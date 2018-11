BTA: Gaidot lielo sniegu- paaugstināta bīstamība ir uz tiltiem un krustojumos

Neierasti siltais rudens Latvijas iedzīvotājus lutinājis ar īpaši labvēlīgiem laikapstākļiem. Lai arī pirmais sniegs daudzviet Latvijā jau ir sagaidīts, AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk BTA) uzsver, ka uzsniegot biezākai sniega kārtai, arvien vairāk notiek ceļu satiksmes negadījumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa nejaušu saslīdēšanu. BTA aicina transportlīdzekļu vadītājus būt īpaši uzmanīgiem un laikus sagatavoties ziemai - nomainīt vasaras riepas, būt uzmanīgiem uz tiltiem un ceļu pārvadiem, kur veidojas apledojums un ceļu krustojumos – sastrēgumi.



Pirmā biezā sniega kārta uz ceļu braucamās daļas Latvijā ir pārbaudījums kā autovadītājiem, tā arī iedzīvotājiem, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Laikapstākļi šajā rudens sezonā ir bijuši neparedzami, tādēļ BTA, visiem satiksmes dalībniekiem, it īpaši autovadītājiem, iesaka šajā laikā, kad ceļu klāj sniega kārta, krustojumi un tilti ir apledojuši, izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, izvairīties no straujas bremzēšanas un virziena maiņas.

Lielākai sniega segai pārklājot ceļa braucamo daļu, ceļu satiksmes dalībniekiem jārēķinās ar iespējamiem sastrēgumiem pilsētās. Šajā laikā ieteicams būt iecietīgiem un gāzes pedāli lietot piesardzīgāk, nekā ierasts, un ievērot lielāku braukšanas distanci starp priekšā braucošām automašīnām. Pagājušo gadu pirmais sniegs Latvijā uzsniga 25.oktobrī, un novembrī vietām sasniedza pāri desmit centimetru atzīmei. Šogad BTA, laika posmā no 1.novembra līdz 21.novembrim, saņēmusi 559 atlīdzību gadījumu pieteikumus, kas ir par 17 % mazāk attiecībā pret iepriekšējā gada to pašu periodu. Lielākā daļa negadījumu bija saistīti ar nepiemērotu distances izvēli starp transportlīdzekļiem, auto saslīdēšanu, kad tiek aizķerts uz ielas stāvošais automobilis vai saslīdēšana uz sniegota vai apledojuša ceļa.

Pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) noteikumiem, vasaras riepām jābūt nomainītām uz ziemas riepām līdz 1.decembrim. Tāpēc, ja ceļu satiksmes negadījums notiek novembrī un klients nav paspējis tās nomainīt, apdrošinātājam nav pamata atteikt atlīdzības pieteikumu. Iestājoties iespējamam apdrošināšanas gadījumam vai ceļu satiksmes negadījumam, BTA saviem klientiem iesaka, tiklīdz tas ir iespējams, zvanīt uz BTA diennakts informatīvo tālruni +371 26121212 un sniegt informāciju par notikušo negadījumu un izpildīt saņemtās instrukcijas. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, jāveic darbības, kas paredzētas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot par to policijai vai aizpildīt saskaņoto paziņojumu.

Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA Baltijā nodarbina vairāk kā 1 000 darbiniekus. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 200 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā vairāk nekā 25 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā