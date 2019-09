Kas jāņem vērā, iegādājoties virtuves mēbeles pēc pasūtījuma?

Virtuves iekārtošana ir svarīgs uzdevums, kuram ir vērts veltīt laiku, pūles un arī līdzekļus, jo šāds ieguldījums noteikti atmaksāsies. Daudzi no mums virtuvē pavada daudz laika pat tad, kad netiek gatavotas vai baudītas maltītes. Reizēm šeit mācāmies, strādājam vai pat uzņemam ciemiņus, ja telpas platība un iekārtojums to ļauj. Telpas iekārtojums un tā nozīme ir nenovērtējama, tādēļ arvien biežāk mājokļu saimnieki izvēlas iegādāties virtuves mēbeles pēc pasūtījuma. Kas būtu jāzina tiem, kuri dod priekšroku individuāli izgatavotām virtuvēm?

Telpas platība

Šeit svarīga ir vīzija par to, kā vēlaties, lai Jūsu virtuve izskatītos. Padomājiet, kāds būs virtuves iekārtas izvietojums un lielums, kā to kombinēsiet ar sadzīves tehniku (vai tā būs iebūvējama, vai brīvi stāvoša) un citām telpas sastāvdaļām, lai virtuvē darboties būtu ērti un viegli. Virtuves pēc pasūtījuma šajā gadījumā ir gudra izvēle, jo tā būs pielāgota tieši Jūsu vēlmēm un vajadzībām.



Stils



Tas, kādā stilā virtuve iekārtota, ietekmē ne tikai telpas izskatu, bet arī tās atmosfēru un komfortu. Mūsdienās variantu ir daudz – varat izvēlēties moderno, klasisko, skandināvu un dažādu citu stilu virtuves mēbeles, un ražotājs pārvērtīs Jūsu ideju taustāmā rezultātā.



Cena



Šis nenoliedzami ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē jebkuras preces iegādi, tai skaitā, lēmumu par to, kādas virtuves mēbeles izvēlēties. Iegādājoties virtuves pēc pasūtījuma, galvenā loma ir to materiālam, izmēram, furnitūrai, funkcijām, dizainam, stilam, kā arī, protams, ražotājam. Veidojot projektu, visas izmaksas ražotājs izrunā ar klientu, vienojoties par risinājumu, kas der abām pusēm.



Materiāls



Mūsdienās virtuves mēbeļu izgatavošana tiek veikta, izmantojot dažādus materiālus, piemēram, akrilu, laminātu, MDF plātnes, finieri un, protams, masīvkoku. Katram no izejmateriāliem ir savas priekšrocības un trūkumi, tādēļ šo informāciju vajadzētu izpētīt, pirms izdarīta izvēle. Atcerieties, ka nozīme ir ne tikai pamatmateriāliem, bet arī furnitūrai.



Ražotāja izvēle

Izvēloties uzņēmumu, kuram uzticēt savas virtuves iekārtošanu, ir jābūt gudriem un uzmanīgiem – jāpārbauda ražotāja uzticamība, atsauksmes no iepriekšējiem klientiem, kā arī citi aspekti. Ja vēlaties, lai projekts tiktu izstrādāts augstākajā līmenī līdz sīkākajai detaļai, iesakām ielūkoties Santasmebeles.lv piedāvājumā!