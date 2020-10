Kā tikt galā ar bailēm no zobārsta?

Bailes no zobārsta kabineta apmeklējuma jeb stomatofobija ir viens no izplatītākajiem baiļu veidiem pasaulē. Tās skar ne tikai mazus bērnus, bet arī pieaugušos. Daudziem cilvēkiem vizīte pie stomatologa izraisa virkni nepatīkamu emociju. Kā tikt vaļā no šīm bailēm un katru zobārsta vizīti padarīt patīkamāku?

Pieņemt savas bailes

Daudzi cilvēki kautrējas atzīt, ka tiem ir izteiktas bailes no zobārsta. Taču kaunēties no tā noteikti nevajadzētu. Bailes ir normāla parādība, it īpaši, ja pirms tam ir bijusi nepatīkama pieredze. Svarīgi apzināties, ka zobārsts jāapmeklē vismaz divas reizes gadā. Jo biežāk tiek apmeklēts zobārsts, jo nesāpīgākas ir vizītes. Savlaicīgi pamanītu zobu un mutes dobuma saslimšanu ārstēšana ir krietni mazāk sāpīga.

Vairāk par bailēm no zobārsta šajā rakstā - https://diennaktszobarstnieciba.lv/ka-parvaret-bailes-no-zobarsta/.

Ieplāno apmeklējumus no rīta

Lai visu dienu nedomātu par gaidāmo zobārsta vizīti, ieplāno to rīta pusē.

Izvēlēties labu zobārstniecības klīniku

Būtiski ir izvēlēties labu zobārstu, ar kuru var izrunāt visas savas bailes. Labs zobārsts uzklausīs pacientu un palīdzēs justies komfortablāk. Būtu jāizvēlas klīnika, kur strādā pieredzējis un saprotošs personāls. Mūsdienās ir pieejamas arī jaunas tehnoloģijas, kas padara zobārstniecību nesāpīgu un praktiski nejūtamu. Piemēram, Wand STA anestēzija, ar kuras palīdzību anestēzija tiek ievadīta, pacientam to pat nejūtot.

