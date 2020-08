Kā izvēlēties piemērotākus logus savam mājoklim

Neviena māja un neviena telpa nav iedomājama bez logiem. Iespējams, tikai delikātākās telpas jūsu mājoklī ir bez logiem. Gaisma un skats uz apkārtni ir ļoti svarīgs, lai istabā būtu patīkami uzturēties. Taču logiem ir arī praktiskā puse – tie nodrošina siltumizolāciju jūsu mājoklī un darbojas kā vizītkarte ikvienam, kas tiem iet garām. Logu veikala “Eirologi” speciālisti piedāvā iepazīties ar dažiem soļiem, kas jāņem vērā, izvēloties logus.

Pieci faktori loga izvēlei

Pirmkārt, nepieciešams izvēlēties logu veidu. Logam var būt dažādi dizaina un funkcionāli elementi, kas ietekmē tā kopējo izskatu un vizuālo piemērotību jūsu mājoklim gan no iekšpuses, gan ārpuses.

Otrais solis ir izvēlēties loga rāmja materiālu. Katram mājoklim var būt atšķirīga izvēle un logu cenas ne vienmēr var būt svarīgākās šajā izvēlē. Daudzi cilvēki izdara kļūdu izvēloties PVC logus mājai, kur tie vizuāli neiederas. Papildus, izvēloties materiālu jāizvērtē piedāvājumā esošo materiālu un energoefektivitātes attiecība, kā arī, kādā telpā logi nepieciešami.

Treškārt, izvēlaties loga stikla paketes veidu. Tas var būt ļoti svarīgi energoefektivitātes nodrošināšanai tur, kur tas ir nepieciešams. Ja liekat logu garāžai, varat izvēlēties plānākus un vienkāršākus stikla pakešu veidus, taču, piemēram, bērnistabai izvēlēties siltumnoturīgākos.

Ceturtkārt, nedrīkst kļūdīties ar loga izmēru. Pat daži milimetru ir par daudz. Tas nozīmēs, ka vai nu logu nevarēsiet ielikt, vai nu radusies sprauga radīs tādus siltuma zudumus, ka labs logs to nespēj glābt.

Piektkārt, izvēloties stikla logus un durvis, vienmēr sadarbojaties ar profesionāliem piegādātājiem un uzstādītājiem. Diemžēl ļoti daudz cilvēki izvēlas lētāko piedāvājumu, nedomājot par nekvalitatīva darba riskiem. Slikts vai slikti ielikts logs neradīs nekādus ietaupījumus uz siltumu mājoklī.



