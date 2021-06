Kādu dienas krēmu izvēlēties vasarā

Dienas krēms ir tas skaistumkopšanas minimums, kuru lieto vairums sieviešu, lai sejas āda justos komfortabli un izskatītos kopta. Piemērotākā krēma izvēle parasti atkarīga no ādas tipa, problemātikas un arī vecuma. Tomēr tie nav vienīgie faktori, kuriem vajadzētu ietekmēt dienas krēma izvēli. Arī gadalaiki diktē savus noteikumus attiecībā uz kosmētikas līdzekļu izvēli. Kāds dienas krēms tad ir piemērots vasarīgiem laika apstākļiem?

Dienas krēms sejai ar UV filtru

Vasarā viena no svarīgākajām funkcijām, kas jāveic sejas krēmam pa dienu, ir aizsardzība no saules UVA un UVB stariem. Izvēloties sejas krēmu siltajiem un saulainajiem gada mēnešiem, noteikti jāskatās uz tiem, kam ir saules aizsargfaktors – vismaz SPF 20. Bet, ja āda ir jutīga, ātri saulē apdeg, tad labāk izvēlēties dienas krēmu, kam ir vēl augstāks saules aizsargfaktors. Šāds krēms ir jālieto katru dienu, jo UV stari ietekmē ādu ne tikai tad, kad spoži spīd saule, tie tiek cauri arī mākoņiem. Protams, ja plāno aktīvi sauļoties pludmalē, tad papildus sejas krēmam jālieto arī speciāls saules aizsargkrēms ar spēcīgāku aizsargfiltru.



Viegls un mitrinošs dienas krēms

Izvēloties kopjošo kosmētiku vasarai, vēlams priekšroku dot līdzekļiem ar vieglu un īpaši mitrinošu tekstūru, jo tie ātrāk iesūksies ādā, neradot taukainu sajūtu un sniedzot papildu mitrināšanu ādai. Karstā laikā un saulē āda ātrāk izžūst, kas rada velkošu sajūtu, kā arī veicina ādas novecošanos. Mitrinošs dienas krēms būs ļoti labs atbalsts seja ādai, lai tā izskatītos svaiga, elastīga un mirdzoša. Papildus mitrinošam dienas krēmam var izmantot arī izsmidzināmu termālo ūdeni. Ar to var atsvaidzināt un mitrināt ādu ceļojuma laikā, birojā, pludmalē vai jebkurā citā brīdī, kad tas nepieciešams.

Koriģējošs dienas krēms ar toni (BB vai CC krēms)

Vasarā vēlams samazināt dekoratīvās kosmētikas daudzumu līdz minimumam, lai nenoslogotu ādu un neaizsprostotu poras. Tomēr, ja dabiskais ādas tonis nav tāds, lai justos komfortabli bez dekoratīvās kosmētikas, kā arī nepieciešams maskēt ādas nepilnības, lieliska alternatīva vasarā ir BB vai CC dienas krēms sejai. Tas ne tikai mitrina un pabaro ādu, bet arī izlīdzina tās toni, nomaskējot nepilnības, padarot ādu vienmērīgu un mirdzošu.

BB krēma galvenā funkcija ir mitrināt un tonizēt ādu, kā arī sniegt vieglu tonālā krēma efektu. Tas ir piemērots sievietēm, kurām ir veselīga āda bez problēmām. CC krēms ir līdzīgs, bet ar vieglāku un matētāku efektu, kā arī cīnās ar ādas problēmām. Gan viens gan otrs krēms vasarā var aizvietot vairākus kosmētiskos līdzekļus – dienas krēmu, korektoru un tonālo krēmu. Daudzi BB un CC krēmi ir ar saules aizsargfaktoru, tāpēc iespējams tajā pašā līdzeklī iegūt arī aizsardzību no saules. Ideāls risinājums vasarai – ērti un vienkārši lietojams, mitrinošs, maskējošs un aizsargājošs dienas krēms.

Pirms krēma uzklāšanas jāveic sejas attīrīšana

Neatkarīgi no tā, kādu dienas krēmu izvēlaties vasarā lietot, pirms tā uzklāšanas no rīta ir jāveic sejas attīrīšana, jo arī pa nakti āda uzkrāj netīrumus. No rīta jāizmanto sejas ādu attīrošs mazgāšanas līdzeklis – želeja, putas vai cits. Pēc tam vēlams notīrīt seju ar toniku, lai sagatavotu to krēma uzklāšanai. Sejas attīrīšana ir būtiska, lai āda spētu uzņemt krēmā esošos vitamīnus, antioksidantus un citas vērtīgās vielas, kas uzlabo ādas stāvokli, mitrina to un palīdz saglabāt jauneklīgu izskatu.