudz līdzekļu, lai apmaksātu kredītu un paliktu nauda vēl pāri.

Ienākumi ir legāli un pierādāmi ar bankas konta izrakstiem un citiem dokumentiem.

Kāpēc ieteicams veikt kredītu salīdzināšanu

Vēl viens būtisks solis, par ko nekādā gadījumā nevajadzētu aizmirst, ir kredītu salīdzināšana. Jo vairāk piedāvājumu salīdzināsiet, jo lielāka iespēja, ka atradīsiet izdevīgāko. Kredītu salīdzināšana ļauj aptvert plašāku piedāvājumu loku un palīdz pēc konkrētiem kritērijiem izvērtēt katru piedāvājumu. Visērtāk to var veikt kredītu salīdzināšanas portālos interneta vidē, kur apkopota būtiskākā informācija par katru aizdevēju, tā piedāvātajām summām, procentu likmēm un citiem aizdevuma parametriem.

Kredītu salīdzināšanas platformas arī palīdzēs ietaupīt savu laiku, jo nevajadzēs apmeklēt daudzas kreditētāju mājaslapas. Visa svarīgā informācija jau būs vienā interneta vietnē. Kā arī šādām interneta platformām ir dažas papildu priekšrocības. Piemēram, bloga sadaļa ar noderīgiem rakstiem, arī atsauksmju sadaļā, kur var iepazīties ar citu klientu viedokli par šo kredītpakalpojumu.

Sāciet plānot budžetu un veidojiet uzkrājumus

Ja zināt, ka šobrīd vēl neesat gatavs uzņemties kredītsaistības, bet gribētu to darīt nākotnē, tad šis solim var sākt gatavoties jau tagad, palielinot iespēju saņemt pozitīvu atbildi no aizdevēja un uzlabojot savu finansiālo pratību.

Viens no soļiem, kas to palīdzēs izdarīt, ir sava budžeta plānošana. Plānojiet ienākumu un izdevumu plūsmu, izvērtējiet tēriņu nepieciešamību, vajadzības gadījumā optimizējiet kādu no tēriņu grupām, lai iekļautos savā budžetā un varbūt arī atrastu līdzekļus kādām citām vajadzībām un uzkrājumiem.

Spēja veidot naudas uzkrājumus ir ļoti būtisks rādītājs, kas palīdz saprast, vai esat gatavi uzņemties kredītsaistības. Tas liecina par finanšu disciplīnu, plānošanu. Kā arī naudas uzkrājumi ir kā atbalsts negaidītās situācijā, kas palīdzēs tikt galā ar īslaicīgiem satricinājumiem.