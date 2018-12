BTA bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms visstraujāk audzis veselības apdrošināšanas sektorā

Apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA Baltic Insurance Company" (turpmāk - BTA) bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms Baltijas valstīs šī gada deviņos mēnešos audzis par 30,8%, savukārt peļņa pirms nodokļu nomaksas sasniegta 7,3 milj. eiro apmērā. Straujākā izaugsme joprojām vērojama Latvijas apdrošināšanas tirgū - BTA bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms pirmajos deviņos mēnešos bija par 43,7% lielāks nekā 2017.gada deviņu mēnešu griezumā. BTA Latvijā, salīdzinājumā ar 2017.gadu to pašu periodu, palielinājis peļņu, sasniedzot 2,9 milj. eiro.



BTA Latvijā bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms šī gada deviņos mēnešos sasniedza 59,1 milj. eiro, kas ir par 18 milj. eiro vairāk nekā 2017.gadā. Izteikts BTA bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma pieaugums +43.7% vērojams Latvijā, tā rezultātā, BTA turpina noturēt stabilas pozīcijas kā vadošais apdrošinātājs kopējā Baltijas tirgū, kur kopējais bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms sasniedz 156,6 milj. eiro (+30,8%). Savukārt Lietuvā BTA bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms pieauga par 24,2%, bet Igaunijā - par 23,6%.

BTA peļņa šī gada deviņos mēnešos, salīdzinājumā ar pērnā gada to pašu periodu, augusi par 1,4 milj. eiro. BTA Latvijā strādājis ar 2,9 milj. eiro peļņu, kamēr Lietuvā peļņa šajā pašā periodā sasniedza 7 milj. eiro. Lai arī BTA Latvijas un Lietuvas apdrošināšanas finanšu rādītāji iezīmējas ar plus zīmi, Igaunijā šogad deviņos mēnešos piedzīvoti zaudējumi 2,6 milj. eiro apmērā, kas skaidrojami ar vairākām būtiskām izmaksām īpašuma apdrošināšanas un dzelzceļa transportlīdzekļu apdrošināšanas gadījumos. BTA Latvijā visvairāk bruto apdrošināšanas prēmijās parakstījusi Veselības apdrošināšanā - 18,5 milj. eiro (+61,3 %), KASKO apdrošināšanā – 12,4 milj. eiro (+37,4%) un transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanā – 12,1 milj. eiro (+67,2%).

BTA apdrošināšanas atlīdzībās Latvijā šogad pirmajos deviņos mēnešos izmaksājusi 43,3 milj. eiro, kas ir par 91,3% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā. Atlīdzībās BTA visvairāk izmaksājusi par OCTA apdrošināšanas gadījumiem - 12,8 milj. eiro (+134,6%), veselības apdrošināšanā 10,9 milj. eiro (+56,4%) un KASKO apdrošināšanā 9,1 milj. eiro (+50,1%). Strauji audzis izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms galvojumu apdrošināšanas veidā. Deviņu mēnešu laikā apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāti 3,7 milj. eiro, kas lielā mērā ir saistīts ar saņemto atlīdzības pieteikumu par nenomaksātajiem nodokļu parādiem pret valsti. Lietuvā šī gada deviņos mēnešos atlīdzībās BTA izmaksājusi 34,7 milj. eiro (+24,3%), bet Igaunijā - 10,7 milj. eiro (+21,6%).

"Šī gada deviņos mēnešos BTA bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms Latvijā sasniedza 59,1 milj. eiro, kas ir par 43,7% vairāk nekā pērn šajā pašā laika periodā. Ar šādiem rezultātiem BTA ir viens no straujāk augošajiem apdrošināšanas tirgus spēlētājiem Baltijā. Esam veikuši lielu izrāvienu Baltijas apdrošināšanas tirgū, strādājot ar 7,3 milj. eiro lielu peļņu, kas skaidrojama ar uzņēmuma iekšējo procesu efektivizāciju un digitalizācijas projektu realizēšanu. Domājot par klientu ērtībām, ar vien veicam uzlabojumus BTA Klientu portālā. BTA finanšu dati atspoguļo ne tikai lieliskus rezultātus, bet iezīmē pašreizējās apdrošināšanas nozares tendences. Straujā izaugsme veselības apdrošināšanas sektorā norāda uz to, ka arvien vairāk uzņēmumu kļūst atbildīgāki un domā par savu darbinieku labklājību un veselību. Kopumā, brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos vērojams pieaugums, kuru vērtība sasniedz 98 milj. eiro," saka BTA Valdes loceklis Volfgangs Štokmaiers (Wolfgang Stockmeyer).



Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA Baltijā nodarbina vairāk kā 1 000 darbiniekus. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 200 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā vairāk nekā 25 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.