Kā nepalaist garām tuvo un mīļo cilvēku vārda dienas?

Daudziem no mums aizņemtās ikdienas un citu iemeslu dēļ ir gadījies aizmirst tuvinieku, draugu vai kolēģu dzimšanas un vārda dienas. Sekas, protams, tam var būt dažādas – pat tad, ja apsveicat vēlāk, daži gaviļnieki par to pasmiesies un ļaunā neņems, taču var gadīties, ka citiem cilvēkiem tas kalpos par iemeslu apvainoties. Neviens, protams, piemirstas svētku dienas dēļ nevēlas sabojāt attiecības ar tuviniekiem. Taču par to uztraukties nevajadzēs, ja izmantosi portālu Labadavana.lv, kur atradīsi visu svarīgāko, kas saistīts ar apsveikumiem.



Kādēļ vērts ielūkoties Labadavana.lv?

Ātrā un ērtā veidā noskaidro, kam svinama vārda diena šodien. Vietnes sākuma lapā redzēsi ne tikai to, kas šodien un rīt svin vārda dienas, bet arī varēsi noskaidrot, kādas svētku dienas tiek svinētas Latvijā. Tāpat, protams, pieejams arī pilns svētku dienu un vārda dienu kalendārs, lai aplūkotu svētkus, kas gaidāmi drīzumā. Tādā veidā Tu jau laikus varēsi uzzināt, piemēram, kuriem Taviem draugiem vai ģimenes locekļiem nākamajā nedēļā būs vārda diena, un jau laikus varēsi sagatavot viņiem apsveikumus.



Uzklikšķinot uz katras no vārda dienām, atvērsies jauna sadaļa, kurā varēsi noskaidrot, cik cilvēkiem Latvijā ir šis vārds. Tāpat šeit pieejami arī dažādi dzimšanas un vārda dienas apsveikumi, dzejoļi un pantiņi ar tajos ietvertu gaviļnieka vai gaviļnieces vārdu, lai padarītu apsveikumu personiskāku. Šī būs lieliska dāvana, kas aizkustinās un iepriecinās ikvienu!

Ja nezini, ko dāvināt, tad neskumsti, jo neesi vienīgais. Daudzi cilvēki bieži vien lauza galvu, cenšoties saprast, kā iepriecināt savus draugus un tuviniekus. Ja arī Tev rodas šāda problēma, ielūkojies Labadavana.lv, kur pieejamas dažādas dāvanu idejas dzimšanas dienām, vārda dienām un daudziem citiem svētkiem. Atlasi dāvanu idejas pēc tās saņēmēja, svētku tematikas un gaviļnieka vecuma. Šīs idejas noteikti noderēs, lai galarezultātā izdotos laba dāvana.

18+ sadaļā atrodami rupji pantiņi un latviešu lamuvārdi specifiskākām gaumēm, humora izjūtām un tiem, kas vēlas kārtīgi pasmieties.