Izvēlies sev piemērotāko apdrošināšanu – padomi jaunajiem autobraucējiem

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apkopotā statistika liecina, ka 2018. gadā B kategorijas autovadītāju apliecību ieguva 18522 autovadītāji vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Liels ir arī to cilvēku skaits, kuri autovadītāja apliecību iegūst vēlāk savā dzīvē. Bieži vien jaunajiem satiksmes dalībniekiem rodas jautājums – kāda apdrošināšanas polise man nepieciešama un kāda ir to atšķirība? Tādēļ apdrošināšanas portāls Manapolise.lv izskaidro pieejamos automobiļu apdrošināšanas veidus.

OCTA



OCTA polise jeb obligātā civiltiesiskā apdrošināšana pēc likuma nepieciešama jebkuram transportlīdzekļa īpašniekam vai jebkuram, kam uz līguma vai pilnvaras pamata transportlīdzekļa īpašnieks nodevis tiesības pārvietoties ar spēkratu. Bez šīs polises transportlīdzeklis nedrīkst piedalīties satiksmē, kā arī bez tās nebūs iespējams iziet tehnisko apskati.

Šis apdrošināšanas veids pasargā transportlīdzekļa īpašnieku no zaudējumiem, kas varētu rasties negadījumu rezultātā, nodarot kaitējumu trešo pušu mantai (transportlīdzekļiem, celtnēm un tamlīdzīgi), veselībai (fiziskajai un morālajai) vai pat apkārtējai videi. Šos zaudējumus sedz apdrošinātājs, tādējādi pasargājot OCTA polises ņēmēju no finansiāliem zaudējumiem. Polisi iespējams iegādāties uz 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem.

Dodoties uz ārzemēm vērts aplūkot vai jūsu OCTA polise darbojas valstī, uz kuru plānojat braukt. Iespējams papildus nepieciešams nokārtot Zaļo karti (aktuāli tādās valstīs kā Albānija, Azerbaidžāna, Bosnija un Hercegovina, Irāna, Izraēla, Maķedonija, Maroka, Moldova, Melnkalne, Tunisija, Turcija, Ukraina, Baltkrievija, Krievija). Tāpat ārzemju braucienos OCTA polisi vēlams izdrukāt.



ZELTA OCTA



Daži apdrošināšanas uzņēmumi piedāvā iegādāties Zelta OCTA polisi, kas tiek pozicionēta, kā lētākais vidusceļš starp vienkāršo OCTA un KASKO apdrošināšanu. Atšķirībā no OCTA polises, tā sedz finansiālos zaudējumus arī gadījumā, ja persona ne tikai cietusi avārijā, bet arī to izraisījusi vai ir notikusi sadursme ar meža dzīvnieku.

KASKO



KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana, kas nav obligāta visiem autobraucējiem, bet paredzēta, lai tos pasargātu no negaidītiem materiāliem zaudējumiem. Katrs pircējs var izvēlēties pret kādiem riskiem vēlas apdrošināt savu automobili. No izvēles būs atkarīga polises cena, tomēr populārākie riski ir auto zādzība, sadursmes ar dzīvniekiem, dabas stihijas, uguns nelaimes, vadītāja un pasažieru apdrošināšana, kā arī atslēgu nozaudēšana vai nepareiza degvielas uzpildīšana.

Dažiem KASKO polises veidiem ir piemērojams 0% pašrisks, kas nozīmē, ka nelaimes gadījumā automobiļa īpašniekam nekas nav jāsedz no savas kabatas. Jāņem vērā, ka iegādājoties KASKO apdrošināšanu, tajā tiks norādīts automobiļa lietotājs un tā braukšanas stāžs. Ja automobili vada vairāki cilvēki, tie visi jāiekļauj polisē. Tāpat daži apdrošināšanas uzņēmumi piedāvā iespēju sadalīt KASKO maksājumu vairākās daļās, piemēram, 4 vai 12 maksājumos, kas ļauj polisi iegūt pat tiem, kas visu maksājumu nevar veikt vienlaicīgi, tomēr vēlās pasargāt savu spēkratu.

KASKO apdrošināšanas izmaksas nosaka tādi faktori kā transportlīdzekļa vērtība, vecums, marka un modelis, automašīnā uzstādītā drošības sistēma, kā arī izvēlētais apdrošināšanas segums un pašriska izmērs. Tomēr ņemot vērā, ka visbiežāk katram gadījumam ir nepieciešams individuāls novērtējums, iesakām griezties pie apdrošināšanas kompānijas, kas atbildēs neskaidrajiem jautājumiem.

Lai arī Latvijā pieejami dažādi automobiļu apdrošināšanas veidi, ar kuriem sevi varam pasargāt no finansiāliem zaudējumiem negadījumu gadījumā, tomēr svarīgi atcerēties – tikai droša un pārdomāta uzvedība uz ceļa pasargās jūs un apkārtējos no patiesiem zaudējumiem.