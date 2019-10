Bišu dārgumu klasika, kas pieejama ikvienam!

Gada tumšākajos mēnešos ir iespēja baudīt daļu no saules enerģijas ar vairākiem bišu sagādātiem dārgumiem. Biškopja Gata Grauduža drava atrodas Rucavas novadā. Tas ir darbs, kas sniedz prieku un pamatu veselīgam dzīves veidam ne tikai pašam, bet arī tiem, kas jau iecienījuši dravā iegūtos produktus.

Par veselīga dzīves veida papildinājumu kalpo medus. No bišu dārgumu klāsta īpaši vērtīgs un ar bagātīgu garšu ir viršu ziedu medus. Tam piemīt nedaudz rūgtena, piesātināta garša ar želejai līdzīgu struktūru. Spiešanas procesā medū nonāk arī vērtīgā bišu maize. Šogad īpašs prieks par lielisko liepu medus ražu, kas rada patīkamu garšas buķeti. Šo vasaras medu var lietot ne tikai ikdienas uzturā, bet pēc pašu pārbaudītām receptēm, gatavot kādu medus maisījumu imunitātes un veselības stiprināšanai.

Nelielā daudzumā dravā iegūst arī dabīgus multivitamīnus – bišu maizi un ziedputekšņus. Ziedputekšņi regulē vielmaiņu un stiprina imūnsistēmu, bišu maize ļauj organismam uzņemt visas nepieciešamās aminoskābes, minerālvielas, vitamīnus u.c. uzturvielas. Lietojot šos dabiskos vitamīnus, ir iespējams uzlabot kopējo veselības stāvokli, paaugstināt organisma izturību lielas fiziskas un garīgas slodzes laikā. Abi šie produkti ir īpaši piemēroti pēc antibiotiku lietošanas, lai organisms atjaunotos.

Lai iepriecinātu dvēseli un ikdienu padarītu gaišāku, lieti noder bišu vaska sveces. Tās galvenokārt izgatavo pēc pasūtījuma, jo tad tās ir visskaistākās un smaržīgākās. Ar laiku svecēm veidojas apsarme, kas apliecina vien to, ka tās ir veidotas no 100% tīra bišu vaska. Piedāvājumā ir vairāk nekā 20 sveču veidu, kas telpu piepilda ar patīkamu, dabisku un neuzkrītošu aromātu. Tiek uzskatīts, ka dedzinot bišu vaska sveces, telpa tiek attīrīta no vīrusiem un nepatīkamiem aromātiem.

Ja ir vēlme pašam izveidot sveces ģimenes, draugu vai darba kolēģu lokā, arī tas ir iespējams, jo biškopis, iesaistot savu ģimeni, organizē sveču darbnīcas, izbraucot pie pasūtītāja. Jāpiebilst, ka lieliskas viesošanās reizes vienmēr ir bijušas skolās un bērnu dārzos. Bērniem biškopis stāsta par bišu dzīvi, darbu ar tām un notiek bišu produktu degustācija.

