Kas ir kolagēns un kādēļ to uzņemt papildus?

Kolagēns un tā saturoši produkti varētu šķist modes trends, taču, patiesībā kolagēna loma cilvēka ķermenī ir neatsverama. Būdams visbiežāk sastopamais proteīns cilvēka ķermenī, tas spēlē lielu lomu ķermeņa fizioloģisko funkciju veicināšanā. Kolagēns ir proteīns, kura papildus uzņemšana nav nepieciešama līdz aptuveni 30 gadu vecumam. Kolagēns dabiski veidojas cilvēka ķermenī, taču ar laiku tā apjomi samazinās un ķermenis pārtiek no rezervēm. Lai arī kolagēns tiek pievienots dažādiem kosmētikas produktiem, piemēram, šampūnos un krēmos, pētījumi liecina, ka pietiekamu tā uzņemšanu nav iespējams nodrošināt tikai lietojot ārīgi, tādēļ uztura bagātinātāja formā, kolagēna lietošana ir nepieciešama, ne tikai spīdīgiem matiem, bet arī elastīgām saitēm un stipriem kauliem.

Kolagēna loma ķermenī ir neatsverama jebkurā vecumā.

Aptuveni trīsdesmit procentus no visas ķermeņa proteīna masas sastāda tieši kolagēns. Ar gadiem tā sintezēšana mazinās un to varam just ne tikai paskatoties spogulī, bet arī fiziski. Esat kādreiz aizdomājušies, kādēļ biežāk jūtaties noguruši, āda vairāk neizskatās tik labi vai kādēļ ir stīvi muskuļi? Kolagēns mūsu ķermenī atbild par visu fizioloģisko procesu pareizu norisi, taču, lielākā kļūda ir tā, ka līdz 40 gadu vecumam tam īsti netiek pievērsta uzmanība.

Lai arī kolagēna sintēzē piedalās aminoskābes, ko uzņemam ar pārtiku, ar laiku nepieciešams aminoskābju patēriņu palielināt, lietojot hidrolizētu kolagēna pulveri. Kādēļ hidrolizētu? Jo ķermenim šādā veidā uzņemto proteīnu ir vieglāk uzņemt un pārstrādāt.

Kā kolagēnu uzņemt ar pārtiku?

Kolagens.lv uztura bagātinātājs ir bez garšas, bez pievienota cukura vai citiem garšas bagātinātājiem. To var pievienot gan rīta kafijai, gan brokastīm. Kolagēnu saturoši pārtikas produkti ir pazīstami jau no 12. gadsimta, kad uzturā tika ieteikts lietot dažādus, no kauliem vārītus buljonus. Gaļa un zivis ir vislabākie produkti, kurus lietot ikdienā, lai veicinātu nepieciešamo proteīnu uzņemšanu organismā. Locītavu, skrimšļu un kaulu veselības veicināšanai dzeramais kolagēns būs tieši laikā. Līdzīgi kā kolagēns matiem, nagiem un ādai nodrošina adekvātu mitrināšanu un elastību.