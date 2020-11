Bīdāmie vārti – laba izvēle maziem pagalmiem

Privātīpašums, kuram ir sava pagalma teritorija, ir nozīmīga ērtība. Pat tad, ja pagalms nav pārāk liels, tas ir ļoti noderīgs un funkcionāli izmantojams, ja to pareizi iekārto un aprīko. Nelielas pagalma teritorijas norobežošanai optimālākā izvēle ir bīdāmie vārti, jo tie ir kompakti un virzās paralēli žogam, tāpēc nav vajadzīga vēršanās zona. Izvēloties bīdāmos vārtus, visu pagalma teritoriju pilnībā var izmantot citiem nolūkiem. Pagalmā arī būs vairāk vietas, kur novietot auto, jo tas droši var atrasties pat 20 cm attālumā no bīdāmajiem vārtiem.

Vārti – gan īpašuma drošībai, gan estētikai

Norobežot sava īpašuma teritoriju ar žogu un vārtiem izvēlas vairums īpašnieku, jo tas tomēr ir viens no nozīmīgiem drošības risinājumiem, kā arī padara īpašumu daudz pievilcīgāku, piešķir tam identitāti. Kādu žogu un vārtus izvēlēties, tas jau ir saimnieka gaumes un finansiālo iespēju jautājums. Risinājumi var būt dažādi gan materiālu, gan dizaina, gan funkcionalitātes ziņā.

Vārtu gadījumā parasti tie ir veramie vai bīdāmie vārti. Veramajiem vārtiem jāierēķina papildu teritorija, kur tiem vērties, kā arī jāatceras, ka ziemā vajadzēs rūpīgāk tīrīt sniegu vārtu priekšā, jo tas traucēs vēršanos. Bīdāmie vārti ir funkcionālāki un ērtāki, jo tiem nevajag vēršanās zonu, kā arī sniegs to darbībai netraucē. Aprīkojot vārtus ar automātiku, bīdāmajiem vārtiem nepieciešams vēršanās mehānisms tikai vienā pusē, tāpēc izmaksas ir zemākas.

“Ripo-Baltic” – kvalitatīvi bīdāmie vārti ar automātiku

Kvalitatīvus un individuāli pielāgotus bīdāmos vārtus, kas aprīkoti ar moderu un uzticamu automātiku, varat pasūtīt ražošanas uzņēmumā “Ripo-Baltic”. Uzņēmumam ir jau vairāk nekā 20 gadu pieredze nozarē un uzticami klienti gan Latvijā, gan ārzemēs.

Kāpēc izvēlēties “Ripo-Baltic” ražotos bīdāmos vārtus

⦁ Tikai kvalitatīvi izejmateriāli. Uzņēmums izvirzījis augstākos standartus savu produktu kvalitātei, tāpēc ražošanas procesā tiek izmanto tikai paši kvalitatīvākie izejmateriāli no vadošajiem piegādātājiem Eiropā. Sadarbība notiek ar tādiem zināmiem izejmateriālu ražotājiem kā Sapa, Nexer, Isotra, Teckentrup, FlexiForce.

⦁ Moderna automātika ar dažādiem vadības mehānismiem. Pēc klienta vēlmēm “Ripo-Baltic” ražotie vārti tiek aprīkoti ar piemērotu automātiskās vēršanās sistēmu. Tiek izmantota tikai uzticama automātika no vadošajiem ražotājiem Vācijā un Itālijā. Tieši vēršanās sistēma veido lielāko daļu vārtu sniegto ērtību, tāpēc tai jāstrādā nevainojami, jābūt klusai un uzticamai. Izvēloties “Ripo-Baltic” teritoriju vārtus, klienti par to var būt pārliecināti.

⦁ Pieredzējuši un zinoši speciālisti. Uzņēmumā “Ripo-Baltic” strādā profesionāla un pieredzējusi jomas speciālistu komanda, kura ar lielāko atbildību un rūpību realizē katra klienta pasūtījumu, sākot no saskaņošanas un mērījumu veikšanas, ja tas nepieciešams, līdz pat uzstādīšanai un garantijas servisam.

⦁ Individuāla pieeja katram klientam. “Ripo-Baltic” ir izaudzis no neliela ģimenes uzņēmuma, tāpēc zina, cik būtiska ir saikne ar katru klientu un individuāla pieeja katra klienta vajadzībām. Uzņēmums to spējis saglabāt arī tagad, kad ražošanas apjoms jau ir izaudzis citos mērogos. Katram klientam ir iespēja iegūt tieši sava īpašuma specifikai un savām vajadzībām piemērotus veramos vai bīdāmos vārtus, kuru apdare veidota no tādiem materiāliem un tādā dizainā, kādu klients vēlas, jo vārtiem taču ir jāiekļaujas arī īpašuma kopējā arhitektūrā.

⦁ Pilns serviss augstā kvalitātē. Klienti, kuri izvēlas uzticēt savu vārtu izgatavošanu “Ripo-Baltic”, var būt droši, ka saņems pilnu servisu augstā kvalitātē – sākot ar komunikāciju par piemērotākā produkta izvēli, līdz pasūtījuma izgatavošanai, uzstādīšanai un tehniskajam atbalstam. Darbinieki regulāri iziet apmācības, lai celtu savu kvalifikāciju un spētu īstenot arī apjomīgus un sarežģītus projektus.