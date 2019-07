Jaunās paaudzes gaiss-ūdens sistēmas siltumsūkņi no Mitsubishi Electric

Invertoru tehnoloģijas Gaiss-Ūdens siltumsūkņi ar viedo siltuma pielāgošanas funkciju, Next Generation Ecodan, no Mitsubishi Electric! Ecodan ir A++ enerģijas klase un tā pielāgotās funkcijas radītas, lai padarītu to par vienu no viedākajiem un klusākajiem savā klasē.



Komforta zonas risinājumi ar atsevišķām temperatūrām



Lai palielinātu telpas temperatūras kontroles iespējas, māju var sadalīt divās zonās un kontrolēt ar bezvadu telpas sensoru katrā zonā. Tas ļauj izveidot atsevišķas temperatūras, piemēram, dažādos stāvos.



Zubadan inverter



Zubadan Inverter ārējais bloks (PUHZ-SHW112YAA) ir jaunāko tehnoloģiju siltumsūknis, kas pateicoties patentētajai „Flash-injection” freona iešprices tehnoloģijai nodrošina iekārtas nominālo siltuma jaudu līdz -15°C un garantētu sildīšanu līdz -25°C.



Iekštelpu daļa



Ecodan kombinētā tvertne, ir aprīkota ar visu nepieciešamo (siltummaini, cirkulācijas sūkni, izplešanās trauku utt.), lai saņemto enerģiju no ārējā bloka atdotu to caur radiatoriem vai siltajām grīdām mājas apkurei, kā arī izmantojot iebūvēto tvertni sagatavotu karsto ūdeni līdz 60°C. Visa sistēma tiek efektīvi kontrolēta ar iebūvētu vadības bloku.



Inteliģenta siltuma pielāgošana



Automātiskā pielāgošana nodrošina maksimālu enerģijas taupīšanu, saglabājot vēlamo telpas temperatūru. Ņemot vērā vairākus faktorus, piemēram, āra, iekštelpu, piegādes un atgriešanas temperatūru



Pašattīrīšanās siltuma tvertne



Kompakts un pateicoties jaunajam papildus siltummainim, palielinās karstā ūdens daudzums, tvertnē satilpst 200 litri, ar efektīvāku ūdens sildīšanu.



Bezvadu vadība



Next Generation Ecodan siltumsūkņi ir aprīkots ar viegli lietojamu vadības paneli. Tas ir aprīkots arī ar bezvadu tālvadības pulti, kas nodrošina vienmērīgāku apstrādi. Bezvadu uztvērējs kombinācijā ar PAR-WT50R-E, montāžai un pieslēgšanai pie plates cilindra tvertnē.



Viedā vadība



Ecodan vadība ar aplikāciju viedtalrunī, datorā un planšetdatorā. Pārvaldiet savu siltumsūkni, izmantojot WiFi MELCloud, Mitsubishi Electric jaunākā lietojumprogramma, ļauj jums kontrolēt Ecodan funkcijas neatkarīgi no tā, vai esat mājās vai ārpus tās.



Uzzini vairāk www.ecoinnovation.lv vai konsultējies ar mūsu speciālistu, kas piedāvās tieši Tev atbilstošu risinājumu - kaspars@ecoinnovation.lv