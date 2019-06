Aizmirsti par nogurdinošo cīņu ar matiņiem – izmēģini lāzerepilāciju

Būtiska daļa no sieviešu ikdienas higiēnas ir cīņa ar nevēlamo apmatojumu dažādās ķermeņa zonās. Atbrīvošanās no matiņiem ir laikietilpīgs, nogurdinošs un apnicīgs process, kas var sagādāt dažādas neērtības, skatoties, kāda matiņu likvidēšanas metodes tiek izmantota. Skujot matiņus, tie ļoti ātri ataug un ar laiku kļūst rupjāki. Vaksācija ir sāpīga un prasa regulāras izmaksas. No depilācijas krēmiem mēdz būt alerģiska reakcija. Visas šīs metodes liek nemitīgi piedomāt par to, vai tikai matiņi nav pārāk atauguši, kad varēs paspēt tos likvidēt, vai esmu gatava atpūtai pludmalē vai randiņam, kur atauguši matiņi noteikti neiederas.

Viens no risinājumiem, kas liks aizmirst par ikdienas nogurdinošo higiēnu, cīnoties ar matiņiem uz kājām, padusēs un citās ķermeņa zonās, ir lāzerepilācija, kas nodrošina ilgstošu un paliekošu efektu – gludu un skaistu ādu uz ilgu laiku. Šobrīd par efektīvāko un jaudīgāko tiek uzskatīts tieši Alaksandrīta lāzers, ko savā darbā izvēlas vadošās lāzerdermatoloģijas klīnikas. Lāzerepilācija Rīgā ar šo jaunās paaudzes lāzeru pieejama klīnikā “Era Esthetic”.



Īsumā un būtiskākais par lāzerepilāciju

• Lāzerepilācija nav veselībai kaitīga.

• Lāzerepilācija piemērota jebkurai ķermeņa zonai un arī gaišu matiņu likvidēšanai.

• Lāzerepilācija ir mazsāpīga procedūra.

• Paliekoša efekta iegūšanai ir jāveic sākotnējais kurss ar 4-6 procedūrām.

• Lāzers palīdz tikt galā arī ar ieaugušu matiņu problēmu.

• Lāzerepilācija ievērojami uzlabo ādas kopējo stāvokli un izskatu.

• Procedūra ilgst no 3 līdz 30 minūtēm atkarībā no apstrādājamā laukuma lieluma.

• Procedūru nedrīkst veikt, ja āda ir iekaisusi, ja ir grūtniecība vai onkoloģiskās saslimšanas.

Lāzerepilācija iznīcina matiņa sakni

Lāzerepilācijas sekmīgās darbības pamatā ir gaismas stars, kas ar iekārtas palīdzību tiek raidīts tieši uz matiņa sakni, pilnībā to iznīcinot. Šis matiņš vairs neataug. Gaimas stars iedarbojas uz visiem tiem matiņiem, kas procedūras laikā atrodas aktīvajā augšanas fāzē. Katrā nākamajā procedūrā tiek iznīcināta cita matiņu daļa, kamēr ir apstrādāti visi matiņi un āda paliek gluda.

Līdz paliekošam un pilnīgam efektam jāpaciešas, kamēr veikts viss kurss, bet ievērojami uzlabojumi ir redzami jau pēc pirmās procedūras – uzlabojas ādas izskats, tiek novērsti ieaugušie matiņi, tie ataug daudz lēnāk, plānāki un nemanāmāki.

Lāzerepilācija piemērota visam ķermenim

Lāzerepilācija nav veselībai kaitīga un neiedarbojas uz iekšējiem orgāniem, kā arī nekaitē ādai, tāpēc to var izmantot matiņu likvidēšanai jebkurā ķermeņa zonā, kur vien tas ir nepieciešams. Sievietes visbiežāk izvēlas atbrīvoties no matiņiem padusēs, uz kājām, bikini zonā, arī uz sejas, ja ir tāda problēma.

Arī vīrieši arvien vairāk interesējas par iespēju ar lāzerepilācijas metodi kontrolēt savu apmatojuma daudzumu uz ķermeņa. Viņi vēlas noņemt matiņus no muguras, vēdera, nereti arī padusēs vai pat bikini zonā.

Procedūra ir mazsāpīga

Lāzerepilāciju īsti nevar nodēvēt par pilnīgi nesāpīgu procedūru, jo atkarībā no savas jutības pakāpes katrs klients var kaut ko sajust, tomēr procedūra noteikti ir saucama par mazsāpīgu. Diskomforts var būt pavisam neliels un viegli paciešams. Papildu komfortu sniedz arī tas, ka āda tiek atvēsināta. Jaunākās paaudzes iekārtās jau ir iestrādāta speciāla dzesēšanas sistēma, kas maksimāli mazina diskomfortu.

Gluda āda un uzlabots tās izskats

Pēc sākotnējā kursa veikšanas būs redzams paliekošs efekts – gluda āda visu laiku, jo matiņi neataugs. Tomēr tas iespējams pie nosacījuma, ka regulāri arī tiek veiktas atjaunojošās lāzerepilācijas procedūras. Vidēji tās jāveic 1-2 reizes gadā. Biežums atkarīgs no individuāliem faktoriem, kas var katram klientam atšķirties. Neveicot atjaunojošās procedūras, apmatojums ar laiku atjaunosies. Lai atkal atgūtu gludu ādu, no jauna vajadzēs uzsākt lāzerepilācijas kursu.

Klienti, kuri veic lāzerepilāciju, novērtē ne tikai to, ka iegūst gludu ādu, kas atvieglo ikdienas higiēnu, bet arī to, ka kopumā ievērojami uzlabojas ādas stāvoklis. Tā kļūst gludāka, vienmērīgākā tonī, izzūd izsitumi un pigmentācija, nav vairs jāmokās ar ieaugušiem matiņiem.

Uzsāc lāzerepilācijas kursu agrā pavasarī

Lai pludmales un šortiņu sezonu jau sagaidītu ar gludu un skaistu ādu, lāzerepilācijas kursu vislabāk ir uzsākt agrā pavasarī, lai paspētu veikt visas nepieciešamās procedūras, jo starp tām nepieciešams 4-12 nedēļu pārtraukums. Uzsākot lāzerepilāciju ziemas beigās vai agrā pavasarī, paspēsiet sagatavoties vasarai, kurā vairs nebūs jādomā par skūšanos un citām nogurdinošām matiņu likvidēšanas procedūrām.