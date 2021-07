Ja pirms nemaz ne tik ilga laika daudzi dzīvokļu un māju īpašnieki vēlējās savu īpašumu aprīkot ar metāla ārdurvīm, tad pēdējos gados aktuālas ir kļuvušas koka ārdurvis, kas ir ar vai bez stikla paketēm, dažāda veida furnitūru, atšķirīgiem dizainiem un visādi citādi pielāgotas ne tikai projektam, bet arī klienta vēlmēm. Koka ārdurvis ir iespējams pasūtīt individuāli, gan izvēlēties kādu no esošajiem modeļiem, kas atrodas ražotāja noliktavā un pieejami iegādei uzreiz. Svarīgi saprast kādas durvis būs vislabākais variants, jo daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļa durvis atšķirsies no privātmāju ārdurvīm kaut vai tā iemesla dēļ, ka dzīvokļa ārdurvīm nav tieša laikapstākļu ietekme.



Kādas ir koka durvju priekšrocības?

Interesanti, ka koka durvis atkal kļuvušas aktuālas pēc tam, kad veselu dekādi daudzi izvēlējās savus dzīvokļus un mājas aprīkot ar dzelzs ārdurvīm. Līdzīga tendence ir vērojama arī logu montāžā. Ja apskatām visus plusus un mīnusus koka ārdurvju uzstādīšanai, tad kā labākās īpašības varētu uzskaitīt sekojošās:

• Skaņas un siltuma izolācija - maldīgs ir uzskats, ka koka durvis, būdams dabisks materiāls, laiž cauri visu, sākot no skaņas un aukstuma, un beidzot ar mitrumu. Mūsdienīga un nekaitīga ražošanas tehnoloģija un apstrāde nodrošina visas tās pašas īpašības, kādas piemīt PVC un Metāla durvīm un pat labākas!

• Caursalšanas riska novēršana. Vienkāršāk sakot - ir novērsta durvju konstrukcijas sasalšanas iespēja. Caursalšana nav durvju aizsalšana klasiskajā izpratnē, bet gan būvkonstrukcijas dziļumā, kas var stipri bojāt visu konstrukciju un funkcionalitāti. Šis samazinātais risks ir īpaši aktuāls privātmājām, kur ārdurvis atrodas tiešā laikapstākļu ietekmē.

Kur tiek ražotas koka ārdurvis?

Koka ārdurvis tiek ražotas Baltkrievijā un piegādātas Latvijas tirgum. Ņemot vērā to, ka uzņēmums ir elastīgs savā darbā ar klientiem, pilna servisa durvju uzstādīšanas pakalpojums tiek veikts visā Latvijā, neatkarīgi no klienta atrašanās vietas. Visām izgatavotajām un uzstādītajām durvīm tiek dota 2 gadu garantija, kas ir papildus pluss un drošība gadījumos, ja gadās kāda ķibele un nepieciešama servisa apkope.

Pasūtīt koka ārdurvis: https://m-lux.lv/koka-ardurvis/