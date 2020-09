Intergaz sadzīves gāzes balonu maiņa: tikai apmierināti klienti!

Intergaz saviem klientiem nodrošina ērtāko, ātrāko un izdevīgāko gāzes balonu piegādi un maiņu mājās - uzņēmums saņem tikai pozitīvas atsauksmes!



Intergaz zina, ka Latvijā daudzas mājsaimniecības sadzīves un ikdienas vajadzībām joprojām izmanto gāzi no gāzes baloniem – uzņēmumam ir vairāk nekā 8000 patstāvīgo klientu, kuri regulāri izmanto Intergaz piedāvāto gāzes balonu piegādes un nomaiņas servisu tieši mājās. Mūsu klienti augsti vērtē priekšrocības, kuras nodrošina sadarbība ar Intergaz, un mēs to labi zinām, jo mūsu klienti savās atsauksmēs mums ir snieguši augsto vidējo vērtējumi – 4,9/5! Lasi tālāk, un uzzini vairāk par priekšrocībām, kādas tiek nodrošinātas, izvēloties sadzīves gāzes balonu piegādi no Intergaz!



Sadzīves gāzes baloni mūsdienās



Nereti mājsaimniecības, kuras mājokļa apkurināšanai izmanto kādu no cietajiem kurināmajiem, sadzīves un, galvenokārt, ēdiena gatavošanas vajadzībām izmanto sadzīves gāzes balonu nodrošināto sašķidrināto gāzi. Bieži gāzes baloni tiek izmantoti arī vasarnīcās un ārpilsētas kotedžās, un tie ir ļoti ērti lietojami, turklāt, ne viens vien ēdiena gatavošanas cienītājs apstiprinās, ka uz gāzes plīts ēdienu pagatavot ir visērtāk un reizēm pat garšīgāk!



Reizēm gan cilvēki sadzīves gāzes balonu lietošanas ērtumu apšauba, jo, piemēram, pūliņus prasa gāzes balonu iegāde, pārvadāšana un savienošana – nepieciešams nodrošināt transportu pārvadāšanai un jāvelta laiks to atvešanai uz mājām. Tāpat arī, ja gāzes balonu atved un vēlies pievienot pats, ir jāpārliecinās par drošību – jābūt pilnīgi pārliecinātam, kā Tu vai kāds cits no mājokļa iedzīvotājiem to spēs drošā veidā savienot ar gāzes plīti. Ko darīt tad, ja nespēj pats garantēt drošību, pievienojot sadzīves gāzes balonu gāzesplītij savās mājās?



Gāzes balonu maiņa un piegāde



Uztraukumam vairs nav pamata – visām šīm problēmām un neērtībām tagad ir ērts un vienkāršs risinājums - Intergaz piedāvā gāzes balonu maiņu un piegādi tieši uz Jūsu mājām! Tev vairs nav jādodas pašam iegādāties gāzes balonus, kā arī jāuztraucas par to nogādāšanu uz mājām un drošu pievienošanu gāzes plītij – to visu paveiks Intergaz serficētie speciālisti!



Ātru un ērtu sadzīves gāzes balonu maiņu un piegādi nodrošina Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī, turklāt apmaksu par piegādāto gāzes balonu iespējams veikt gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti. Klientam jāmaksā tikai par gāzes balonu, bet piegādi, uzstādīšanu un gāzes balona drošības pārbaudi Intergaz nodrošina bez maksas.







Ar Intergaz – drošāk!



Intergaz ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā, kura ražotnē ir sertificētas gāzes balonu uzpildes telpas – tas gāzes balonu uzpildes procesu padara pilnīgi drošu. Pēc gāzes balona pasūtīšanas Intergaz speciālisti saskaņā ar visaugstākajiem drošības standartiem uzpildīto gāzes balonu atvedīs un pievienos gāzes plītij, tādējādi izslēdzot jebkādus tālākus drošības riskus. Visi Intergaz gāzes iekārtu uzstādīšanas eksperti ir augsti kvalificēti gāzifikācijas jomas eksperti, tādējādi ikviens klients var justies pilnīgi droši par to, ka gāzes balons uzstādīts profesionāli un saskaņā ar visaugstākajiem drošības standartiem.





Ir uzņēmumi, kuri gāzes balonus pārdod nedaudz lētāk, taču, ir vērts ņemt vērā to, ka visbiežāk šādi gāzes baloni tiek nodrošināti nelegāli – tie parasti tiek nopirkti Lietuvā jau uzpildīti ar gāzi, un Latvijā tiek tikai pārdoti. Kad runa ir par drošību, jāatzīst, ka šāda rīcība ir ne tikai nelegāla, bet arī riskanta – produkts nav izsekojams, un nav ievēroti drošības standarti, kas ir būtiski klienta aizsardzībai.



Vairāk par Intergaz

SIA “Intergaz” nodrošina pilnu pakalpojumu spektru attiecībā uz sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas uzstādīšanu, kā arī sistēmas tālāko tehnisko apkalpošanu. Kā jau iepriekš minēts, visas priekšrocības un ievērotie drošības pasākumi attiecas gan uz klientiem, kuri vēlas mājoklī vai vasarnīcā ierīkot sašķidrinātās gāzes apkuri, gan uz klientiem, kuriem nepieciešams tikai gāzes balons izmantošanai mājsaimniecības vajadzībām. Tāpat Intergaz šos pakalpojumus piedāvā ne tikai privātajiem, bet arī biznesa klientiem – uzņēmums nodrošina gāzes balonu piegādi arī uzņēmumiem visā Latvijā. Intergaz piedāvā augstvērtīgu produktu, kā arī ērtu un drošu apkalpošanu!



Ja interesējies arī par iespēju savam mājoklim ierīkot sašķidrinātās gāzes apkures sistēmu ar gāzes tvertni vai baloniem, sazinies ar Intergaz! Mūsu speciālisti veiks visus nepieciešamos aprēķinus un piedāvās tieši Tavai situācijai vispiemērotāko risinājumu! Kvalificēta Intergaz speciālista bezmaksas izsaukumu uz objektu iespējams pieteikt pa tālruņa numuru 1804 vai aizpildot veidlapu mūsu mājaslapas sadaļā "Kontakti".