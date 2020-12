Kāpēc doties pie dermatologa un novērtēt savu ādas stāvokli 

Dermatologs ir ārsts, kuru jāapmeklē ne tikai tad, kad ir ādas, matu un nagu saslimšanas. Tas ir speciālists, kuru vēlams apmeklēt arī tāpēc, lai kopumā novērtētu savu ādas stāvokli. Kāpēc to darīt un ko šāda informācija var jums dot?

• Uzziniet savu ādas tipu

Noskaidrot savu ādas tipu ir ļoti svarīgi, jo tas ļaus saprast, kā pareizi rūpēties par ādu, kādu kopjošo un dekoratīvo kosmētiku izvēlēties. Noskaidrot, kāds ir jūsu ādas tips, var pašu spēkiem, vadoties pēc katra tipa izteiktākajām pazīmēm, piemēram, kombinētai ādai raksturīgi izsitumi T zonā, bet vaigu daļā āda ir sausāka. Taukainai ādai raksturīgs spīdums un paplašinātas poras, kā arī pinnes. Tomēr ne vienmēr atpazīt ādas tipu ir viegli, jo pazīmes var nebūt tik izteiktas, tāpēc visdrošākā metode ir ādas stāvokļa novērtēšana pie dermatologa.

• Saņemiet ieteikumus par ādas kopšanu

Ādas stāvokļa novērtēšana un apskate ļaus dermatologam sniegt individuālas rekomendācijas par piemērotāko ādas kopšanas rutīnu, ādas problēmu novēršanu, kā arī ādas aizsardzību un atjaunošanu. Tā būs ļoti noderīga informācija, ko varēs izmanto ik dienu, lai īstenotu piemērotu skaistumkopšanas rutīnu.

Stāvot pie pārpildīta kosmētikas produktu plaukta, jums jau būs skaidrs, kādu līdzekļu virzienā jāskatās, kas jūsu ādai der, kas nav piemērots un nesniegs cerēto rezultātu. Bieži vien dermatologi iesaka izvēlēties dermokosmētiku, jo tās sastāvs ir zinātniski testēts, efektīvs un nesatur nevēlamas vielas.

• Uzziniet, kā pasargāt savu ādu no saules

Aizsardzība no saules ir viens no jautājumiem, kurā dermatologs arī var ieviest skaidrību. Kopējā ādas stāvokļa novērtēšana speciālistam ļauj secināt, kādi sauļošanās paradumi un aizsardzības pakāpe nepieciešama. Piemēram, jutīga āda ar tendenci ātri apdegt un ar daudz ādas veidojumiem jāaizsargā maksimāli, izvēloties spēcīgu saules aizsargkrēmu. Var būt tā, ka dermatologs rekomendē nesauļoties vispār, ja ādas stāvoklis tam nav piemērots.

• Pārbaudiet dzimumzīmes un citus ādas veidojumus

Ādas stāvokļa novērtēšana iekļauj arī ādas veidojumu apskati. Visbiežāk tās ir dzimumzīmes, kuru vairumam cilvēku ir diezgan daudz. Dzimumzīmes būtu jāapskata un jānovērtē regulāri, lai nepalaistu garām nevēlamas izmaiņas. Ādas vēzis jeb melanoma ir ļoti viltīga un bīstama slimība, kuru, lai palielinātu izredzes to uzveikt, jāatklāj agrīnā stadijā. Tāpēc regulāras vizītes pie dermatologa ir ļoti būtiskas.

Pie dermatologa nekavējoties jādodas tad, ja esat uz ķermeņa pamanījuši jaunus un aizdomīgus veidojumu, kā arī tad, ja esošie veidojumi īsā laikā ir mainījuši savu izskatu vai izmēru. Dermatologs veiks dermatoskopiju un vajadzības gadījumā nozīmēs papildu izmeklējumus, lai noteiktu, vai veidojums nav ļaundabīgs.

• Uzziniet, kā aizkavēt ādas novecošanos

Dermatologs ne tikai risina ādas veselības problēmas, bet ir palīgs arī ādas estētikas jautājumos. Dermatologs palīdz atrast optimālus risinājumus ādas kopšanai un atjaunošanai, iesaka piemērotākos kopšanas līdzekļus un var sastādīt ādas atjaunošanas un atveseļošanas plānu, kas balstīts ne tikai kosmētiskajos līdzekļos, bet arī estētiskajās procedūrās. Tās var palīdzēt novērst jau esošās novecošanās pazīmes un aizkavēt jaunu rašanos. Bet, lai saprastu, kādā veidā uzlabot tieši jūsu āda stāvokli, nepieciešama vizīte pie dermatologa un ādas stāvokļa novērtēšana.

Pieredzējušu dermatologu konsultācijas piedāvā lāzerdermatoloģijas klīnika “Era Esthetic”. Klīnikas ārsti palīdz atrast optimālus risinājumus ādas problēmu ārstēšanai, kā arī ādas atjaunošanai un kopšanai.