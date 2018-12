16. decembrī pulkstens 15

Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē

izskanēs tautā iemīļotā mūziķa

Andra Baltača 50 gadu jubilejas koncerts ”Dzīves motīvs”.

Dziesmas mēdz būt dažādas. Tās iedvesmo, rosina pārdomas, raisa smeldzīgas atmiņas, dāvā dzīvesprieku. Kādreiz dziedamas draugu pulkā, citreiz dungojamas vienatnē, tomēr vienmēr no sirds!

Solists, mūziķis un dziesmu autors Andris Baltacis, svinot dzīves piecdesmito jubileju, koncertprogrammā “Dzīves motīvs” uz vienas skatuves pulcēs cilvēkus, ar kuriem kopā kādreiz un vēl šobaltdien tiek izdziedātas šīs tik dažādās dziesmas.

Koncertā piedalīsies pirms trīsdesmit gadiem kopā dibinātā kapella “Dunduri” (atjaunotā sastāvā), vijolniece Inga Zeile no kapellas “Rakari”, ģitārists Aivars Meijers no Daugavpils grupas “Stikls”, Aldis Kise un Gregs no grupas “Baltie lāči”, Ata Auzāna vadītais bērnu pop ansamblis “Domino”, kā arī citi mūziķi, ar kuriem krustojies Andra Baltača radošais ceļš.



“Kāds cilvēks man teica, ka pēc 50 gadiem jubilejas jāsvin katru gadu, jo nezin’, vai visas 100 paspēs` sagaidīt,” smaidot saka Andris Baltacis. “Lai arī ne visu var vērtēt gadu skaitļos, programma “Dzīves motīvs” top ieguldot vairāk nekā trīsdesmit gadu muzicēšanas laikā uzkrāto pieredzi un šajā laikā radītās dziesmas. Jubilejas koncerti man būs patiesi laimes mirkļi mūzikā, tiekoties ar saviem uzticamajiem klausītājiem!

Koncerta programmā skanēs tautā iemīļotas un atpazīstamas dziesmas – “Līdz rudenim”, “Skaidruo volūda”, “Mātēm”, “Pār Baikāla drūmajām stepēm”, “Pacel glāzi priekā”, un daudzas citas no Andra Baltača plašā repertuāra.



Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” tīklā.

Uz tikšanos koncertā!