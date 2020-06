Jautājumi, kurus ir svarīgi uzdot plastiskajam ķirurgam

Mūsdienās plastiskā ķirurģija kļūst aizvien populārāka. Aizvien vairāk un vairāk cilvēku izvēlas par labu kādai ķermeņa korekcijai. Savu popularitāti plastiskā ķirurģija ir ieguvusi pateicoties tam, ka šodien tā ir kļuvusi daudzreiz pieejamāka un drošāka, kā arī par to ir iespējams iegūt daudz informācijas. Taču neskatoties uz to, nereti pacienti pirmās plastiskā ķirurgs vizītes laikā samulst un nezina, kas tad īsti būtu jāpajautā ārstam. Kā sagatavoties ķirurga apmeklējumam un kādus jautājumus noteikti būtu jāuzdod ārstam? Atbildi uz šo mums sniegs plastiskais ķirurgs Dr. Jānis Žaržeckis.

Jāsāk ar to, ka jautājumu uzdošana ir ļoti būtiska plastiskā ķirurga apmeklējums daļa. Ļoti svarīgi vizītes laikā nekautrēties uzdot ķirurgam visus sevi interesējošus jautājumus. Tikai tā jūs varat iegūt pilnīgu informāciju par operāciju un tās rezultātu. Plastiskais ķirurgs labprāt atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem un pastāstīs visu par gaidāmo operāciju.

Dodoties pie plastiskā ķirurga, ir ieteicams uzzināt visu par vēlamās operācijas gaitu un pēcoperācijas periodu. Tikai tā jūs varat pienācīgu tai sagatavoties. Piemēram, pēc krūšu palielināšanas nedrīkst kādu laiku celt rokas, sportot vai apmeklēt pirti. Līdz ar to ir ieteicams laicīgi sarunāt brīvdienas darbā. Ja mājās ir mazi bērni, tad atteikties no to cilāšanas.

Vēl viens svarīgs jautājumus, par kuru jums noteikti vajadzētu iegūt informāciju, ir vēlams rezultāts. Ir jāatceras, ka katrs ķermenis ir unikāls. Nereti gadās, ka pacienta anatomisku īpatnību dēļ operācijas rezultāts var nebūt tāds, kādu pacients sagaida. Tieši tāpēc šī lieta jānoskaidro pirms operācijas. Piemēram, ja tiek plānota krūšu palielināšana, noteikti ir jāpajautā, kāda tilpums un formas implantus ir iespējams ievietot.

Viena no svarīgākajām lietām, kas būtu jāizdara, ir jānoskaidro, vai plastiskais ķirurgs strādā ar sertificētiem materiāliem. Šis ir ļoti būtisks jautājums, kurš būtu jāizrunā ar savu plastisko ķirurgu. Tikai, izmantojot labus un sertificētus materiālus, piemēram, krūšu implantus, operācija noritēs maksimāli veiksmīgi un rezultāts neliks jums vilties.

Mūsdienās plastiskās operācijas ir lielisks veids, kā ātri un droši var koriģēt ķermeņa nepilnības, atbrīvoties no kompleksiem un justies pašpārliecinātam. Daktera Jāņa Zaržecka un daktera Tālivalža Krūmiņa plastiskās ķirurģijas klīnikas pieredzējuši speciālisti nodrošinās individuālu pieeju katram pacientam un palīdzēs sasniegt vislabākos rezultātus!