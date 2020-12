7 lietas, kas būtu jāzina pirms zobu balināšanas

Vai zobu balināšana darbojas?

Zobu balināšana ir ķīmisks process, kas pierādījis savu efektivitāti. Katram zobu balināšanas veidam ir noteikts process, kas jāievēro, lai iegūtu solītos rezultātus Visefektīvākās zobu balināšanas metodes ietver pielāgotas balināšanas kapes zobiem, kas aiztur skābekli un ļauj ilgāk noturēt balināšanas gēlu uz zobiem.

Cik ilgi saglabāsies zobu balināšanas efekts?

Tas, protams, būs atkarīgs no Jūsu ikdienas paradumiem – cik daudz sarkanvīna un kafijas Jūs lietojat, vai Jūs smēķējat u.c. faktori. Balināšanas rezultāti parasti saglabājas no 6 mēnešiem līdz diviem gadiem.

Kāds ir balināšanas gēla glabāšanas laiks?

Gēla derīguma termiņš ir 2 gadi. To parasti var glabāt istabas temperatūrā, ja nav norādīts savādāk.

Vai balināšanas gēls sabojās manas smaganas un izraisīs zobu jutīgumu?

Ikviens izjūt smaganu kairinājumu no zobu balināšanas līdz zināmai pakāpei. Zobu balināšana neradīs paliekošus smaganu bojājumus; tomēr īslaicīgs smaganu kairinājums ir viens no profesionālajiem zobu balināšanas riska faktoriem. Mīksto audu vai smaganu kairinājumu, ko izraisa zobu balināšanas želeja, uzskata par ķīmisku apdegumu, kas ir ļoti salīdzināms ar tipisku saules apdegumu. Kad notiek ķīmisks apdegums, vieta kļūst viegli sāpīga, kļūst balta un galu galā atslāņojas. Audi normalizēsies divdesmit četru stundu laikā.



Vai balināšanas želeja sabojās manus zobus?

Zobu balināšanas želeja nesabojās un nenodarīs kaitējumu jūsu zobu emaljai. Emalja tiek uzskatīta par vienu no visstiprākajiem audiem cilvēka ķermenī. Lai panāktu veiksmīgu balināšanu, gēls plūst caur emaljas kanāliņiem un sāk balināt apakšējos, iekrāsotos audus. Jaunākie mājas zobu balināšanas komplekti nesatur ūdeņraža peroksīdu un vispār neizraisa zobu jutīgumu un nekaitē smaganām.

Vai tiks izbalinātas arī plombas un nedabīgie zobi?

Nē, zobu balināšanas gels iedarbojas tikai uz Jūsu dabīgajiem zobiem, kas nozīmē, ka plombas, kroņus un zobu protēzes u.c. netiks izbalināti.

Tomēr mēs vienmēr iesakām pirms zobu balināšanas uzsākšanas konsultēties ar savu zobārstu.

Vai zobu balināšanas produkti ir piemēroti grūtniecēm?

Esot gaidībās, nav ieteicamas nekāda veida zobu balināšanas procedūras. Nav ieteicams to darīt mājas apstākļos un vēl jo vairāk zobārsta krēslā, jo šie gēli ir daudz koncentrētāki.