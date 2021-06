Dzīvokļa remonts: ar kādām izmaksām rēķināties?

Dzīvokļa remonts, protams, ir ļoti plašs jēdziens – tā laikā vari veikt gan dažus kosmētiskus uzlabojumus, gan telpas pārveidot pilnībā. Šajā rakstā centīsimies noskaidrot, kā pirms remonta uzsākšanas saprast, kādi varētu būt tā aptuvenie izdevumi!



Viena no galvenajām izdevumu pozīcijām – darbaspēks

Ja vien neesi profesionālis, kurš remontu grasās veikt pats, lauvas tiesa no visiem izdevumiem būs jāatvēl meistariem. Cenas mēdz būt ļoti dažādas, taču, izvēloties kvalitatīvu un pieredzējušu speciālistu, parasti jārēķinās ar aptuveni 10 eiro stundā lielu likmi. Protams, tā mainās atkarībā no veicamajiem darbiem. Piemēram, viss, kas saistīts ar santehniku, mēdz izmaksāt vairāk, turklāt daļa meistaru atalgojumu aprēķina par katru paveikto darbu, nevis darba stundām.

Tomēr ar vismaz 1500 eiro par pilna laika darba mēnesi (aptuveni 160 stundas) vajadzētu rēķināties. Ja neesi lietas kursā, cik daudz laika katrs no darbiem prasa, pirms tam noteikti pakonsultējies par to, cik ātri meistars katru no remonta pozīcijām varētu īstenot, un pēcāk salīdzini nosaukto cenu ar citiem piedāvājumiem. Tā varēsi būt drošs, ka izvēlies izdevīgāko risinājumu.

Remontam nepieciešamo materiālu un instrumentu cenas plaši variē



Kopējās remonta izmaksas ļoti lielā mērā ietekmē tas, kādus materiālus Tu izvēlēsies. Par piemēru varam ņemt grīdas segumu. Linolejs kvadrātmetrā mēdz maksāt pat zem četriem eiro, savukārt parketa cena dažkārt pārsniedz 50 eiro robežu par kvadrātmetru. Līdz ar to vienas 20 kvadrātmetrus lielas istabas grīdas maiņa var izmaksāt gan 80 eiro, gan vairāk nekā 1000 eiro, un tas ļoti labi parāda, cik daudz dzīvokļa remonta kopējo tāmi ietekmē izvēlētie materiāli.

Vērā gan jāņem arī izvēlēto materiālu ilgmūžība un izmaksas ilgtermiņā. Nereti, remonta laikā cenšoties ietaupīt dažus simtus eiro, tiek izvēlēti risinājumi, kas pēcāk prasa papildu ieguldījumus un laiku. Piemēram, nopērkot pašus lētākos ūdens krānus, nav jābrīnās, ja pēc neilga laika tos nāksies nomainīt. Tādēļ jau remonta sākumā centies atrast zelta vidusceļu, proti, lieki netērējoties, bet tajā pašā laikā arī neizvēloties pašus lētākos risinājumus, kuru kvalitāte un ilgmūžība neievieš uzticību.

Cenas ērti salīdzināt internetā

Lai saprastu, ar kādām izmaksām rēķināties, vajadzēs sastādīt visai detalizētu tāmi. Tāpēc vispirms uz papīra lapas saraksti visus remontdarbus, ko plānots veikt, kā arī aptuvenos izdevumus. To, cik daudz konkrētās preces un instrumenti, kā arī darbaspēks varētu izmaksāt, atradīsi internetā – gan tiešsaistes veikalos, gan sludinājumu portālos.

Atvēli vismaz 10% neparedzētiem izdevumiem



Teju ikvienā remontā rodas virkne neparedzētu izdevumu – kādam nokrīt un saplīst flīžu paka, citam pēc grīdas seguma demontāžas atklājas nepatīkami pārsteigumi, kas prasa papildu līdzekļus to novēršanai. Lai šādās situācijās remontu nevajadzētu pauzēt, izdevumu tāmei pieskaiti vismaz 10%, kas būs paredzēti situācijām, kad vajadzēs iegādāties ko līdz šim neparedzētu.

