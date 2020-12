Kā liftings palīdz saglabāt jaunību un ārstē akni?

Šajā rakstā sadarbībā ar estētiskās medicīnas centru “Nofrete” pieskaršos skaistuma tematikai un iepazīstināšanu ar revitalizējošu ārstniecības metodi, kas sniedz īpašas rūpes par ādu. Kvalitatīvs liftings būtiski spēj uzlabot sejas ādas izskatu, kā arī risina vienas no satraucošākajām ādas problēmām, uzlabojot problemātiskas ādas stāvokli un atjaunojot audus. Tā atzīta par efektīvu kosmetoloģisko procedūru aknes ārstniecībā, kā arī cīņā pret ādas novecošanos.

Domāju, ka daiļā dzimuma pārstāves piekritīs, ka sievietei svarīgi laiku pa laikam atrast laiku sev un atpūsties. Nereti ādas vizuālais izskats pasliktinās tieši stresa ietekmes un pārpūles rezultātā vai arī miega trūkuma dēļ. Viens no veidiem, kā atgūt zaudēto līdzsvaru, ir relaksējošas procedūras un skaistumkopšanas salona apmeklējums. Tādā veidā atpūtināt var gan prātu, gan palutināt savu nogurušo ādu.

Ne velti salons “Nofrete” izvēlējies tieši šādu nosaukumu. Nofretete bija Senās Ēģiptes faraona Ehnatona sieva, un viņas vārds tulkojumā nozīmē “Skaistā sieviete ir atnākusi”. Dāmas, kas izvēlas šajā salonā apmeklēt kosmetoloģiskās procedūras, atrod no jauna šo aizmigušo skaistuma dievieti arī sevī.



Skaistums kā sievietes valdzinājuma sastāvdaļa

Skaistums parasti tiek asociēts ar sievišķo, jo skaistuma izjūta ir viens no sievietes identitātes pamatelementiem. Līdz ar to šim aspektam sieviete pievērš pastiprinātu uzmanību visas dzīves garumā. Viņa turpina uzdot jautājumu, kas mājo dziļi sirdī: ”Vai es esmu skaista?”. Viņa to jautā gan spogulim, gan ar skatienu vīrietim, saposusies savā izejamajā kleitā. Saņemt apstiprinājumu ir tīkamākā mūzika sievietes ausīm.

Tas sniedz apziņu, ka viss ir labi. Bet šaubas par savu pievilcību, savukārt, sagādā vienas no lielākajām sirdssāpēm. Negribētas grumbas vai aknes atstātas rētas ievaino sievieti visvārīgākajā vietā. Tāpēc sieviete var viegli zaudēt gan savu vērtības apziņu, gan pašpārliecinātību. Šo nepieciešamību būt skaistai var salīdzināt ar vīrieša identitātei tik svarīgo apziņu, ka viņš spēj nodrošināt ģimeni.

Vajadzība pēc skaistuma sievietē ir arhaiska un sena, sieviete vēlas patikt un izstarot pievilcību. Saka, ka skaistums ir spēks vai ka skaistums izglābs pasauli. Pašas sievietes iekšējā pasaulē tam ir liela nozīme. Ja sieviete jūtas skaista, viņa jūtas arī spēcīga.

Tas ir viens no sievietes līdzekļiem, lai savaldzinātu, lai piepildītu savas ilgas pēc mīlestības. Lai sieviete pati justos valdzinoša un pilnvērtīga, viņai nepieciešams būt apmierinātai ar savu ārieni. Sieviete skaista vēlas būt ne vien iekšēji, bet arī ārēji. Uz šī pamata tad arī balstās skaistuma industrija, palīdzot sievietei piepildīt savas dziļākās ilgas - ilgas pēc skaistuma.

Kas ir plazmoliftings?

Tā ir inovatīva injekciju metode, kuras pamatā ir trombocītiem bagātinātas plazmas ievadīšana ādā. Tā ir dabiska ārstniecības metode, jo tiek izmantotas paša pacienta asinis. Tās tiek noņemtas no vēnas kā parastās asins analīzēs. Vēlāk asins centrifūgā tiek sadalīta frakcijās. Injicējot autologo plazmu ādā, audi tiek apgādāti ar skābekli, tiek stimulēta kolagēna un starpšūnu veidošanās, kā arī tiek regulēts mitruma līdzsvars. Šī procedūra aktivizē ādas reģenerācijas procesu.

Ķīmiskas vielas šajā procedūrā izmantotas netiek. Plazma tiek injicēta tieši zem ādas problemātiskajās zonās - visbiežāk to veic sejas, kakla vai krūšu daļā. Procedūra ilgst aptuveni stundu. Parasti tā sāpes nesagādā.

Pēc terapijas āda var būt apsārtusi. Par to gan nav jāsatraucas, jo apsārtums 1-2 dienu laikā pazūd, tā ir dabiskā ādas reakcija uz veikto manipulāciju. Procedūras efekts saglabājas aptuveni gadu. Tās vēlamo biežumu speciālists var nozīmēt katram individuāli, izvērtējot konkrēto situāciju.



Cik efektīvs ir plazmoliftings?

Klīniskie pētījumu rezultāti apliecina, ka pēc veiktās procedūras novērojami konkrēti rezultāti un ādas stāvokļa uzlabojums. Apstiprināts, ka mīmikas grumbiņas un ādas reljefs tiek izlīdzināts un novecošanās procesi tiek palēnināti. Uzlabojas sejas ādas tvirtums, krāsa un imunitāte. Procedūra ir tik iedarbīga, ka tās rezultātā pat tiek samazināta tūska un tumšie loki zem acīm.

Šī ir arī efektīva ārstēšanas metode aknes un postaknes gadījumā, jo spēj dziedēt aknes atstātās rētiņas un mikrotraumas, kā arī mazināt iekaisumu. Procedūras rezultātā tiek aktivizēta ādas šūnu vielmaiņa, paātrināti audu reģenerācijas procesi un normalizēts mitruma un skābju līdzsvars. Plazmoliftings dziedē arī ādas sausumu, lobīšanos un niezi, kā arī sniedz vajadzīgo efektu, lai tiktu atjaunots veselas ādas bioloģiskais stāvoklis.

Izmēģini Drakulas injekciju

Līdzīgi kā vampīrs Drakula, kas pārtika no cilvēku asinīm, arī plazmoliftingā pacients uzņem asinis - tikai pats savas. Estētiskās medicīnas centra speciālisti gādā par to, lai ādā tiktu injicēta nepieciešamā deva - tieši tik daudz, lai āda atgūtu gludo reljefu, tiktu samazināti pigmentācijas plankumi, dziedētas aknes rētas un atgūta mūžīgā jaunība, āda, kas atbrīvojusies no vecuma vai Saules iedarbībā veidotajām krunciņām.

“Nofrete” salona speciālisti no asinīm izdalīto plazmu sauc par “jaunības eliksīru”. Šeit arī paralēle ar vampīriem, kuriem novecošana ir sveša. Futurologi paredz, ka nākotnē šādas skaistuma procedūras un jaunības meklējumi kļūs vēl aktuālāki. Šodien plazmoliftings ir viena no inovatīvākajām un modernākajām metodēm mūžīgās jaunības un skaistuma meklējumos.

Ja jau tā ir tik iedarbīga, kāpēc arī tev nepārliecināties par tās efektu? Lūk, viena reālistiska metode, kā izdzīvot “Krēslas” sāgu un Bellas vampīrisko sapni tepat Latvijā. Salons “Nofrete” atrodas Rīgas klusajā centrā, E. Melngaiļa ielā 5.