Kā pārvarēt bailes no zobārsta

Tik neliela daļa cilvēku ar nepacietību gaida zobārsta apmeklējumu, taču daudziem nopietnas bažas neļauj saņemt vajadzīgo profilaktisko aprūpi. Šīs problēmas sekas var iet līdz hroniskām zobu sāpēm vai zaudētiem zobiem.

Par laimi, daudzi zobārsti, kas ir apmācīti strādāt ar bailīgiem pacientiem, pielieto dažādas metodes un terapijas, lai mazinātu sāpes un bailes zobārsta krēslā.

Galvenie iemesli bailēm no zobārsta

No pieciem līdz astoņiem procentiem cilvēku mēģina sargāties no zobārsta apmeklējuma baiļu dēļ. Lielāks procents līdz pat divdesmit procentiem, piedzīvo pietiekami lielu nemieru, ka viņi dodas pie zobārsta tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams.

Bailes no zobārstiem rodas ne tikai no lielas sāpju pieredzes, bet arī no kontroles trūkuma, kādu pacienti izjūt zobārsta krēslā.

Joprojām liela daļa no zobārstiem sagādā nevajadzīgu trauksmi pacientiem, jo pieļauj, ka visiem pacientiem ir līdzīgi sāpju sliekšņi un veic zobārstniecības procedūras, nedomājot par konkrēto pacientu. Šādās situācijās vienīgais risinājums ir runāšana ar savu zobārstu.



Zobārsta aprūpe ar bailīgiem pacientiem

Daļa zobārstu, kas specializējas bailīgu pacientu aprūpē, veic papildu soļus, lai radītu neapdraudošu vidi. Daļa speciālistu uzskata, ka nomierinošas vides izveide palīdz cīnīties ar bailēm. Piemēri ir, kas uzgaidāmajā telpā ir kamīns un nomierinoša fotoizstāde, tā ir brīva no plakātiem, kuros attēlotas dažādu slimību šausmas. Pats Bērnss fano par klanīšanos, nevis skrubināšanu.

Lai nodrošinātu pacientiem kontroli un drošības sajūtu, atsevišķi zobārsti vispirms aprunājas ar pacientu ārpus zobārsta krēsla un liek tiem zināmu, ka viņi var doties prom, kad vien vēlas. Šāda pieeja ne tikai liek justies droši, bet gan veido respektu pret savu zobārstu un uzticības sajūtu.

Metodes, kā apieties un nelikt pacientam justies bez kontroles sajūtas, ir daudz. Apskatīsim populārākās no tām. Zobārsti:

• uzmanīgi izskaidro, ko pacients drīz jutīs, un cik ilgu laiku;

• nereti lūdz pacientam atļauju turpināt;

• dod pacientam iespēju pārtraukt procedūru jebkurā laikā, kad pacients jūtas neērti. Lielākoties pacients paceļ roku, ja vēlas, lai uz neilgu laiku zobārsts pārtrauc darīto.

Daudziem zobārstiem trūkst pacietības ārstēt bailīgus pacientus ar tādu aprūpi, kādu viņiem ir nepieciešama. Ja jūs meklējat jaunu zobārstu, tiek ieteikts būt godīgam par jūsu bailēm no pirmā zvana. Lūdzu, runājiet ar zobārstu par savām bailēm, pirms ienākat kabinetā. Ja zobārsts izturas nicinoši pēc šādas informācijas saņemšanas, tas nebūs īstais zobārsts jums.

Domu spēks

Lielākoties zobārsta apmeklēšana nebūs tik sāpīga, kā jūs domājat. Aptaujas par pacientiem pirms un pēc sāpīgākajām procedūrām, piemēram, sakņu kanāla vai gudrības zobu izvilkšanas, ir parādījušas, ka viņi ir gaidījuši daudz lielāku diskomfortu, nekā patiesībā ir pieredzējuši.

Saknes kanāla ārstēšana it īpaši ir ieguvusi sliktu vārdu, jo parasti pirms tās ir smagas zobu sāpes. Tieši šī procedūra atvieglo sāpes, bieži vien tikai viena apmeklējuma laikā. Gudrības zobu ekstrakcijas sauc par briesmīgām, jo pēc procedūras reizēm ir novērojamas sāpes žoklī, ko var ārstēt ar pretsāpju tabletēm.

Tomēr pat tad, ja prāts pateiks, ka viss būs kārtībā, tavs ķermenis joprojām var baidīties no zobārsta krēsla. Lūk, daži padomi, kas var palīdzēt pārvarēt bailes no zobārsta:

Dodies uz pirmo vizīti ar kādu, kam uzticies, piemēram, ar tuvu radinieku, kurš nebaidās no zobārstiem. Ir pat iespējams ārstēšanas laikā nosēdināt draugus un radus pie pacienta.

Novērsiet uzmanību, atrodoties zobārsta krēslā. Klausieties austiņās pats savu mūziku, tiek ieteikts klausīties mūziku, ko neklausāties katru dienu, lai būtu interesanti. Vai arī var, atrast zobārstu ar TV vai citu izklaidi, kas pieejama ārstēšanas telpā.

Izmēģiniet relaksācijas paņēmienus. Vislabāk palīdzot elpošanas, kontrolēšana, ievelkot lielu elpu, aizturēt to un izplūst ļoti lēni. Tas palēninās sirdsdarbību un atslābinās muskuļus. Cita metode ir progresējoša muskuļu atslābināšanās, kas ietver dažādu muskuļu grupu sasprindzināšanu un atslābināšanu pēc kārtas.

Aprunājaties ar zobārstu, kādi sedatīvi ir pieejami vai piemēroti. Tās var būt vietējās anestēzijas, slāpekļa oksīds (“smieklu gāze”), perorālie sedatīvi un intravenozā sedācija. Lai gan pārmērīga sedācija var būt bīstama. Daudzi zobārsti jūtas neērti, izmantojot jebkuru mutes dobuma sedāciju, bet tikai daži zobārsti ir kvalificēti veikt venozo sedāciju.

Ja nav iespējams saņemties aizbraukt pie jebkura zobārsta fizisku baiļu dēļ, iespējams, vēlēsities vispirms apmeklēt psihologu.

Jāatdzīst, ka ikviena apzināta vai neapzināta izvairīšanās no zobārsta var novest pie nopietnām sekām. Tas viss var būtiski ietekmēt ne tikai cilvēka veselību, bet arī dzīves kvalitāti kopumā, jo cilvēks ar sev pašam netīkamu smaidu (zobiem) visdrīzāk pats jutīsies sociāli ierobežotāks, nedrošāks. Tāpēc ir ļoti svarīgi pārvarēt sevī bailes un nepieciešamības gadījumā lūgt sava zobārsta vai zobu ielikšanas speciālista palīdzību. Un vienmēr jāatceras – ārsti ir šeit, lai Jums palīdzētu.