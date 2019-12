Ātro kredītu pārkreditācija, kredītu apvienošana ar sabojātu kredītvēsturi

Ātro kredītu pārkreditācija pēc pases un koda. Apvienotais kredīts bez galvotājiem un ar sliktu kredītvēsturi.



Kā atmaksāt uzreiz vairākus nebanku kredītus?

Ja jūs kaut reizi dzīvē esat saskāries ar nebanku (ātrajiem vai ekspress) kredītiem, tad labi zināt, cik grūta ir to atmaksāšana. Gadījumos, kad esat bijis spiests noformēt uzreiz vairākus šādus aizņēmumus – pastāv liela iespēja, ka bez ārēja finansiāla atbalsta nav izdevies atrisināt situāciju, jo šādi izdevumi ikmēneša budžetā ir vienkārši neiespējami. Bet ne vienmēr grūtības ar atmaksu rodas ātru un neapdomātu lēmumu dēļ. Nereti nebanku finanšu kompāniju klienti nonāk neparedzamās situācijās, kas samazina to maksātspēju un liedz iespēju atmaksāt kredītus pilnā apmērā. Iespējams, finanšu stāvokļa pasliktināšanās iemesls būs darba zaudēšana, ienākumu samazināšanās vai veselības pasliktināšanās, un jums noteikti nāksies meklēt izeju no šīs situācijas.

Nav svarīgi, kādu iemeslu dēļ esat vērsies pie ātrajiem kredītiem, svarīgi savlaicīgi redzēt šādu aizņēmumu apvienošanas programmu priekšrocības, kas, pirmkārt, samazinās finansiālo spriedzi un ļaus jums pakāpeniski nomaksāt visus esošos parādus nelielos maksājumos. Iespējams, jūsu ienākumi pilnībā atļauj jums atmaksāt noformētos kredītus arī bez to apvienošanas, bet kā palaist garām šādu iespēju un nemēģināt ieekonomēt vismaz uz procentu likmes, ja procenti šajās programmās ir vairākas reizes mazāki par tiem, ko piedāvā ātrie kredīti?



Un tā, kam ir izdevīga kredītu apvienošana:



1. Finanšu kompāniju nebanku klientiem, kam strauji samazinājušies ienākumi un ātra kredītu atmaksa kļuvusi neiespējama.

2. Privāto kreditoru klientiem, kas pārvērtējuši savas iespējas, bet vēlāk sapratuši, ka nevar tikt galā ar atmaksu norunātajā īsajā laika periodā.

3. Klientam ir vairāki nebanku kredīti dažādās finanšu struktūrās, bet viņš saprot, ka tos atmaksāt katru mēnesi viņam ir ne tikai neērti, bet arī neizdevīgi.



Kas ir kredītu apvienošana?

Nevajag uzskatīt, ka kredītu apvienošana – tas ir bezmaksas finanšu pakalpojums, kuru var izmantot jebkurš. Lai noformētu šo aizņēmuma veidu, klientam ir jābūt vismaz nelieliem apstiprinātiem ienākumiem, bet ikmēneša maksājuma apmēru viņš var noteikt patstāvīgi, individuāli nosakot atmaksas periodu. Tādā veidā aizņēmējam ar nelieliem ienākumiem būs nepieciešams noformēt apvienošanu uz ilgāku atmaksas periodu. Jo racionāla kredītu izmantošana neatļauj uzņemties finanšu saistības, kas atņems vairāk kā 1/3 no jūsu ienākumiem.



Kredītu apvienošana ir kļuvusi par pazīstamu viena vai vairāku ātro kredītu transformāciju daudz izdevīgākās ilgtermiņa finanšu saistībās. Pateicoties tam, ka nebanku kredītu apvienošana vienā dienā noslēdz visus dārgos klienta aizņēmumus, tas ļauj ieekonomēt uz nenomaksāto procentu likmi, kas tiktu aprēķināta nākamajam periodam. Protams, arī kredītu apvienošanā klientam būs jāmaksā izmantošanas maksa gada procentu veidā, bet tie būs daudz zemāki par nebanku procentiem. Rezultātā kredītu apvienošanai ir vairākas priekšrocības, kuras nav iespējams neievērot.

Kur noformēt kredītu apvienošanu?



Šādas programmas ir ne tikai bankās, bet arī kredītu kompānijās, kas piedāvā šādas apvienotā finansējuma programmas. Vienīgā atšķirība starp kredītu apvienošanu bankā un kredītkompānijā var būt nosacījumi: pēdējiem tie ir daudz pieejamāki.

Latkredits.lv piedāvā līdz 10 kredītu apvienošanu ar procentu likmi no 17,9% gadā, bet nereti 5-10 reizes zemāku kā mikrofinanšu organizācijām, kas izsniedz ātros kredītus. Neskatoties uz to, ka nākamā klienta pieteikumu var apstiprināt pusstundas laikā, kredītu apvienošanu var noformēt uz laika periodu līdz 6 gadiem līdz 15 000 eiro apmērā. Šīs finanšu programmas galvenie nosacījumi ir vecuma diapazons – no 18 līdz 75 gadiem visa atmaksas perioda laikā un kaut vai nelieli, bet oficiāli ienākumi. Parādu apvienošanu pie šī kreditora var veikt attālināti, aizpildot bezmaksas online pieteikumu vai tieši birojā.

ONEFINANCE.lv piedāvā kredītu apvienošanu ar līdzīgiem nosacījumiem, bet līdz 10 000 eiro ar atmaksas periodu ne ilgāku par 7 gadiem. Procentu likme ir diapazonā no 9-45% gadā, bet pat, pieņemot tās vidējo apmēru, tā būs daudz lētāka kā ātrajiem kredītiem. Pēc online pieteikuma nosūtīšanas kredītu apvienošanai jums nāksies pagaidīt ne ilgāk kā stundu, un kreditors sniegs jums savu atbildi.

Ja gribat saņemt uzreiz vairākus piedāvājumus vai salīdzināt, kādas kredītu apvienošanas programmas jums ir pieejamas, nosūtiet šādu pašu online pieprasījumu kādam no kredītu brokeriem, piemēram, Latvijas Kredītu Centram. Pēc pieteikuma saņemšanas jau pusstundas laikā klients saņems uzreiz vairākus kreditoru piedāvājumus, kas būs piekrituši viņam palīdzēt. Vēlāk tam atliks tikai izvēlēties visizdevīgāko finansēšanas variantu.

Līguma parakstīšana visiem kreditoriem notiek pēc vienas un tās pašas shēmas, kur primārais punkts ir uzrādīt katra aizņēmuma līgumu.