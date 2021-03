“Clubhouse” vilina savās virtuālajās istabās – audiosarunām arvien pietrūkst kontroles

“Clubhouse” virtuālajās tērzētavās noplūst dati un pietrūkst kontroles

Modris Šķēls, digitālā reklāmas aģentūra “mCloud” valdes priekšsēdētājs

Pēdējo nedēļu jaunums lietotņu vidū, par ko arī plaši tiek sabiedrībā diskutēts, ir “Clubhouse” aplikācija. Jaunievedums arvien straujāk vilina lietotājus no visas pasaules ielogoties virtuālo tērzētavu istabās un piedalīties svešinieku audiosarunās. Starp dalībniekiem ir arī dažādas autoritātes vai pat slavenības, kas piekļuvi tērzētavai padara vēl iekārojamāku.

Tā ir aplikācija, kas šobrīd padara pasauli traku. Tev ir ielūgumus – apsveicu, nav – maksā! Virtuālās tērzētavu istabas piedāvā dažādas tēmas, sākot no mājsaimniecības, biznesa un izglītības līdz pat reliģijai, politikai un citām. Tā ir alternatīva vide, kurā mācīties, iegūt jaunus darījuma kontaktus, uzzināt sev aktuālas un interesējošas lietas.

Katrs jaunievedums konkurentu tirgū ir apsveicams, taču pagaidām nav skaidri mehānismi, kā īsti tiek kontrolēta šīs lietotnes darbība. Iespēju robežās drošības dienesti seko līdzi tur notiekošajam. Taču pastāv bažas, ka, pieaugot vietnes popularitātei, to varētu savtīgos mērķos izmantot cenzūras paudēji, teroristiskās organizācijas, dezinformātori, melu teorijas paudēji, kibernoziedznieki un citi.

Fakts, ka jaunievedumam, kas līdz galam nav pamatīgi notestēts, atklājas jau arī pirmās problēmas, ar kurām saskaras to lietotāji. Proti, jau tiek runāts par pirmajām datu un privāto sarunu noplūdēm, par ko bažas iepriekš pauda arī ārvalstu kiberdrošības speciālisti.

Noteikumos gan ir strikti atrunāti diskriminācijas un citi jautājumi, aizliegums sarunas ierakstīt, straumēt tās citviet, taču jau ir notikuši pirmie mēģinājumi to visu apiet. Moderatori ir paši istabas biedri, ikviens var bloķēt virtuālās istabas tā brīža runātāju. Taču, aizverot vienu istabu, var atvērt citas un sarunu turpināt.

Mārketinga zelta bedre

No biznesa aspekta raugoties, šis ir labs peļņas lauks interneta mārketinga, influenceriem, blogeriem un visiem tiem, kuri vēlas savas idejas paust un nodot tālāk plašākai publikai no savas skatuves virtuālajā istabā. Pie tam, netērējot par to prāvas summas citos mediju kanālos un sasniedzot plašu auditoriju. Praktiski biznesa sektorā tas ir vēl viens jauns sākums, kas tapis atkal pateicoties Covid-19 izraisītās krīzes laikā, un skaidrs, ka investoriem jau tagad rokas niez iegādāties “Clubhouse” akcijas, kuru vērtība ar katru mēnesi tikai pieaug.