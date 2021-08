"Ignitis Latvija" – izdevīga elektrības cena tieši jūsu uzņēmumam

Individuāla pieeja katra klienta vajadzībām ir viena no galvenajām mūsdienīga pakalpojuma iezīmēm. Enerģētikas uzņēmums “Ignitis Latvija” šādu pieeju īsteno jau sen, lai saviem biznesa klientiem nodrošinātu konkurētspējīgas un tieši viņu vajadzībām atbilstošas elektrības cenas. Atvērtā tirgus specifika ļauj katram patērētājam brīvi mainīt un izvēlēties elektrības tirgotāju, tāpēc individuāli pielāgoti pakalpojumu piedāvājumi un elastīga cenu politika ir viens no būtiskiem faktoriem, kas klientiem aktuāls, izdarot izvēli.

Kāpēc izvērtēt dažādu tirgotāju piedāvājumus

Elektrības cena sastāv no vairākām komponentēm, dažas no tām ir fiksētas, piemēram, sadales un pārvades pakalpojumi un OIK, bet elektrības cena veidojas no maksas par vienu kilovatstundu un klienta izvēlētā produkta, kas var būt fiksēts vai elastīgs. Tāpat elektrības cena ietver arī tirgotāja izdevumus. Mainīgajās pozīcijās tirgotājam ir iespēja samazināt cenu un piedāvāt klientiem izdevīgāku pakalpojumu.

Daudzi elektrības patērētāji pieraduma pēc pagarina līgumu ar esošo tirgotāju, nemaz neizpētot citus piedāvājumus un to ekonomisko ietekmi uz biznesu. Ja uzņēmuma kopējais elektrības patēriņš ir apjomīgs, tad pat neliels cenas samazinājums, kuru iegūst, mainot tirgotāju, mēnešu un gada griezumā sniedz būtisku finansiālo ietaupījumu.

Elektrības tirgotāja maiņa – ātra un vienkārša

Tāpat patērētāji bieži domā, ka elektrības tirgotāja maiņa ir sarežģīts process, tāpēc nemaz neapsver šādu iespēju. Patiesībā viss notiek ātri un vienkārši. Atliek tikai parakstīt līgumu ar izvēlēto tirgotāju. Par pārējo parūpējas jaunais pakalpojuma sniedzējs. Protams, šāds lēmums jāpieņem apdomīgi un jāizvērtē visi apstākļi. Nepieciešams salīdzināt piedāvājumus, to izmaksas, atbilstību uzņēmuma vajadzībām un elektrības patēriņa paradumiem. Tas ļauj pieņemt pārdomātu un ekonomiskos apsvērumos balstītu lēmumu. Iepazīšanās ar tirgus dalībnieku piedāvājumiem ir vēlama arī, domājot par uzņēmuma attīstību, jo, ja tirgotāja maiņa nav aktuāla šodien, tā var būt saistoša nākotnē.

Ko jūsu uzņēmumam var piedāvāt “Ignitis Latvija”

• Fiksētas un elastīgas elektrības cenas. Elektroenerģijas piegāde ir viens no “Ignitis Latvija” pamatpakalpojumiem – biznesa klientiem pieejami gan fiksētas, gan elastīgas cenas produkti, ļaujot izvēlēties katram piemērotāko atbilstoši savas uzņēmējdarbības specifikai un elektrības patēriņa paradumiem.

• Zaļā elektrība. Sekojot tendencēm un pieprasījumam, uzņēmums nodrošina arī elektroenerģiju, kas iegūta, izmantojot atjaunojamo jeb zaļo enerģiju. Šis piedāvājums kļūst arvien aktuālāks, jo pieaug to klientu skaits, kuri atbildīgi izturas pret vidi un patēriņu, kā arī vēlas uzlabot tēlu, pozicionējot sevi kā videi draudzīgu uzņēmumu.



• Saules elektrostacija. Uzņēmums ir pieredzējis saules paneļu uzstādītājs un nodrošina pilnu pakalpojuma ciklu – no projekta izstrādes līdz pat stacijas uzstādīšanai un nodošanai klienta rīcībā. Projekta izstrādes gaitā notiek cieša sadarbība ar klientu, lai izvēlētos piemērotākos risinājumus un garantētu, ka saules stacija atbilst ne tikai nozares kritērijiem, bet arī klienta biznesa reālajai situācijai. “Ignitis Latvija” uzstādītajās saules elektrostacijās tiek izmantoti tikai kvalitatīvākie monokristālu saules paneļi ar 25 gadu efektivitātes garantiju.

• Vairāki resursi no viena tirgotāja. “Ignitis Latvija” piedāvā klientiem ne tikai elektrību, bet arī dabasgāzi. Apvienojot šo resursu iegādi, iespējams samazināt administratīvās izmaksas un atrast izdevīgākus sadarbības risinājumus.

• Starptautiska pieredze. “Ignitis Latvija” ir Lietuvas lielākā elektroenerģijas piegādātāja – UAB "Ignitis" meitasuzņēmums, kas savā darbā izmanto mātesuzņēmumu pieredzi, kompetences un labo praksi, lai nodrošinātu pasaules līmeņa pakalpojumus arī Latvijā.

• Izcila klientu apkalpošana. Sadarbība ar katru klientu ir “Ignitis Latvija” prioritāte. Vienmēr tiek garantēta ātra, profesionāla un uz risinājumiem vērsta komunikācija jebkurā jautājumā.



Lai saņemtu individuālu piedāvājumu tieši jūsu uzņēmumam, sazinieties ar “Ignitis Latvija”.