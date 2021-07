Kādi dārza darbi jāpaveic jūlijā?

Jūlijs ir siltākais un sausākais gada mēnesis, laiks, kad dārzs ir pilnā plaukumā un priecē mūs ar bagātīgām ziedu kupenām un sulīgām veltēm. Lai arī jūlijā jau varam priecāties par pirmajiem augļiem, dārza darbi vēl turpinās. Kas jāpaveic jūlijā? Raksta turpinājumā esam apkopojuši aktuālākos jūlija dārza darbus!

Zāliens

Nevienam dārzkopim nav noslēpums, ka vasaras sezonā, īpaši jūlijā, dārzs jāpļauj teju katru nedēļu, citreiz pat divas reizes nedēļā. Tā kā tas ir gada sausākais mēnesis, zālienu nepieciešams arī laistīt un, pēc vajadzības, papildināt (sēt vai klāt paklājzālienu). Ja neesat paspējis zālienu pabarot vasaras sākumā, tagad to vajadzētu nomēslot, pirms tam aerējot vietas, kas līdz šim nomīdītas.



Ziedi

Jūlijs ir ziedu pilnbrieda laiks, tādēļ jāseko līdzi ziedu puzura stāvoklim – ja negrasāties ievākt ziedu sēklas, apvītušās lapas jānoņem, savukārt noziedējušos ziedus jānogriež. Lai ziedi spētu noturēties pēc iespējas ilgāk, tie regulāri ne tikai jālaista, bet arī jāmēslo.Jūlijs ir īstais laiks ziemcietēm un sīpolaugiem – tos var izstādīt no konteineriem/podiņiem. Ja dārzā vēl saglabājušās sīpolpuķes, kas iestādītas pavasarī, jūlijā sīpoli jāsadala un jāpārstāda. Bieži tiek uzskatīts, ka jūlijs nozīmē dārza sezonas beigas, tomēr vēl var paspēt izsēt arī viengadīgos ziedus.



Augļi

Lai gan augļu dārza pilnbrieda laiks ir augusts, jūlijā tam jāsāk pievērst pastiprināta uzmanība - tagad augļus var mulčēt un dot tiem šķidro mēslojumu. Ik pa laikam vajadzētu apsekot augus, novācot ienākušos augļus (pat tad, ja tas ir tikai viens auglis), kā arī saudzīgi nogriežot nokaltušās auga daļas. Jānostiprina jaunie dzimumi un, tā kā jūlijs ir arī bagāts kaitēkļu dažādības ziņā, pēc vajadzības augļu koki jābalsina vai jākaļķo.



Ūdenstilpnes

Pēdējos gados Latvijas vasaras ir karstas un sausas, līdz ar to arvien vairāk dārzos parādās dziļi grāvji un dīķi, ar kuru palīdzību laistīt dārza veltes. Daudzos gadījumos šīs ūdenstilpnes kalpo arī kā dekorācija, un jūlijā var stādīt ūdens un piekrastes augus, piemēram, ūdensrozes. Tomēr arī ūdenstilpnes regulāri jāapseko un jākopj – jāattīra tās no augu atliekām (tai skaitā nopļautās zāles) un aļģēm.

Koki un krūmi

Jūlijā nekādā gadījumā nevajadzētu apgriezt jaunos kokus! Tagad, ja nepieciešams, var izgriezt vecus, nokaltušus un slimus zarus, kā arī izgriezt (taču ne stādīt no jauna) atvases, lai augiem ir spēks kuplot. Tā kā jūlijā koki un krūmi zied un zaļo visintensīvāk, ir īstais laiks tos apcirpt un formēt. Jaunie dzinumi, īpaši vīteņaugiem, jāpiesien pie balsta, piemēram, pie zemē iesprausta kociņa. Sējumiem jābūt brīviem, lai netiek bojāts auga stumbrs.

Garšaugi

Kas gan ir dārzs bez aromātiskiem garšaugiem? Garšaugi bieži tiek audzēti iekštelpās, podos vai konteineros, un jūlijā tos var droši stādīt ārā. Tā kā karstums mēdz apskādēt garšaugus, tos ieteicams regulāri apsekot un pēc iespējas ātrāk novākt gatavo ražu (lapas, ziedus, sēklas). Arī garšaugi jūlijā jāmēslo.



Tehnika

