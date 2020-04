Kā iegūt baltākus zobus un atkal smaidīt ar prieku

Dzeltenīgi vai pelēcīgi zobi ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izvairās smaidīt un komunicēt, kā arī zaudē savu pašpārliecinātību, līdz ar to negatīvi ietekmējot gan privāto, gan profesionālo dzīvi. Smaids tomēr ir viena no mūsu vizītkartēm, tāpēc vēlme to uzlabot ir tikai loģiska. Ko darīt, ja zobi kļuvuši dzeltenīgi vai pelēcīgi? Kā to novērst?

Kāpēc zobi kļūst dzelteni



Iemesli tam, ka zobi kļuvuši dzeltenīgi, var būt dažādi. Kā arī nereti pie vainas ir ne tikai viens faktors, bet vairāki. Jāsāk gan ar to, ka katram cilvēkam ir savs iedzimtais zobu tonis, kas atkarīgs no tā, cik bieza ir emalja un cik tai daudz cauri spīd dentīns. Ne visiem no dabas ir doti žilbinoši balti zobi. Dabisko zobu toni pasliktināt var:



nepietiekama un nepareiza zobu kopšana ikdienā;

kafijas, tējas un citu krāsojošu dzērienu un ēdienu bieža lietošana;

regulāra smēķēšana;

medikamenti vai uzturu bagātinātāji, piemēram, dzelzs;

mutes dobuma saslimšanas un zobu traumas.

Izvērtējot savu dzīvesveidu un apstākļus, var mēģināt saprast, kas tieši vainojams pie tā, ka zobi vairs nav tik skaistā tonī, kā gribētos.

Ikdienas paradumi, kas uzlabos zobu krāsu



Uzlabot zobu krāsu, pievēršot uzmanību saviem ikdienas paradumiem, var gandrīz ikviens. Protams, uzreiz nevarēs iegūt par vairākiem toņiem baltākus zobus, bet ar pacietību un regularitāti iespējams ievērojami uzlabot situāciju. Lai to paveiktu, nepieciešams:



regulāri un pareizi tīrīt zobus divreiz dienā;

izmantot zobu diegu;

ierobežot uzkodas starp maltītēm;

atteikties no smēķēšans un citiem zobiem nedraudzīgiem ieradumiem;

samazināt zobus iekrāsojošu produktu daudzumu uzturā;

regulāri veikt zobu higiēnu zobārstniecībā;

laikus veikt zobu ārstēšanu un labošanu.

Efektīvākās metodes zobu balināšanai



Ja baltākus zobus vēlas iegūt ātrāk un panākt pamanāmāku efektu, vispiemērotākā būs zobu balināšana. To iespējams veikt dažādos veidos, izvēloties sev piemērotāko un drošāko metodi.



Baltinošas un balinošas zobu pastas

Ja problēma ar zobu iekrāsošanos nav izteikta, tad pietiekami labu efektu var sniegt zobu pasta ar baltinošu vai balinošu efektu. Šādas zobu pastas var iegādāties gan aptiekās, gan parastos veikalos, gan zobārstniecībās. Kādu laiku tīrot zobus ar šādu pastu, varēs pamanīt, ka zobi kļuvuši baltāki.



1. Mājās lietojami ķīmiskie balināšanas līdzekļi

Aptiekās un veikalos arī var iegādāties dažādus ķīmiskos balināšanas līdzekļus lietošanai mājas apstākļos. Tos jāizmanto piesardzīgi, ievērojot visas ražotāja norādes, lai nekaitētu zobu veselībai. Šie līdzekļi parasti ir jāizmanto ilgāku laiku, ievērojot noteiktu rutīnu, lai sasniegtu pamanāmu rezultātu. Pieejami gan balinoši geli, gan sloksnītes, kam uzklāts gels.



2. Balināšana ar kapēm mājās

Zobu balināšana mājas apstākļos var notikt arī ar zobārstniecībā tieši jums pielāgotām kapēm un balinošo gelu, ko jālieto vismaz divas nedēļas katru dienu noteiktu laiku. Gels, ko liek kapēs mājas apstākļos, ir vājāks par klīnikās izmantoto, lai tā lietošana būtu droša, tāpēc arī nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu vēlamo balinošo efektu.

3. Zobu balināšana zobārstniecības klīnikā

Šobrīd populāra ir tieši zobu balināšana zobārstniecībā, jo tā aizņem vien dažas stundas un uzreiz sniedz pamanāmu efektu. Pēc zobu balināšanas klīnikā dažu stundu laikā iespējams iegūt pat par desmit toņiem baltākus zobus, bet rezultāts parasti ir atkarīgs no individuāliem faktoriem. Zobu balināšana klīnikās visbiežāk notiek ar lāzeru vai UV gaismu, ar ko apstaro uz zobiem uzklāto gelu. Protams, šāda zobu balināšana ir dārgāka, bet šodien, kad visi novērējam savu laiku un ērtības, tā ir loģiska izvēle. Reti kurš var un grib katru dienu vairākas stundas pavadīt mājās ar balinošajām kapēm, ja to pašu un vēl labāku rezultātu var panākt klīnikā tikai dažu stundu laikā.