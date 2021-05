Pavasaris ir klāt, un tas pamodinājis ne tikai dabu, bet arī dārzniekus, kas visu ziemu pacietīgi gaidījuši, lai varētu ar pilnu krūti mesties dārza darbos. Tādi dārza darbi kā zāles pļaušana vai, piemēram, zemes aršana vairs nav iedomājami bez kvalitatīvas dārza tehnikas, tādēļ šis ir īstais laiks, lai pamodinātu arī tehniku – lūk, ieteikumi, kā sagatavot dārza tehniku pavasara darbiem!

Vizuāla pārbaude un tehniskais stāvoklis

Sagaidot pirmās siltās dienas, vajadzētu doties uz garāžu vai šķūni, kur tiek glabāta dārza tehnika un veikt rūpīgu tehnikas pārbaudi. Sākumā veiciet vizuālu apskati un tad pārliecinieties, ka tehnika darbojas, visas detaļas ir labā stāvoklī un pilda savas funkcijas! Ja tehnika ir lieliskā kārtībā, notīriet to, savukārt, ja tehnika nedarbojas, nosakiet, vai to iespējams salabot.

Ja tehniku iespējams salabot, taču pats to neprotat, nevilcinieties un vērsieties pie profesionāļa, kas to salabos, savukārt, ja tehniku nav iespējams salabot, apdomājiet savas iespējas iegādāties jaunu ierīci. Dārza darbi negaidīs – viena no opcijām ir aizdevumi, taču pirms tam svarīgi izvērtēt savu maksātspēju.

Asmeņi, zobi un ķēdes

Ja izmantojat zāles pļāvēju, motorzāģi vai citu tehniku, kam ir asmeņi, zobi vai ķēdes, veiciet šo detaļu pārbaudi un, ja nepieciešams, uzasiniet tās! Truli asmeņi, zobi un ķēdes ne tikai padara darbu grūtāku, bet arī ir bīstami.



Eļļa

Nekādā gadījumā nedarbiniet tehniku, kurā ir sastāvējusies eļļa, arī tad, ja tajā nav svešķermeņu un tā ir atbilstošā krāsā. Ja pēc sezonas esat aizmirsis iztecināt lieko eļļu, noteikti izteciniet un nomainiet to tagad! Ņemiet vērā, ka vislabāk izmantot tādu eļļu, ko ieteicis konkrētās tehnikas ražotājs – sīkāka informācija norādīta lietotāja rokasgrāmatā.

Degviela un gaisa filtrs

Ja izmantojat dārza tehniku, kas darbojas ar degvielu, pārbaudiet gaisa filtru un aizdedzes sveces – visticamāk, pēc ziemas nepieciešama to maiņa. Kad gaisa filtrs ir netīrs (putekļains) un ilgāku laiku netiek nomainīts, degmaisījumam netiek padots pietiekami daudz gaisa, palielinās degvielas patēriņš, kā arī veidojas piedegumi uz aizdedzes svecēm. Ja pēc sezonas esat aizmirsis iztecināt arī lieko degvielu, izteciniet un nomainiet to reizē ar eļļu!



Akumulators

Ja izmantojat dārza tehniku, kas darbojas ar akumulatoru, pārbaudiet akumulatoru un uzlādējiet to! Atcerieties, ka, uzglabājot akumulatoru, tā uzlādes līmenim jābūt vismaz 40%, tādēļ, ja tas ir zemāks, neriskējiet un nogādājiet akumulatoru pie profesionāļa, kas veiks tam atbilstošu apkopi.

Motors

Pirms uzsākat dārza darbus un izmantojat dārza tehniku, tehnikas motors ''jāpamodina'' no ziemas miega – iedarbiniet motoru un ļaujiet tam darboties vismaz 5-10 minūtes.

Kustīgās detaļas

Pārliecinieties, ka kustīgās detaļas, kā riteņi, eņģes u.c. ir labi ieeļļotas – ja nav, ieeļļojiet tās! Tāpat pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pietiekami stingras – ja nav, pievelciet tās! Vairāk par to, kā kopt konkrētās tehnikas detaļas, iespējams noskaidrot lietotāja rokasgrāmatā.

Citi instrumenti

Dārza darbos palīdz arī citi instrumenti - dārza šķēres, lāpstas, grābekļi, kapļi un citi, kam nav dzinēja. Arī šos instrumentus nepieciešams sagatavot sezonai – nomazgāt un ieeļļot. Instrumentus bez motora mazgājiet siltā ūdenī, kam pievienotas ziepes. Ja instrumentiem pielipuši netīrumi, izmantojiet drāšu birsti, lai no tiem atbrīvotos. Pēc mazgāšanas ieeļļojiet salaiduma vietas un atsperes!

